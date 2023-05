Alors que le prix de Bitcoin lutte pour son élan et que l’ industrie de la crypto-monnaie subit toujours l’impact d’un marché baissier brutal, de nombreux investisseurs et commerçants se demandent s’ils devraient “vendre en mai et s’en aller”.

Pour un bref aperçu, « vendre en mai » est une stratégie basée sur l’idée que le marché boursier a historiquement sous-performé pendant les mois d’été avant de se redresser en novembre et vers la fin de l’année. La question que se posent de nombreux commerçants de crypto est de savoir si cette approche fonctionne en crypto.

Deux experts de deux principaux échanges cryptographiques : Gracy Chen, directrice générale de Bitget, et Robert Quartly-Janeiro, directeur de la stratégie de Bitrue, ont partagé leurs idées.

La stratégie « Vendre en mai » fonctionne-t-elle en crypto ?

La stratégie “Vendre en mai et partir” est largement adoptée dans les classes d’actifs traditionnelles plus larges, y compris dans les actions, les obligations et les matières premières, elle a également gagné du terrain parmi les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies ces dernières années en raison de la popularité croissante du secteur et la possibilité de gains ou de pertes importants.

Chen et Quartly-Janeiro conviennent tous les deux que la stratégie ” Vendre en mai ” n’est pas une chose sûre en crypto. Chen dit que l’industrie du Web3 innove constamment, ce qui rend difficile la prévision des performances du marché. Elle a expliqué pourquoi :

“Les commerçants professionnels doivent constamment suivre les derniers développements de l’industrie pour garder une longueur d’avance. La technologie Web3 évolue constamment, créant de nouvelles opportunités commerciales qui peuvent être manquées si elles ne sont pas activement surveillées.

Chen souligne également la perspective à court terme comme une autre raison pour laquelle l’approche «Vendre en mai et partir» peut ne pas fonctionner en crypto. Pour évaluer cela, elle suggère aux investisseurs de comparer la volatilité historique quotidienne de Bictcoin et de Nasdaq (NDX). Avec BTC, le HV quotidien a historiquement fluctué autour de 60, tandis que l’indice Nasdaq a oscillé autour de 25.

Cela signifie que la volatilité plus élevée de la crypto-monnaie s’accompagne d’un potentiel de rendement plus élevé en termes de bénéfices commerciaux à court terme par rapport au NDX. C’est pourquoi les experts pensent que la stratégie “Vendre en mai” n’est peut-être pas aussi efficace en ce qui concerne l’industrie du Web3, a ajouté l’exécutif de Bitget.

Quartly-Janeiro ajoute que la stratégie “Vendre en mai et partir” en crypto n’a aucune efficacité et “manque de cohérence”. Il cite les informations tirées des données d’échange sur les performances historiques de Bitcoin comme preuve de cela.

Par exemple, en mai 2019, Bitcoin s’échangeait à environ 5 500 $. Cependant, alors que les marchés traditionnels se débattaient au cours de l’été, le prix du BTC a augmenté de plus de 90 % pour s’échanger au-dessus de 10 000 $ en septembre.

La crypto-monnaie a également gagné entre mai 2020 et octobre 2020. Bien sûr, Bitcoin a chuté de 28 % entre mai 2018 et septembre 2018 (d’environ 9 000 $ à environ 3 800 $). Cependant, il était passé de 1 700 $ à près de 8 000 $ entre mai et novembre 2017, soulignant l’incohérence.

Pourquoi les gens croient-ils à la stratégie « Vendre en mai » ?

Chen dit que c’est parce que la stratégie a fonctionné sur les marchés traditionnels pendant de nombreuses années. Les marchés européens et américains ont par le passé enregistré des performances plus faibles au cours de l’été, avec une réduction des volumes de transactions alors que les investisseurs et les commerçants faisaient leurs valises pour les vacances.

Quartly-Janeiro ajoute que la stratégie peut également plaire aux investisseurs qui souhaitent éviter le risque de volatilité des marchés pendant les mois d’été.

Ils vendent donc leurs actions en mai dans le but de réinvestir les bénéfices en novembre lorsque les marchés ont historiquement affiché de meilleures performances. Le CSO de Bitrue a expliqué que les facteurs influençant ce comportement comprennent les fluctuations saisonnières des dépenses de consommation, les bénéfices des entreprises et le sentiment des investisseurs.

2022 a été une année brutale pour la crypto. Cela change-t-il quelque chose ?

Les événements de 2022 ont sans aucun doute eu un impact sur le marché de la cryptographie, disent Chen et Quartly-Janeiro. La disparition de LUNA, Three Arrows Capital et les faillites de Voyager, Celsius et FTX (découvrez ce qui s’est passé ici ) ont ébranlé la confiance des investisseurs. Avec la chute des prix alors que le sentiment s’effondrait au milieu des effondrements, le marché de la crypto-monnaie a perdu plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Qu’est-ce que cela signifie pour le marché ? Chen dit que l’impact négatif de la turbulence a poussé les investisseurs institutionnels à quitter la crypto en masse. En tant que tel, l’industrie devrait rester dans un environnement de liquidités tendues pendant un certain temps. Chen a dit :

“Malgré cela, de nombreux géants financiers ont décidé d’étendre leurs services dans l’espace de la crypto-monnaie, ce qui pourrait ouvrir la voie aux fonds institutionnels pour réintégrer le marché de la crypto, à condition que les conditions macroéconomiques soient favorables.”

Selon Quartly-Janeiro, 2022 a été une année mouvementée pour la cryptographie, avec des hauts et des bas, y compris plusieurs hacks majeurs et la volatilité du marché.

Sur quelles observations la crypto peut tirer des événements de 2022 et de l’ensemble du marché, il a expliqué :

“Premièrement, il est évident que l’industrie de la cryptographie n’est pas isolée des facteurs macroéconomiques, tels que les hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale, qui peuvent avoir des impacts significatifs sur les marchés de la cryptographie. Deuxièmement, un effet de levier excessif peut entraîner une contagion, créant un effet domino qui affecte plusieurs institutions et marchés. Troisièmement, alors que la finance décentralisée (DeFi) a fait preuve de résilience, un audit économique et technique continu est nécessaire pour assurer la sécurité des fonds des clients et prévenir les violations de contrats intelligents.

À son avis, la durabilité de la crypto ne peut pas reposer sur une simple spéculation sur les prix ; il est nécessaire de s’assurer que les projets offrent une utilité et une valeur réelles.

Faut-il vendre ou conserver ?

En fin de compte, c’est aux investisseurs individuels qu’il appartient de décider de la stratégie “Vendre en mai et partir”, ont déclaré Chen et Quartly-Janeiro. Ils recommandent qu’il soit peut-être préférable pour les investisseurs de faire leurs propres recherches, en adoptant l’approche qu’ils jugent appropriée pour leurs objectifs d’investissement.