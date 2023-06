Le changement dans les mathématiques de la monnaie de réserve du RMB : une plongée en profondeur

Au début des années 2010, le RMB a été proclamé sur le point de devenir le principal rival du dollar américain.

Malgré les efforts des autorités et le positionnement de l’internationalisation du RMB comme source de « fierté nationale », les résultats sont mitigés.

Cependant, la guerre en Ukraine a peut-être modifié les calculs de la monnaie de réserve pour de bon.

Sur la devise

Dans un précédent article pour Invezz intitulé “No Holds Barred alors que la Chine lance un assaut frontal contre l’hégémonie du dollar américain”, j’écrivais :

La valeur est un concept notoirement difficile à identifier, à cerner et à distiller dans ses composants explicatifs…. Les (devises) étiquettent et tentent de quantifier la valeur, et transforment une idée auparavant abstraite et hautement individuelle en une idée partageable et échangeable. Les caractéristiques individuelles des biens et services cèdent la place à une seule unité numérique encapsulante qui peut décrire l’entité d’intérêt.

Plus loin,

Leur ascension et leur chute sont dictées par les réalités économiques dominantes, les impératifs politiques et les attitudes sociétales envers l’émetteur.

Ainsi, les monnaies, qui donnent vie à une valeur invisible, sont par nature temporaires.

Leur efficacité et leur niveau d’acceptation peuvent changer, parfois violemment, en particulier dans des circonstances économiques difficiles.

Cependant, il existe de rares devises qui ont excellé à certaines périodes et ont résisté à la pression exercée sur elles, et en sont même venues à dicter des événements économiques plus larges. Celles-ci sont appelées « monnaies de réserve ».

Un exemple de cette dynamique serait ce que le professeur Eshwar Prasad de l’Université Cornell, et plus tôt, le chef de la division Chine du FMI, appelle « le piège du dollar ».

Malgré les nombreux défis auxquels l’USD a été confronté au cours des décennies passées, il a conservé sa position au sommet de la hiérarchie monétaire, en tant que monnaie de réserve mondiale.

En fait, souligne le professeur Prasad, que le billet vert inspire une confiance si extraordinaire dans les agents économiques en tant que valeur refuge, que même lorsque les États-Unis ont été la source de perturbations financières mondiales, les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille se sont précipités pour se réfugier dans le dollar..

Source: BTCM (2020)

Je ne serais pas encore d’accord avec les bitcoins représentés dans ce graphique, mais il offre une image de l’évolution du statut de la monnaie de réserve au fil du temps.

Domination du dollar

La centralité du dollar dans les flux financiers devient évidente en regardant le marché des changes.

Dans son enquête triennale sur les banques centrales, la Banque des règlements internationaux (BRI) a noté qu’un pourcentage stupéfiant de 88,5 % de toutes les transactions sur le Forex en avril 2022 impliquait l’USD.

Ce chiffre était en hausse par rapport à 88,3% en 2019 et éclipsait l’euro qui s’élevait à 30,5%, et a diminué par rapport à 32,3% trois ans plus tôt.

Source: BIS

Le commerce le plus courant était l’USD/EUR à 22,7 % en 2022, contre 24 % en 2019. Cela est probablement en partie une réaction à la baisse de l’attrait de l’ euro.

Il convient de noter que le renminbi est en avance sur plusieurs principales devises occidentales telles que l’ AUD, le CAD et le CHF.

En outre, selon les données de la Réserve fédérale, le dollar représente plus des quatre cinquièmes de la facturation commerciale dans chaque région, à l’exception de l’Europe (où l’euro domine).

Hausse du renminbi

Certains des facteurs clés qui soutiennent le RMB sont discutés ci-dessous :

Les sanctions

Une vague de sanctions brutales contre la Russie par les États-Unis et leurs alliés s’est avérée dévastatrice pour la confiance mondiale dans le billet vert.

De nombreux pays émergents sont devenus méfiants quant à leur dépendance quasi totale au dollar pour les investissements, le commerce, l’épargne, les réserves de change et la gestion économique.

Ce sentiment d’appréhension a été amplifié par des rapports tels que The Economist qui ont constaté que les pays représentant 63,6% de la population mondiale (ex-Russie) étaient neutres ou favorables à la position de la Russie.

Source: The Economist

Les inquiétudes concernant la capacité des États-Unis à perturber les flux financiers via le réseau SWIFT ne sont pas nouvelles mais sont soudainement devenues la question la plus urgente dans les débats monétaires mondiaux.

