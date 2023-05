Prévisions USD / CNH, USD / CNY alors que la reprise de l'économie chinoise faiblit

Le taux de change USD/CNH a dérivé à la hausse après des données économiques chinoises relativement plus faibles que prévu. Il a bondi à 6,978, ce qui était proche du point le plus élevé depuis mars de cette année. Il en va de même pour l’USD/CNY, qui est monté à 6,96. Le CNY onshore et le CNH offshore ont bondi de plus de 2 % par rapport au point le plus bas de mars.

La croissance chinoise s’essouffle

Un thème clé parmi les participants au marché plus tôt cette année était que l’économie chinoise allait croître à un rythme rapide cette année. Alors que l’économie se redresse, la croissance a été plus rapide que prévu.

Les données compilées par le Bureau national des statistiques ont montré que les investissements en actifs fixes ont bondi de 4,7% en avril, moins que l’estimation médiane de 5,5%.

De même, la production industrielle a bondi de 5,6% en avril, inférieur aux 10,9% attendus. C’est un chiffre important puisque la Chine est avant tout un pays industriel. La production n’a bondi que de 3,6 % en glissement annuel.

Des données supplémentaires ont révélé que les ventes au détail en Chine avaient augmenté de 18,4 % par rapport à l’année précédente et de 8,46 % par rapport à mars. Les analystes s’attendaient à un rebond beaucoup plus rapide des ventes au détail, aidé à la fois par les achats domestiques et touristiques. Les chiffres d’une année sur l’autre ont bondi à deux chiffres en raison des fermetures de l’année dernière.

Le taux de chômage en Chine reste considérablement élevé même après être passé de 5,3 % à 5,3 % en avril. Par conséquent, si cette tendance se poursuit, la Chine connaîtra probablement une croissance plus lente que les 5 % prévus cette année.

La Chine fait face à de nombreux risques. Par exemple, le secteur immobilier qui a soutenu la croissance au cours des dernières années ne fait que ramper. De même, le pays fait face à une forte concurrence dans le secteur manufacturier. Pas plus tard que la semaine dernière, les données ont montré que l’inflation à la consommation et à la production en Chine avait chuté à son plus bas niveau en deux ans.

https://www.youtube.com/watch?v=Mi7NQHVfXkA

Analyse technique USD/CNH

Graphique USD/CNH par TradingView

Le taux de change USD-CNH a bondi à 6,967 mardi après les dernières données économiques en provenance de Chine. Il a réussi à dépasser le point de résistance clé à 6,9650, le point le plus élevé du 1er mai. De plus, la paire a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

Le niveau 6,9650 était le côté supérieur du modèle de tasse et de poignée, qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, il est probable que le prix USD/CNH continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 7.000. Si cela se produit, la paire USD/CNY bondira également en raison de la corrélation étroite.