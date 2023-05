Le professeur Jeremy Siegel sur les actions de l’IA : “ce n’est pas encore une bulle”

Le Nasdaq 100 a rebondi de plus de 30 % cette année alors que l’intelligence artificielle continue d’attirer les investisseurs vers les actions technologiques à grande capitalisation.

Le point de vue du professeur Siegel sur les actions d’IA

Plus important encore, le rallye piloté par l’IA n’est pas encore terminé, selon Jeremy Siegel, professeur de finance à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Sur « Street Sigs Asia » de CNBC, il a déclaré :

Ce n’est pas encore une bulle. Tout d’abord, il y avait de l’enthousiasme pour l’intelligence artificielle et Nvidia Corporation a ratifié cet enthousiasme avec des revenus explosifs. C’est une double poussée.

Le géant des semi-conducteurs a récemment cité le boom de l’IA et a publié des prévisions de revenus pour son trimestre en cours qui ont dépassé les estimations de Street de 4,0 milliards de dollars ( en savoir plus ).

Au moment de la rédaction, l’action Nvidia est en hausse de près de 75 % par rapport au début de l’année.

Les actions AI sont-elles surévaluées ?

Le professeur Siegel a convenu que les valorisations des actions d’IA pour le moment pouvaient être un peu gonflées, mais il n’a pas qualifié cela de préoccupant, du moins à court terme.

À court terme, nous savons que le momentum peut porter les actions bien au-dessus de leur valeur fondamentale et personne ne peut prédire jusqu’où elles pourraient monter.

Un autre point positif qu’il a noté était que les conditions de crédit n’étaient pas vraiment une menace pour les actions technologiques à grande capitalisation. Ils peuvent également être gonflés par l’inflation qui continue de baisser mois après mois.

Le point de vue de Siegel contraste fortement avec l’économiste David Rosenberg qui a déclaré la semaine dernière que la manie de l’IA pourrait s’effondrer comme l’a fait la bulle Internet au début des années 2000.