Le Centre géoéconomique du Conseil de l’Atlantique a répertorié un total de 1 009 entités russes qui ont été sanctionnées par les États-Unis, avec 964 autres actions similaires du Royaume-Uni, de l’UE, du Canada, du Japon, de la Suisse et de l’Australie, au 17 avril 2023.

Dans sa communication contestant l’hégémonie du dollar, le gouvernement chinois a affirmé que les sanctions américaines globales avaient augmenté de près de 1 000 % entre 2000 et 2021.

Outre la menace de sanctions, la position du dollar américain a de profondes répercussions sur la politique monétaire, les sorties de capitaux, le taux de change et l’instabilité financière, ainsi que les niveaux d’endettement qui ont par le passé affaibli la souveraineté économique d’autres nations.

En conséquence, le rapport OMFIF Global Public Investor publié en juillet 2022 a noté que 31 % des gestionnaires de réserves interrogés prévoyaient d’augmenter leurs avoirs en RMB dans une fenêtre de 12 à 24 mois.

Lignes de swap bilatérales

Les lignes de swap bilatérales sont des facilités que les banques centrales utilisent pour accroître la liquidité du marché national en échangeant les devises de l’autre à un taux de change fixe avec intérêt à une date future.

Beaucoup de ces lignes sont utilisées pour contourner l’influence du dollar.

Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation du RMB, le gouvernement chinois a activement mis en place des lignes de swap non-dollar depuis plus d’une décennie et en compte maintenant au moins 41.

Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a signalé que l’utilisation de lignes de swap libellées en RMB par les banques centrales mondiales s’était accélérée pour atteindre environ 16 milliards de dollars au premier trimestre 2023, un bond de près de 20 % depuis l’intervalle précédent.

Source: Bloomberg

L’augmentation soudaine de la demande de RMB est un indicateur fort de l’urgence des gouvernements du monde entier à s’éloigner du dollar.

Lena Petrova, CPA, experte financière et Youtubeuse populaire a noté,

(Le yuan est) de plus en plus utilisé et il se renforce… (il est) désormais perçu comme une alternative (au dollar). Bien sûr, l’utiliser est un risque, mais pour les pays du Sud, c’est tout autant un risque que de continuer à utiliser le dollar… généralement, le délai d’exécution de ces swaps de devises est relativement court, donc le risque est très faible, ce qui est pourquoi le yuan est une option attrayante…

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les transactions de la Russie en yuan ont explosé par un multiple de 32, à travers les paiements à l’exportation, l’épargne et les investissements.

En outre, Bloomberg prévoit que la Russie achètera pour 200 millions de dollars de yuans par mois pour ses réserves de devises étrangères. Cela marque un changement radical dans l’approche « d’auto-assurance » de la Russie.

En 2023, la Chine a également signé des accords bilatéraux en monnaie locale avec le Brésil, l’Argentine, le Kazakhstan, le Bangladesh, le Pakistan et le Laos, et cherche à opérationnaliser de nouvelles lignes au Moyen-Orient.

Source: Data on swap lines in trillions of RMB (IMF)

La Chine étant un partenaire commercial crucial pour la plupart des pays, il existe un potentiel important pour étendre et consolider sa couverture bilatérale de cette manière, en particulier si une alternative non SWIFT émousse la menace de sanctions.

Diplomatie au Moyen-Orient

Les pays riches en pétrole du Moyen-Orient sont des partenaires particulièrement importants pour la Chine, avide de ressources.

Dans un geste important, le gouvernement chinois a pu négocier un accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran pour reprendre les relations diplomatiques, mettant un terme au conflit régional.

C’était presque impensable il n’y a pas si longtemps et a aidé la Chine à établir une image forte dans la région.

En outre, le gouvernement chinois se rapproche probablement de la formulation d’un ALE avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprennent les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït.

En tant que principaux exportateurs de pétrole et d’huiles minérales, cela contribuerait probablement à stimuler le commerce de l’énergie libellé en RMB ainsi que les liens d’investissement.

L’Irak a également annoncé son intention de lancer également des échanges en yuan.

Surtout, l’Arabie saoudite serait en pourparlers avancés pour rejoindre la banque BRICS, un changeur de jeu potentiel pour le pétrodollar.

Attractivité globale

Le Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) a suivi l’impressionnante internationalisation du RMB au cours des deux dernières années, documentant une hausse de 18,5 % en 2021 et une nouvelle hausse de 26,6 % en 2022. Cela a couronné 5 années consécutives d’améliorations continues..

Source: Standard Chartered Research

Le tracker a légèrement baissé au mois d’avril, atteignant 3320, en baisse de 1,18% depuis le mois précédent, principalement en raison d’une baisse de la croissance des dépôts en CNH et de vents contraires externes.

