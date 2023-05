Prévisions USD / JPY après les données du PIB japonais et la montée en flèche de l'indice Topix

Le taux de change USD/JPY a dérivé vers le haut mercredi matin même après les chiffres relativement optimistes du PIB japonais. Il a bondi à un sommet de 136,52, le plus haut niveau depuis le 2 mai de cette année. De même, les taux GBP/JPY et EUR/JPY ont atteint respectivement 170,22 et 148,38.

Données sur le PIB du Japon

Le Japon a publié de solides chiffres économiques mercredi matin. Selon l’agence de statistiques, l’économie du pays est passée de 0,0 % au quatrième trimestre à 0,4 % au quatrième trimestre. Cette augmentation était meilleure que l’estimation moyenne de 0,1 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’économie est passée d’une contraction de 0,1 % au quatrième trimestre à une croissance annuelle de 1,6 % au premier trimestre. Encore une fois, cette croissance a été meilleure que les 0,7 % attendus. Le rapport note que la croissance est principalement due aux dépenses en capital, qui ont augmenté de 0,9 % au premier trimestre.

Au cours de la même période, les dépenses de consommation sont passées de 0,2 % à 0,6 %, ce qui est supérieur à l’estimation médiane de 0,4 %. Cette croissance a été contrebalancée par une baisse de 0,2 % de l’importante demande extérieure.

L’économie japonaise a plusieurs vents favorables. Tout d’abord, comme je l’ai écrit dans cet article mardi, les investisseurs étrangers achètent des actions japonaises, ce qui explique pourquoi le Topix a atteint son plus haut niveau en 33 ans.

Deuxièmement, le coût de l’énergie baisse, le gaz naturel se situant à son plus bas niveau depuis 2021. Les prix du pétrole brut se sont effondrés à deux chiffres au cours des derniers mois. Ceci est remarquable puisque le Japon dépend de l’énergie importée.

De plus, les relations du Japon avec la Corée du Sud s’améliorent. Plus tôt cette semaine, Samsung a annoncé qu’il construirait une usine de puces au Japon, ce qui est un catalyseur positif.

Prévisions USD/JPY

Graphique USD/JPY par TradingView

Le graphique 4H montre que la paire USD/JPY a atteint son plus haut niveau depuis le 2 mai. Au fur et à mesure qu’elle montait, la paire s’est déplacée au-dessus du point de résistance important à 135,43, le point le plus élevé du 10 mai. Moyennes mobiles exponentielles sur 50 jours (EMA).

La paire a également sauté au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en bleu tandis que le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre. Par conséquent, la paire USD/ JPY continuera probablement d’augmenter dans les prochains jours, les acheteurs ciblant le point de résistance clé à 137,77, le point le plus élevé ce mois-ci.

Si cela se produit, cela signifie également que l’EUR/JPY et le GBP/JPY continueront également à augmenter en raison de l’étroite corrélation qui existe entre les trois paires.