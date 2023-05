L’indice Nikkei 225 est dans une course haussière implacable : est-ce un bon achat maintenant ?

Les actions japonaises sont en plein essor alors que la demande des habitants et des étrangers a augmenté et que l’activité économique a rebondi. L’indice Nikkei 225 se négociait à 30 950 ¥, le plus haut niveau depuis 1990. Au total, l’indice a grimpé de plus de 352 % par rapport au point le plus bas pendant la crise financière mondiale et d’environ 18 % cette année. Topix, un autre indice de premier ordre, a bondi au plus haut niveau depuis des décennies.

Le secteur privé japonais est en plein essor

Les indices Nikkei 225 et Topix ont bondi mardi après les derniers chiffres du PMI manufacturier et des services. Selon S&P Global, le PMI manufacturier a bondi à 48 en mai, mieux que l’estimation médiane de 47,3.

Un autre chiffre a montré que le PMI des services est passé à 51,8 en mai, ce qui était tout aussi meilleur que l’estimation médiane de 48,9. Une lecture PMI de 50 et plus est un signe qu’un secteur se porte nettement mieux.

Ces chiffres montrent que l’économie japonaise se redresse, bien qu’à un rythme plus lent. Il est aidé par des taux d’intérêt bas et des événements macroéconomiques changeants tels que la baisse des coûts d’expédition.

Nippon Paper Industries a été le constituant le plus performant du Nikkei 225 mardi, le titre ayant bondi de plus de 14%. Les actions de Japan Steel Works ont bondi de plus de 3 %. Les autres acteurs les plus performants de mardi étaient Trend Micro, Unitika, Recruit Holdings et Yamaha Motors.

Les actions les plus performantes de l’indice depuis le début de l’année sont Kobe Steel, Advantest, Dainippon Screen, Yokohama Rubber et Kaisen Railway. Sogo soshas, dans lesquels Warren Buffett a investi comme Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu et Marubeni ont tous bondi à deux chiffres cette année.

L’indice Nikkei 225 réagit également au problème persistant du plafond de la dette aux États-Unis. C’est un enjeu important pour le Japon puisqu’il est le plus gros détenteur de la dette publique américaine. Bien qu’aucune décision n’ait été prise, les analystes estiment que les deux parties parviendront finalement à un accord avant le 1er juin.

Prévision de l’indice Nikkei 225

Graphique de l’indice Nikkei par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Nikkei 225 a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a franchi une étape clé lorsqu’il est passé au-dessus du niveau de résistance clé à 29 251 ¥, le plus haut niveau du 17 août.

L’indice a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. De plus, MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre. L’oscillateur momentum et chande a continué d’augmenter.

Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau de résistance clé à 32 000 ¥. Un mouvement sous le support à 30 000 ¥ invalidera la vue haussière.