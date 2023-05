AlphaRushAI et Hera Finance dirigent l’AI crypto Bull Run lors du lancement de ChatGPT sur l’App Store

OpenAI, la société à l’origine du chatbot IA ChatGPT, a lancé la version officielle de son chatbot basé sur l’IA, ChatGPT, sur l’App Store d’Apple Inc ( NASDAQ : AAPL ).

La société prévoit également de lancer le chatbot sur Android, une décision qui a provoqué des répercussions dans l’ espace crypto, en particulier parmi les crypto-monnaies basées sur l’intelligence artificielle.

Uniquement disponible pour les utilisateurs américains d’Apple

Le lancement de ChatGPT sur l’App Store introduit une synchronisation transparente de l’historique des discussions des utilisateurs entre sa version Web et l’application. Il dispose même d’une entrée vocale grâce à Whisper d’OpenAI.

Cependant, ChatGPT ne sera initialement disponible que pour les utilisateurs d’iPad et d’iPhone aux États-Unis, bien que la société envisage de l’étendre à d’autres personnes dans d’autres pays utilisant des iPhones et iPads d’Apple. Cette décision s’ajoute à la course déjà intense à l’adoption de l’IA qui a attiré des sociétés comme Google’s Alphabet Inc ( NASDAQ : GOOGL ) et Microsoft Corp ( NASDAQ : MSFT ).

Impact de l’annonce de ChatGPT sur les crypto-monnaies

L’espace crypto n’a pas été un simple spectateur dans l’avancement de l’IA. De nombreuses crypto- monnaies basées sur l’IA ont vu le jour depuis le lancement de ChatGPT et la majorité d’entre elles montent en flèche après cette annonce.

Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale des pièces AI répertoriées sur la plateforme a augmenté de 1,3 % aujourd’hui.

AlphaRushAI (RUSHAI) mène la flambée des prix avec 37,25 % au moment de la publication tandis que Hera Finance (HERA) arrive en deuxième position avec une flambée des prix de 12,9 % parmi les jetons basés sur l’IA. D’autres crypto-monnaies populaires basées sur l’IA telles que SingularityNET (AGIX ), Injective (INJ) et Render Token (RNDR) ont également augmenté respectivement de 8,17 %, 7,93 % et 2,39 %.