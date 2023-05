L'indice Topix bat Nikkei 225 alors qu'il atteint un sommet de 3 décennies

Les indices Topix et Nifty 50 ont atteint leur plus haut niveau depuis des années alors que les investisseurs étrangers se sont tournés vers les actions japonaises. Topix a atteint un sommet de 2 127 ¥, le point le plus élevé en 33 ans. Il a bondi de plus de 14,25 % par rapport au niveau le plus bas cette année. L’indice a grimpé de plus de 20 % par rapport au niveau le plus bas de 2022. L’indice Nikkei 225 a bondi à 29 873 ¥, 21 % au-dessus des plus bas de 2022.

Entrées d’investisseurs étrangers

L’indice Topix est l’un des plus grands indices au Japon. C’est un indice qui suit les 100 plus grandes entreprises du Japon. L’indice Nikkei 225, quant à lui, suit les 225 plus grandes entreprises du pays.

L’indice Topix s’est bien comporté au cours des derniers mois, les investisseurs étrangers achetant les actions du pays. Il y a deux raisons principales pour cela. Premièrement, Warren Buffett a investi dans les actions japonaises ces dernières années. Il détient d’énormes participations dans les cinq sociétés commerciales comme Marubeni, Mitsui et Itochu.

Deuxièmement, les indices ont bondi alors que les investisseurs se mettent en sécurité alors que les entreprises occidentales sont sous pression. Par exemple, des banques comme First Republic, Credit Suisse et Silicon Valley Bank ont implosé au cours des derniers mois. Le Japon est également considéré comme un meilleur pari face aux actions chinoises qui ont tendance à être très volatiles.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles les indices Topix et Nikkei 225 ont bondi. Par exemple, certains signes indiquent que l’inflation des salaires au Japon est en hausse. Les analystes s’attendent à ce que la Banque du Japon maintienne son ton accommodant dans les mois à venir.

Renesa est l’action la plus performante de l’indice Topix après avoir augmenté de 71 % cette année. Oriental Land, Asahi Group, Mitsubishi Electric, Keyence, Daikin Industries et Marubeni Corp ont été les actions les plus performantes de l’indice cette année. En revanche, Ono Pharmaceutical, Dai-Ichi Life, Softbank, Resona Holdings et Sumitomo Metal ont été les moins performants de l’indice.

Prévision de l’indice Topix

Graphique Topix par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Topix a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a dépassé le point de résistance clé à 2 071 ¥, le point le plus élevé du 9 mars. L’indice a dépassé les moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 2 300 ¥.