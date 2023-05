Oubliez les États-Unis, la crypto est sur le point de connaître un grand succès en Asie

Alors que l’ industrie de la cryptographie continue de se débattre avec un paysage réglementaire de plus en plus difficile aux États-Unis, l’Asie s’impose comme la destination souhaitée. Selon les experts, la tendance est celle qui pourrait voir la région jouer un rôle essentiel dans l’innovation et l’adoption ultime de la cryptographie.

Les réglementations favorables à la cryptographie de la région, la croissance des investissements en capital-risque et la population massive qui s’intéresse de plus en plus à la cryptographie contribuent à ces perspectives.

L’environnement croissant de crypto-friendly en Asie

L’un des facteurs en faveur de l’Asie est son approche de la réglementation cryptographique. Un nombre croissant de gouvernements de la région choisissent de mettre en œuvre des cadres réglementaires respectueux de la cryptographie, dépassant bon nombre de leurs homologues nord-américains. Comme je l’ai souligné ici, un récent rapport de la Maison Blanche a été fortement critiqué pour ses recommandations en matière de cryptographie.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a récemment déclaré que la “confusion” réglementaire semble être le modus operandi de la SEC et d’autres agences – un facteur qui pourrait laisser de nombreuses sociétés de cryptographie sans autre choix que de quitter le marché américain. L’échange de crypto Bittrex et le prêteur de crypto basé au Royaume-Uni Nexo ( couvert ici ) sont des exemples d’entreprises qui citent l’environnement réglementaire américain comme raison de leur décision de déménager.

Alors que les règles de la MiCA rendent l’UE attrayante (dans ce rapport, nous soulignons comment la France a accueilli les entreprises fuyant les États-Unis), Garlinghouse considère également les Émirats arabes unis et Singapour comme des bénéficiaires clés.

Le sentiment est également partagé par Yves La Rose, directeur exécutif et fondateur de la Fondation EOS Network. Selon les commentaires mis en évidence dans une publication Cryptonews, l’exécutif du réseau EOS pense que l’Asie devient plus conviviale pour la cryptographie, même si la réglementation se resserre ailleurs.

En octobre 2022, Invezz a rendu compte du protocole d’accord d’EOS Network avec Busan en Corée du Sud dans le cadre d’un projet visant à stimuler les startups de la blockchain via un véhicule de capital-risque de 700 millions de dollars. Dans un commentaire récent sur la croissance de l’Asie, La Rose a noté :

“Un cadre réglementaire clairement défini est le Saint Graal de l’industrie de la cryptographie.”

Jessie Chan de ParallelChain Lab dit que les pays occidentaux étouffent l’innovation avec leurs positions réglementaires, une tendance à l’opposé de ce qui se passe dans les pays asiatiques.

Akio Tanaka, d’Infinity Ventures Crypto, estime que l’approche négative de la réglementation de la cryptographie aux États-Unis et sur d’autres marchés occidentaux a donné aux pays asiatiques l’occasion de se lancer.

Alors que les États-Unis traînent, Singapour, Hong Kong et les Émirats arabes unis mènent la charge cryptographique en Asie

La clarté de la réglementation est la principale raison pour laquelle certaines des principales sociétés de cryptographie au monde cherchent à établir leurs activités dans la région. Les principaux points d’accès cryptographiques dans ces régions du monde comprennent Hong Kong, les Émirats arabes unis (EAU) et Singapour.

Alors que Singapour s’est développée en tant que plaque tournante de la cryptographie, la candidature de Hong Kong pour prendre le relais au milieu de sa récente annonce d’un cadre qui prend en charge le commerce de détail de Bitcoin et d’Ethereum. Le Japon, en revanche, fait progresser son projet pilote CBDC et continue de prendre en charge Bitcoin comme méthode de paiement depuis la première fois en 2017.

Les Émirats arabes unis sont également de plus en plus considérés comme la destination d’actifs numériques préférée du Moyen-Orient dans le cadre de son cadre de licence de fournisseur de services d’actifs virtuels.

Comme le soulignent les experts, la tendance à l’adoption de la blockchain et de la cryptographie est également observable en Corée du Sud, en Thaïlande, aux Philippines et dans de nombreux autres pays asiatiques.

Itai Elizur, COO et Managing Partner chez MarketAcross, a récemment noté :

“L’Asie est la destination évidente pour quiconque s’intéresse sérieusement à la blockchain.”

Les statistiques montrent l’empreinte cryptographique croissante de l’Asie

La population asiatique de plus de 4,7 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, joue certainement un rôle dans la traction de la région dans l’adoption de la cryptographie. Avec des développeurs de crypto et des entreprises leaders du Web3, des jeux de crypto et des magasins de création de chaînes de blocs, il semble que la course pour laisser les États-Unis derrière dans l’innovation crypto trouve le plus de soutien en Asie.

Les statistiques sur les startups blockchain et l’intérêt pour les principaux événements de l’industrie tels que WebX Asia et TOKEN2049, entre autres, indiquent une région qui se développe rapidement.

Selon Edward Hong, directeur de la plateforme chez Hashed, l’Asie est devenue le premier marché mondial de la cryptographie. Il souligne un rapport Chainalysis qui a montré que sept des 10 premiers pays menant la courbe d’adoption des applications Web3 se trouvent en Asie.

Les statistiques sur la propriété de crypto montrent également que l’Asie abrite environ 260 millions des 420 millions d’utilisateurs mondiaux de crypto en 2023, la Thaïlande, les Philippines, l’Inde et la Corée du Sud étant parmi ceux qui ont le pourcentage le plus élevé de propriétaires de crypto. C’est cette domination qui stimule les investissements des sociétés mondiales de capital-risque dans les projets cryptographiques de la région.

Ailleurs, un rapport de 2022 de la société de capital-risque White Star Capital a montré que l’Asie du Sud-Est abritait à elle seule plus de 600 start-ups blockchain.