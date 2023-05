Perspectives USD/KRW : quel avenir pour le won sud-coréen ?

Le taux de change USD/KRW a dérivé à la hausse après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Banque de Corée (BoK). Il a bondi à un sommet de 1 327, le plus haut niveau depuis le 19 mai. La paire a bondi de plus de 1,50 % par rapport au niveau le plus bas cette semaine alors que l’indice du dollar américain (DXY) augmente.

Décision sur les taux de la Banque de Corée

La Banque de Corée a conclu sa réunion de politique monétaire de deux jours et a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés pour le quatrième mois. Dans un communiqué, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 3,50%, ce qui était toujours supérieur au creux pandémique de 0,50%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La Banque de Corée a également décidé de revoir à la baisse sa projection de croissance pour l’année. Il s’attend à ce que l’économie croît de 1,4 % par rapport à son estimation précédente de 1,6 %. Elle a également maintenu l’objectif d’inflation pour l’année à 3,5 %.

https://www.youtube.com/watch?v=8vB1NMGMPQ0

L’économie sud-coréenne a perdu de son élan ces derniers mois. Comme je l’ai écrit ici , ce ralentissement s’est produit principalement en raison d’un ralentissement de la technologie secteur. Par exemple, Samsung, la plus grande entreprise de Corée du Sud, a annoncé que ses bénéfices étaient tombés au niveau le plus bas en 14 ans.

Samsung est un élément important de l’économie sud-coréenne, où il représente environ 18,3 % de l’économie du pays. De plus, d’autres sociétés du pays comme LG Electronics et SK Group ont connu une baisse de leurs revenus. Des données récentes montrent que les exportations et les importations de la Corée du Sud ont chuté.

Des données récentes montrent que l’économie mondiale ne va pas bien, ce qui a un impact sur l’économie sud-coréenne. Le FMI a déclaré que l’économie ralentirait à 2,8% cette année après avoir augmenté de 3,4% l’année précédente. C’est important puisque l’économie sud-coréenne dépend du commerce mondial.

Le taux de change USD/KRW réagit également à la probabilité d’un défaut américain si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à un accord.

Prévisions USD/KRW

Graphique USD/KRW par TradingView

L’USD par rapport au won sud-coréen a connu une lente tendance haussière ces derniers jours. Il s’est déplacé légèrement au-dessus du point de résistance clé à 1 327,50, le point le plus élevé de mars. La paire s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles (MM) sur 25 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus du point neutre à 50.

Par conséquent, la paire USD/KRW continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 1 342, le point le plus élevé du 16 mai. Une chute sous le support à 1 320 invalidera la vision haussière.