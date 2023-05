Le cours de l'action Nio est en baisse de 88% par rapport à son sommet: achetez-le si cela se produit

Le cours de l’action Nio (NYSE : NIO) est en chute libre après avoir culminé à 66,95 $ en janvier 2021. Désormais, les actions se négocient à 7,91 $, ce qui signifie qu’elles ont plongé de plus de 88 % par rapport à leur plus haut niveau historique. Le titre a chuté de 17 % cette année, ce qui signifie qu’il a sous-performé des sociétés comme Xpeng et Li Auto.

Problèmes de croissance Nio

Le cours de l’action Nio a plongé malgré la croissance des revenus de la société. Son chiffre d’affaires annuel est passé de plus de 719 millions de dollars en 2018 à plus de 7,14 milliards de dollars en 2022. Cela en fait l’une des entreprises chinoises les plus performantes de cette période. Et les analystes s’attendent à ce que les revenus grimpent à plus de 21 milliards de dollars en 2025.

Malgré cette croissance des revenus, Nio a été une machine à brûler de l’argent, ses pertes annuelles étant passées de 506 millions de dollars en 2016 à plus de 2,11 milliards de dollars en 2022. Les analystes estiment que l’entreprise continuera à perdre de l’argent jusqu’en 2025.

Nio, comme d’autres entreprises du secteur, fait face à de nombreux défis. Le défi le plus important dans l’industrie est la concurrence croissante dans l’industrie. Les données montrent qu’il existe désormais plus de 90 marques de véhicules électriques en Chine. Un petit nombre de ces entreprises sont des entreprises géantes qui ont des marques bien connues comme BMW, Tesla, VW, Li Auto et Xpeng.

Par conséquent, il est probable que le marché devienne encombré à l’avenir. Nous le constatons déjà, notamment avec la faiblesse des livraisons en avril lorsque l’entreprise a livré 6 658 voitures au cours du mois.

L’autre défi pour Nio et son action est sa croissance internationale. La société a annoncé son intention de s’étendre à certains marchés européens. Je pense que l’entreprise pourrait avoir du mal à être compétitive sur certains de ces marchés, qui sont dominés par des marques automobiles européennes comme Stellantis et VW.

Prévisions du cours de l’action Nio

Graphique NIO par TradingView

Le cours de l’action Nio a connu une forte chute libre au cours des derniers mois. Au cours de cette diapositive, les actions ont plongé sous les moyennes mobiles exponentielles sur 25 semaines et 50 semaines. L’Awesome Oscillator est passé sous le niveau neutre.

De plus, les actions sont soutenues au support clé à 7,62 $, le niveau le plus bas cette année. Par conséquent, à ce stade, en utilisant les principes de suivi des tendances, il est probable que le stock continuera de baisser. Je ne peux que recommander d’acheter à Nio lorsqu’il dépasse la moyenne mobile sur 50 semaines à 14 $. Ce prix coïncide avec le point culminant du 5 décembre.