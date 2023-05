Prévisions du cours de l’action Canoo: n’achetez pas la baisse alors que les risques augmentent

Le cours de l’action Canoo ( NASDAQ : GOEV ) se situe près du niveau le plus bas jamais enregistré alors que les inquiétudes concernant l’avenir de l’entreprise persistent. Les actions se négociaient à 0,6700 $ vendredi, quelques points au-dessus du plus bas historique de 0,50 $. Il s’est écrasé de plus de 97% depuis son point culminant en décembre 2020.

Combien de temps Canoo peut-il rester à flot ?

L’histoire récente de l’industrie des véhicules électriques montre que la création d’une entreprise rentable à partir de zéro est considérablement coûteuse et à forte intensité de capital. La plupart des entreprises qui fabriquent des véhicules électriques ne sont pas encore rentables.

Par exemple, Rivian, le célèbre constructeur de camions, a perdu plus de 12 milliards de dollars au cours des trois dernières années. De même, Lucid, qui est soutenu par l’Arabie saoudite, a plongé de plus de 4 milliards de dollars au cours des dernières années.

Même les grands constructeurs automobiles comme Ford et General Motors ont perdu des milliards de dollars dans leurs entreprises de véhicules électriques. Les résultats les plus récents ont montré que Ford perdait plus de 60 000 $ pour chaque véhicule électrique vendu. La société prévoit également de perdre plus de 3 milliards de dollars dans son segment des véhicules électriques cette année.

Par conséquent, il est probable que les petites entreprises du secteur auront du mal à réaliser des bénéfices à long terme. Cela explique pourquoi la plupart d’entre eux comme Canoo, Lordstown Motors et Nikola ont vu leurs actions s’effondrer.

Canoo, une petite entreprise qui a vu ses pertes s’accumuler ces dernières années. La perte nette est passée de plus de 76,2 millions de dollars en 2018 à plus de 487 millions de dollars en 2022. Et sa trésorerie s’épuise étant donné que la société a terminé le trimestre avec 6,7 millions de dollars en espèces et en placements à court terme. Grâce à sa vente de débentures convertibles, la société a accès à environ 69,7 millions de dollars.

Ces fonds ne suffisent pas en raison de la façon dont l’entreprise dépense ses fonds. Par exemple, ses coûts de R&D au premier trimestre se sont élevés à 47,1 millions de dollars, tandis que les dépenses SG&A se sont élevées à 29,8 millions de dollars. Par conséquent, alors que l’entreprise réduit ses dépenses, on craint que ces réductions ne soient pas suffisantes.

Prévisions du cours de l’action Canoo

Graphique GOEV par TradingView

Le cours de l’action Canoo est dans une forte tendance à la baisse depuis 2022. Il oscille légèrement au-dessus du niveau de support important à 0,5405 $, le niveau le plus bas jamais enregistré. Le volume a continué de baisser tandis que les bandes de Bollinger se sont rétrécies. Il est passé aux moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, à moins qu’il n’y ait une compression courte, il est probable que les actions continuent de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 0,5405 $. Une baisse en dessous de ce prix verra probablement les actions glisser en dessous de 0,50 $. En outre, il convient de noter que la société devra procéder à un regroupement d’actions pour se conformer aux règles d’inscription au Nasdaq.