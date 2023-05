Déplacez-vous sur LVMH: le cours de l'action Hermès le tue

Le cours de l’action LVMH a connu une forte tendance haussière au cours de la dernière décennie, l’aidant à devenir la 11e plus grande entreprise au monde. C’est la plus grande entreprise d’Europe. Le titre a bondi de plus de 50 % au cours des 12 derniers mois.

Cependant, sous la surface, Hermès a été plus performant que LVMH et d’autres sociétés de produits de luxe comme Kering et Richemont. Il a bondi de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois. Hermes est la 40e plus grande entreprise au monde avec une capitalisation boursière de plus de 221 milliards de dollars. Le graphique ci-dessous montre que l’action Hermès a surperformé LVMH au cours des 5 dernières années.

La croissance d’Hermès se poursuit

Hermes et LVMH sont deux des plus grandes entreprises de produits de luxe au monde. La principale différence est que LVMH est plus large, avec plus de 70 entreprises. LVMH opère dans des secteurs tels que la construction navale de luxe, les montres, les vêtements, les vins et spiritueux, entre autres.

Hermès, en revanche, compte moins de marques dans son écosystème. Les résultats les plus récents ont montré que la plupart de ses activités se portent bien. Son chiffre d’affaires de prêt-à-porter et accessoires a bondi de 34% au premier trimestre. Il a été suivi par les revenus de la soie et des textiles qui ont bondi de 20% tandis que les revenus des montres ont augmenté de 25%.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires parfums et beauté a bondi de 7% tandis que les autres Métiers d’Hermès progressaient de 28%. Par géographie, le Japon a été la meilleure région, ses revenus ayant bondi de 26 %. Il a été suivi de 23% en Asie et en France et Amériques où le chiffre d’affaires a chuté de 19% et 21%.

Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise se porte bien cette année, aidée par la Chine, le plus gros acheteur de produits de luxe. Pourtant, on se demande si la valorisation actuelle d’Hermès soutient sa croissance. Les données compilées par Investing montrent qu’Hermès a un multiple de PE de 61 contre 31 pour LVMH.

Prévision du cours de l’action Hermès

Graphique Hermès par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Hermès a suivi une forte tendance haussière et se situe actuellement au point de résistance clé à 2 000 €. L’action se situe au-dessus du point de résistance clé à 1 766 €, le point le plus élevé du 3 février.

Ils restent au-dessus des moyennes mobiles 50 jours et 100 jours. Il y a aussi des signes que la tendance haussière s’estompe au niveau de la résistance à 2 000 €. Par conséquent, le titre reculera dans les prochains jours, les acheteurs ciblant le support clé à 1 900 €. Néanmoins, la tendance haussière se poursuivra tant que le prix sera supérieur à la moyenne mobile sur 50 jours.