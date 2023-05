GBP/ZAR : jusqu’où la livre peut-elle atteindre le rand ?

Le taux de change entre la livre et le rand a évolué latéralement avant l’importante décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale sud-africaine. La paire GBP/ZAR flânait à 24, quelques points en dessous de son plus haut historique de 24,46. Au total, la paire a bondi de plus de 27% par rapport au niveau le plus bas de 2022.

Décision de la SARB à venir

Le rand sud-africain a été à l’honneur cette semaine alors que les investisseurs se concentrent sur les événements clés du pays. Les données publiées mardi ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 7,1 % en mars à 6,8 % en avril. C’était une baisse plus importante que l’estimation médiane de 7,1 %.

L’inflation en Afrique du Sud a également chuté par rapport au mois précédent. Il est passé de 1,0 % en mars à 0,4 % en avril. De même, l’inflation sous-jacente a chuté à 0,5 % et 5,3 %, respectivement. Ces chiffres signifient que l’inflation du pays évolue dans la bonne direction.

La même situation s’est produite au Royaume-Uni, où l’inflation globale de la consommation a chuté à 8,7 % contre 10,1 % auparavant. L’IPC de base du Royaume-Uni, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté à 6,8 %, signalant que la Banque d’Angleterre a encore du travail à faire pour lutter contre l’inflation.

Comme je l’ai écrit dans cet article , le prochain catalyseur important pour le ZAR sera la décision à venir sur les taux d’intérêt de la SARB. Les analystes estiment que la banque centrale sud-africaine augmentera encore les taux d’intérêt de 0,25 % et portera le taux de change officiel à 8 %. Il signalera alors qu’il suspendra les taux de hausse à l’avenir pour laisser la place aux hausses passées.

Prévisions GBP/ZAR

Graphique GBP/ZAR par TradingView

Le taux de change GBP/ZAR a connu un rallye spectaculaire au cours des derniers mois alors que la vente massive du rand sud-africain s’est intensifiée. Cette semaine, la paire a claqué ses freins alors que les investisseurs attendent la prochaine décision sur les taux de la SARB. La paire reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours tandis que le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre.

Par conséquent, le prix GBP/ZAR continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau clé à 24,38. Un mouvement au-dessus de ce niveau verra la paire sauter au prochain point de résistance à 25. Le scénario alternatif est celui où la paire recule et teste le support clé à 23.