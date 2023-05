Barry Gilbert sur le S&P 500 : "l'inflation est peut-être l'histoire d'hier"

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Il y a des raisons de croire que le pourrait pousser un peu plus à la hausse dans les mois à venir, déclare Barry Gilbert, stratège en allocation d’actifs chez LPL Financial.

Pourquoi est-il constructif sur le S&P 500 ?

Gilbert continue de qualifier les actions américaines de “légère surpondération” suite aux dernières données sur l’inflation qui suggèrent que les prix à la consommation ont encore baissé à 4,9 % en avril ( en savoir plus ).

Historiquement, a-t-il déclaré dans une note obtenue par Invezz, le marché a tendance à bien se porter lorsque l’inflation est à la baisse.

Les rendements du S&P 500 ont mieux résisté l’année suivant le pic d’inflation que l’année précédente. Pour les marchés, c’est la direction de l’inflation plutôt que le niveau qui importe.

Plus tôt ce mois-ci, la Réserve fédérale américaine a procédé à sa dixième hausse consécutive des taux, mais a signalé une «pause» qui pourrait également être un vent favorable pour l’indice de référence à l’avenir.

Que suggèrent les données historiques ?

Gilbert a également fait une autre inférence clé à partir de données historiques qui ont été prises en compte dans sa vision constructive du marché des actions.

En remontant à 1937, a-t-il révélé, chaque fois que l’inflation dépasse 9,0 % (comme ce fut le cas l’année dernière), le S&P 500 a tendance à revenir à un peu plus de 20 % en moyenne l’année suivante.

Une inflation plus élevée au pic augmente les chances d’un rebond plus important après le pic, même si l’inflation reste élevée un an plus tard. Cela nous indique que les risques de marché liés à une inflation plus élevée pourraient être de l’histoire d’hier.

Le point de vue de Gilbert contraste fortement avec Citi qui a récemment mis en garde contre une baisse d’environ 10 % de l’indice de référence S&P 500 ( source ).