Le cours de l’action HEPA a bondi mais méfiez-vous de ce risque flagrant d’Hepion

Le cours de l’action Hepion Pharmaceuticals ( NASDAQ: HEPA ) est devenu parabolique lundi après que la société a fait une annonce importante concernant son essai à mi-parcours. Les actions ont bondi de plus de 110 % et ont atteint un sommet de 19,66 $, le plus haut niveau depuis le 17 janvier. Alors, Hepion est-il une bonne action pharmaceutique à acheter ?

Essai Hepion Pharmaceuticals

L’une des plus grandes nouvelles pharmaceutiques de cette semaine est venue d’Hepion Pharmaceutical. Dans un communiqué, Hepion Pharmaceuticals a annoncé que le médicament rencofilstat avait atteint les objectifs initiaux de son essai à mi-parcours. Rencofilstat est une stéatohépatite non alcoolique qui vise à réduire l’accumulation de graisse dans le foie d’une personne, une condition dangereuse.

Selon la société, l’essai a montré que les patients ont constaté une amélioration de la fonction hépatique après quatre mois de traitement chez les patients atteints de stade 3 de fibrose hépatique. Le médicament a également atteint d’autres critères d’évaluation importants concernant les lésions hépatiques, l’alanine et les biomarqueurs, entre autres. La plupart de ces avantages ont été observés à la dose de 225 mg. La déclaration ajoute :

“Notre meilleure compréhension des sujets qui répondent le mieux au rencofilstat peut être immédiatement appliquée pour augmenter les chances de succès de notre essai de biopsie appariée ASCEND-NASH plus vaste et plus long.”

Par conséquent, le cours de l’action HEPA a bondi alors que les investisseurs prévoient que le médicament de la société sera approuvé une fois les tests terminés.

Dilution du stock HEPA probable

Hepion Pharmaceuticals est toujours une entreprise très risquée dans laquelle investir malgré les résultats positifs. D’une part, la firme, qui est en pré-revenu, a vu ses pertes bondir. Sa perte nette est passée de plus de 7 millions de dollars en 2019 à plus de 42,2 millions de dollars en 2022. Ces pertes se sont creusées à mesure que les coûts de recherche et développement (R&D) de l’entreprise ont grimpé en flèche.

Le défi pour les actions HEPA est que le bilan de la société n’est pas en bon état pour l’instant. C’est normal puisque l’entreprise ne fait que dépenser de l’argent sans générer de revenus. Sa trésorerie et ses investissements à court terme sont passés de 91 millions de dollars en 2021 à 51,2 millions de dollars en 2022. Les résultats les plus récents montrent que l’entreprise disposait de 43 millions de dollars.

Par conséquent, je soupçonne que l’entreprise devra lever des capitaux pour mener à bien les prochaines étapes de test et de développement. Hepion a une histoire de dilution des actionnaires depuis que le nombre d’actions en circulation est passé de 248 000 en 2020 à près de 4 millions maintenant.

En tant que telle, la société pourrait décider d’utiliser le stock actuel pour lever davantage de capitaux. L’autre risque est que la société soit encore loin de lancer son médicament. En tant que tel, il est probable que l’élan en cours s’estompe bientôt.