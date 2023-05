Le cours de l'action IWG pourrait bénéficier de l'implosion de l'action WeWork

Le cours de l’action WeWork (NYSE : WE) s’est effondré à un niveau record alors que les inquiétudes concernant la société persistent. Il est devenu un penny stock évalué à 805 millions de dollars, ce qui est bien inférieur à son sommet historique de plus de 45 milliards de dollars. Le cours de l’action IWG ( LON: IWG ), en revanche, a chuté à 147p, 68% en dessous de son niveau record, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 1,7 milliard de dollars.

Tableau des cours des actions IWG vs WeWork

L’effondrement de WeWork

WeWork a connu l’une des plus grandes chutes de grâce au monde. À son apogée, la société était évaluée à plus de 45 milliards de dollars, plus que l’IWG, anciennement connu sous le nom de Regus. Les deux sociétés proposent des espaces de travail flexibles aux particuliers et aux entreprises.

L’activité de WeWork se porte relativement bien. Les résultats publiés ce mois-ci ont montré que ses revenus ont bondi de 11 % pour atteindre 849 millions de dollars. Cette croissance des revenus a été favorisée à la fois par la croissance du nombre d’utilisateurs et par un euro et une livre plus forts. Il s’attend également à ce que ses revenus se situent entre 840 et 865 millions de dollars.

Bien que les activités de WeWork se portent bien, c’est aussi un incinérateur d’argent liquide. L’entreprise a brûlé des millions de dollars, grâce au paiement de primes annuelles et aux versements d’intérêts. Sa trésorerie et ses placements à court terme sont passés de plus de 287 millions de dollars en décembre 2022 à 224 millions de dollars.

Dans le même temps, son compte créditeur est passé de plus de 393 millions de dollars à plus de 495 millions de dollars, tandis que sa dette à long terme est passée de 3,2 milliards de dollars à plus de 3,57 milliards de dollars.

Par conséquent, si cette tendance se poursuit, il est probable que l’entreprise manquera de liquidités à moins que quelque chose ne se produise. Pire encore, Softbank a déjà fourni ce que je pense être la dernière bouée de sauvetage de l’entreprise.

IWG pourrait bénéficier de l’implosion de WeWork

IWG est le plus grand concurrent de WeWork. Elle a de nombreuses années d’expérience dans l’industrie depuis la création de Regus en 1989. L’entreprise est également implantée sur des marchés clés et entretient des relations avec certaines des plus grandes entreprises du monde.

Plus important encore, IWG est dans une meilleure situation financière que Regus. Ses liquidités et placements à court terme sont passés de 105 millions de dollars à plus de 194 millions de dollars. Dans le même temps, sa dette totale est inférieure à 1 milliard de dollars. Les résultats les plus récents ont montré que les revenus d’IWG ont augmenté de 25 % au premier trimestre pour atteindre 765 millions de livres sterling.

Outre l’effondrement probable de WeWork, l’entreprise pourrait bénéficier de l’environnement macroéconomique actuel. Par exemple, de nombreuses entreprises adoptent un modèle de travail hybride. De plus, l’effondrement de l’immobilier commercial donne à l’entreprise une bonne occasion de renégocier ses contrats.