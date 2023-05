Le prix de Metacade a fortement reculé : est-ce le moment d'acheter ?

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Metacade a suivi une tendance à la baisse au cours des deux dernières semaines, mais il semble que les catalyseurs qui pourraient éventuellement alimenter une reprise du prix de son jeton natif soient nombreux.

Voici ce que vous devez savoir concernant Metacade

Metacade est une communauté de GameFi innovante qui intègre plusieurs moyens de gagner de l’argent, notamment en travaillant sur des tâches rémunérées, en participant à des jeux et en créant de nouveaux éléments sur la plate-forme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le hub est ouvert aux joueurs, aux développeurs et aux passionnés de blockchain du monde entier. Le projet qui vise à devenir à terme la plus grande arcade gouvernée par la communauté, d’après le livre blanc qui est présenté sur son site Web, a également lancé un ensemble de services de DeFi tels que le jalonnement.

La vision futuriste a déjà établi Metacade comme une plate-forme de métavers prometteuse, comme en témoigne sa base d’investisseurs qui compte désormais plus de 9 000 personnes.

Parmi les autres plates-formes de jeux cryptographiques de premier plan qui ont été lancées avant elle, citons Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin et Decentraland. D’une certaine manière, Metacade a donc la possibilité d’apprendre de leurs erreurs et d’aller au-delà de ce que ses prédécesseurs avaient à offrir.

Quels facteurs pourraient faire grimper le prix du jeton $MCADE ?

Plus tôt ce mois-ci, $MCADE était répertorié sur la bourse MEXC, la 15e plus importante bourse au monde en termes de volume de transactions, comme l’a rapporté Invezz ici.

Alors que les mouvements de prix qui ont suivi ladite cotation n’ont jusqu’à présent pas été très charmants en soi, une série d’autres pièces, y compris Pepe et Floki, ont vu leur prix monter en flèche après leur cotation sur les principales bourses. Il est donc concevable que la même chose se matérialise pour Metacade à l’avenir.

Son PDG, Russell Bennett, s’attend à ce que l’inscription du jeton sur MEXC porte le nombre d’investisseurs à plus de 10 000. Le directeur général est prévu pour une session AMA (Ask me anything, session Questions-réponses) le 17 mai à 16 h 00 BST.

Le mois dernier, Metacade s’est associé à MetaStudio pour développer des jeux mobiles passionnants et élargir sa communauté. Il envisage de mettre à niveau sa plate-forme pour inclure l’art sous forme de NFT qui, selon les experts, pourrait également augmenter de manière significative la demande pour les jetons $MCADE.

Du point de vue de l’investissement, ce qui compte également, c’est que son jeton ERC-20 natif soit sécurisé et digne de confiance. Sur DEX Tools, il a obtenu le score parfait de 99 sur 99.

Fait intéressant, il existe des indicateurs techniques qui suggèrent actuellement que les investisseurs devraient acheter Metacade aujourd’hui. Il s’agit notamment du Commodity Channel Index (CCI) et de l’indicateur Momentum.

Prévision de prix pour Metacade en 2023

Dans l’ensemble, les experts prévoient que le jeton $MCADE se négociera entre 10 et 15 cents pendant la seconde moitié de 2024, car il a un avenir prometteur dans le jeu blockchain, qui devrait passer de 4,6 milliards $ en 2022 à environ 66 milliards $ d’ici 2027.

N’oubliez pas que le prix du jeton natif est également lié à l’inflation et à la politique monétaire. La semaine dernière, le Bureau américain des statistiques du travail a confirmé que les prix à la consommation avaient encore baissé pour passer à 4,9 % en avril, suggérant que la Réserve fédérale gagne lentement mais sûrement la bataille contre l’inflation.

Quelques jours plus tard seulement, la banque centrale elle-même a indiqué qu’elle était désormais susceptible de « faire une pause » après avoir relevé les taux d’intérêt consécutivement au cours de ses dix dernières réunions.

Au fur et à mesure que la macro perd de son rythme, l’appétit pour le risque augmentera et les investisseurs continueront à faire des paris plus agressifs tels que ceux réalisés sur les crypto-monnaies – et Metacade étant par définition une crypto-monnaie en bénéficiera probablement.

Le jeton $MCADE, est-ce un bon investissement ?

Il convient également de noter que la crise bancaire en cours qui a consumé des sociétés comme la Silicon Valley Bank et la First Republic Bank a nui à la confiance dans les monnaies fiduciaires et a été une bénédiction déguisée pour les crypto-monnaies, comme en témoigne l’augmentation de prix d’environ 65 % de Bitcoin de cette année.

Néanmoins, investir dans des crypto-monnaies ou des jetons de jeu comporte sa juste part de risques. La clé est de construire une position sur eux lorsqu’ils se négocient à bas prix.

Etant donné que le prix du jeton $MCADE a fortement baissé, depuis qu’il a atteint son sommet de 0,045 $ le 3 mai, à 0,018 $ mardi – cela pourrait représenter une opportunité d’acheter Metacade aujourd’hui.