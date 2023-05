Meilleures actions FTSE 100 à surveiller cette semaine : Vodafone, BT, Burberry

L’indice FTSE 100 a augmenté pour la troisième journée consécutive devant les importants bénéfices des entreprises du Royaume-Uni. L’indice, qui suit les principales sociétés de premier ordre au Royaume-Uni, a atteint un sommet de 7 800 £, quelques points au-dessus du plus bas de ce mois-ci de 7 687 £. Voici les principales actions FTSE à surveiller cette semaine.

Groupe Vodafone

Vodafone ( LON : VOD ) est l’une des principales actions du FTSE 100 à surveiller cette semaine. Les actions ont reculé au cours des sept derniers jours consécutifs et se situent près du niveau le plus bas depuis le 6 avril. Le cours de l’action Vodafone s’est effondré de plus de 31 % par rapport à son point culminant en 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vodafone est un géant en difficulté dont les segments clés, notamment en Allemagne. Il y a trois choses à surveiller lorsque la société publie ses résultats cette semaine. Premièrement, les investisseurs surveilleront le dividende de la société et si la société maintiendra son paiement. Les analystes s’attendent à ce que Vodafone maintienne ses versements de dividendes.

Deuxièmement, les investisseurs se concentreront sur la fusion de la société avec Three alors qu’elle cherche à créer une importante société de télécommunications au Royaume-Uni. Enfin, Vodafone montrera l’impact de devises plus faibles dans des pays clés comme l’Éthiopie, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Turquie et l’Inde.

Groupe BT

Le cours de l’action BT ( LON : BT.A ) s’est bien comporté cette année. Le titre est passé d’un creux de 108,65p en janvier à un sommet de 152p. Cela signifie que les actions ont bondi de 41% cette année. Par conséquent, le titre réagira probablement aux résultats à venir jeudi.

Il y a trois choses à surveiller lorsque la société publie ses résultats financiers cette semaine. Premièrement, les traders surveilleront l’impact de l’inflation sur la rentabilité de l’entreprise. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation du pays a bondi à plus de 10 % en avril. BT Group a résolu ce problème d’inflation en liant ses prix à l’inflation.

Deuxièmement, le marché voudra voir plus de détails sur la prochaine révision des régimes de retraite de l’entreprise, dont j’ai parlé ici . Enfin, le cours de l’action BT réagira aux chiffres d’affaires et à la rentabilité.

Burberry

Burberry ( LON : BRBY ) a été l’une des sociétés les plus performantes du FTSE 100 cette année. Le cours de l’action Burberry a bondi de plus de 77 % par rapport au niveau le plus bas de mai de l’année dernière. Cette action sur les prix est en ligne avec celle d’autres entreprises de produits de luxe comme LVMH, Richemont et Kering.

L’action Burberry réagira aux résultats de la société, qui seront publiés jeudi. Les analystes et les investisseurs surveilleront les revenus, la rentabilité et les performances de la société en Chine. Comme nous l’écrivions ici , les entreprises de produits de luxe ont connu une forte croissance cette année, aidées par la reprise en Chine.

Les autres principales sociétés du FTSE 100 à surveiller cette semaine seront Land Securities, British Land, Imperial Brand et Experian.