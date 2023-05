La volatilité du cours des actions de Novavax s'effondre au milieu des risques existentiels

Le cours de l’action Novavax ( NASDAQ: NVAX ) a chuté au cours des cinq derniers jours consécutifs alors que les inquiétudes concernant les perspectives de la société se sont assombries. Les actions se négociaient à 7,65 $, soit environ 32 % de moins que le sommet de 11,31 $ de ce mois-ci. À son apogée, les actions NVAX se négociaient à 330 $.

Novavax fait face à deux risques majeurs

Novavax a été l’un des principaux bénéficiaires de la pandémie de Covid-19. Les revenus de la société sont passés de plus de 18,7 millions de dollars en 2019 à plus de 475 millions de dollars en 2020. Ses revenus ont grimpé à plus de 1,9 milliard de dollars en 2022.

Ses pertes ont également bondi. La perte nette de la société est passée de 132 millions de dollars en 2019 à plus de 1,73 milliard de dollars en 2022. Cette augmentation s’est produite alors que la société augmentait ses investissements dans le déploiement de son vaccin Covid.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de la société ont chuté de 88 % à 81 millions de dollars au premier trimestre en raison de la demande. Sa perte nette a bondi à plus de 294 millions de dollars, contre plus de 203 millions de dollars au même trimestre en 2022.

Novavax espère que son chiffre d’affaires total se situera entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars. Il espère également que ses flux de trésorerie aux deuxième et troisième trimestres seront d’environ 500 millions de dollars.

Le plus grand risque pour Novavax est qu’il a des milliards de commandes de plusieurs gouvernements. Les gouvernements ont plus de 2,1 milliards de dollars en achats anticipés auprès des gouvernements. Avec la fin de la pandémie de Covid-19 et la baisse de la demande de vaccins, il est probable que nombre de ces gouvernements n’honoreront pas leurs engagements. Dans une déclaration à FT, le PDG de la société a déclaré :

“Et puis tout d’un coup dire:” Eh bien, vous avez dépensé tout votre argent, vous vous êtes engagé à protéger nos citoyens. Maintenant, nous pensons que nous n’en avons plus autant besoin. Désolé, vous n’avez pas de chance. Ce n’est probablement pas bon pour les relations à long terme et ce genre de choses et pour la santé publique,

L’autre risque pour l’entreprise est qu’elle ne dispose pas d’un solide portefeuille de vaccins. Cela contraste avec une entreprise comme Moderna qui a plusieurs vaccins en développement.

Prévision du cours de l’action Novavax

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action NVAX est en chute libre depuis longtemps et se situe maintenant au niveau le plus bas depuis 2020. L’ Average True Range (ATR) s’est effondré à un creux de 2,84, le point le plus bas depuis mai 2020. C’est l’un des indicateurs de volatilité les plus populaires.

Les actions Novavax sont passées en dessous de toutes les moyennes mobiles. Par conséquent, le titre pourrait continuer à baisser alors que les vendeurs tentent de passer sous le support clé à 2 $. Ce point de vue ne peut changer que si l’entreprise à court de liquidités confirme ses accords avec les gouvernements.