Stock Lordstown Motors: RIDE pourrait bientôt tomber à zéro

May 17, 2023

Le cours de l’action Lordstown Motors ( NASDAQ: RIDE ) a plongé au niveau le plus bas jamais enregistré alors que les paris sur la faillite de l’entreprise ont bondi. Les actions RIDE ont chuté à un plus bas historique de 0,2533 $, ce qui était bien inférieur à son plus haut historique de ~ 32.

Crise de Lordstown Motors et Foxconn

Lordstown Motors est un futur véhicule électrique entreprise qui vise à rivaliser avec Tesla et Rivian. La société, comme Fisker, fait la recherche et vise à utiliser un fabricant tiers.

Lordstown Motors traverse une crise existentielle. Plus tôt ce mois-ci, la société a publié un avertissement de continuité d’exploitation après que Foxconn ait décidé de retirer son investissement dans l’entreprise. Dans le cadre de l’accord, Foxconn était censé investir 47 millions de dollars dans l’entreprise. En novembre de l’année dernière, Foxconn a investi 170 millions de dollars dans l’entreprise. Dans un communiqué, la société a déclaré :

“Si la clôture commune ultérieure est encore retardée ou si ces financements ne se produisent pas, la société sera privée du financement essentiel nécessaire à ses opérations. La société évalue ses alternatives juridiques et financières.”

Tous facteurs constants, Lordstown Motors fait face à une bataille difficile. La société a été un incinérateur de trésorerie au cours des dernières années, comme en témoigne son bilan. Sa trésorerie et ses placements à court terme sont passés de plus de 629 millions de dollars en décembre 2020 à 176,7 millions de dollars.

Les résultats financiers d’autres sociétés de véhicules électriques comme Rivian et Lucid ont montré les difficultés de la construction de voitures électriques. Par exemple, les deux sociétés ont brûlé plus de 6 milliards de dollars et 3 milliards de dollars en 2022. Tesla a également brûlé des milliards de dollars avant de réaliser des bénéfices il y a quelques années.

De plus, la survie de Lordstown Motors dépend de sa relation avec Foxconn, l’un des plus grands fabricants sous contrat au monde. Maintenant, il semble que l’entreprise veuille sortir, ce qui met Lordstown Motors en danger.

Prévisions du cours de l’action Lordstown Motors

Le graphique journalier montre que le cours de l’action RIDE a connu une forte tendance baissière après avoir culminé en 2021. Il est passé en dessous du niveau de support important à 0,8813 $, le point le plus bas le 10 janvier de cette année.

Les actions sont passées en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que le MACD est passé en dessous du niveau neutre. L’ indice de force relative (RSI) est passé sous le niveau de surachat.

Par conséquent, le cours de l’action de Lordstown continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 0,002 $. À long terme, les actions tomberont probablement à zéro.