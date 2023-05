Accord sur le plafond de la dette : les actions américaines vont-elles rebondir cette semaine ?

Les actions américaines seront au centre des préoccupations cette semaine après que les républicains ont convenu en principe avec la Maison Blanche de relever le plafond de la dette.

Qu’est-ce que cela signifie pour les actions américaines?

Ledit développement est une avancée majeure dans la prévention d’un défaut. Pourtant, le responsable des investissements chez Generali Insurance Asset Management – Antonio Cavarero ne s’attend pas à ce que le débloque une hausse significative en réponse.

Le scénario d’un accord était de loin le scénario central. Par conséquent, je ne m’attendrais pas à un rallye de secours majeur. La plupart de ces bonnes nouvelles étaient déjà dans les prix.

Les détails de l’accord sur le plafond de la dette n’ont pas encore été officiellement révélés. Selon CBS, cependant, le gouvernement américain maintiendra probablement ses dépenses non liées à la défense au cours des deux prochaines années.

A l’écriture, l’indice de référence est en hausse de 10% par rapport au début de l’année.

L’accord sur le plafond de la dette doit être approuvé par le Congrès

D’un autre côté, les données économiques récentes ont été positives pour les actions américaines. La semaine dernière, la jauge d’inflation préférée de la Fed aurait encore baissé en avril ( en savoir plus ).

Mais l’accord sur le plafond de la dette attend toujours l’approbation d’un Congrès divisé qui restera au centre de l’attention des marchés, a noté Cavarero aujourd’hui sur « Street Signs Europe » de CNBC.

Il est possible que le marché dans les prochains jours se concentre sur le risque d’exécution – le fait que cet accord doit être scellé par des lois appropriées et doit trouver les voix.

Le PIB américain aurait récemment augmenté à un rythme annualisé de 1,3 % au premier trimestre.