Cependant, la trajectoire est claire, et avec apparemment sans fin le conflit militaire en Ukraine ou la menace de sanctions, davantage de pays graviteront probablement vers le RMB.

Le gouvernement chinois a lancé des marchés offshore du yuan dans des centres financiers clés, notamment Singapour, Londres, Paris, Hong Kong et Luxembourg, pour faire avancer son programme mondial.

Commerce transfrontalier chinois

Dans un revirement surprenant, le yuan a dépassé le billet vert dans les transactions transfrontalières chinoises en mars 2023, représentant 48,4 % de toutes les transactions, tandis que le dollar a glissé à 46,7 %.

Source: IMF (2021)

Le graphique ci-dessus représente la part du RMB dans les règlements transfrontaliers uniquement avec la Chine.

La ligne pointillée rouge implique qu’en 2021, 25 % des pays de l’échantillon ont utilisé plus de 70 % du RMB dans leurs transactions avec la Chine. C’est presque zéro en 2010.

À cette époque, l’USD représentait 83 % de ces transactions, ce qui indique un élan souvent sous-estimé dans l’adoption du RMB.

Source: The National News

Petrova ajoute,

… cela ne s’est jamais produit auparavant et nous ne devrions probablement pas le sous-estimer simplement parce que le yuan est traditionnellement décoté en raison du contrôle exercé par le gouvernement chinois sur sa monnaie.

CIPS et yuan numérique

Peut-être plus important encore, la Chine est un leader dans la numérisation des devises et a lancé son système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS) en 2015, par lequel les transactions en RMB sont acceptées via plus de 1 500 banques mondiales.

Avec une population connaissant le numérique, les essais actuels d’e-CNY ont atteint 260 millions de portefeuilles, soit plus de 13,6 milliards de RMB.

Fondamentalement, cette nouvelle infrastructure vise l’expansion des activités économiques et, ce faisant, propose une offre distincte par rapport aux acteurs existants du marché.

Défier le « piège à dollars » dans des conditions hostiles

Malgré tous ses efforts, la compréhension conventionnelle suggérerait que la Chine manque de certains ingrédients cruciaux pour assumer la position de monnaie de réserve mondiale à tout moment dans un avenir proche.

Sans aucun doute, il a un long chemin à parcourir.

Deux domaines clés qui ont limité son ascension sont ses contrôles de capitaux restrictifs ainsi que la bande étroite dans laquelle la monnaie est gérée.

Source: IMF (0 indicated an open account, and 1 indicates a closed account)

Le manque d’ouverture nuit à la liquidité, à la découverte des prix sur les marchés financiers, à l’innovation financière et a même entravé les retraits.

Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, un émetteur de monnaie de réserve devrait avoir des marchés obligataires profonds, une fiscalité saine et une gouvernance relativement transparente et efficace.

Les performances improbables du RMB

Les problèmes ci-dessus sont bien connus, en particulier en ce qui concerne l’image de l’ingérence de l’État chinois.

Cependant, comme le suggère l’enquête de l’OMFIF, une cohorte croissante de gestionnaires de réserves mondiales est attirée par la diversification vers le yuan, tandis que le RMB, qui représentait 4 % des échanges de devises en 2019, a presque doublé pour atteindre 7 % en 2022.

Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est que Kelvin Lau, économiste principal de Standard Chartered pour la Chine élargie, et Edward Pan, macro stratège chinois de la banque, l’ont dit,

Ce n’est pas une mince affaire, à notre avis, compte tenu de l’impact sur le sentiment du marché de vents contraires forts tels que la hausse des taux mondiaux, la force du dollar américain, les incertitudes géopolitiques mondiales, les perturbations locales de Covid et le ralentissement de la croissance chinoise.

Quelques idées

Jusqu’à présent, le RMB a été en mesure de surmonter de graves difficultés, notamment des blocages généralisés, des troubles publics, des taux directeurs élevés de la Fed et l’inertie du dollar.

La politique agressive de la Fed n’a pas réussi à dissuader un passage accéléré au RMB.

La Chine n’a pas de compte de capital ouvert, incarne un contrôle étatique important et la monnaie elle-même est étroitement gérée dans un couloir étroit. Ces facteurs devraient sans doute empêcher le yuan d’être accepté plus rapidement.

Cependant, est-il possible que les croyances conventionnelles en matière de monnaie de réserve changent ?

Le changement sismique de la géopolitique, en particulier en ce qui concerne les politiques de sanctions, a renforcé la position mondiale du yuan dans un laps de temps réduit.

Cette transition prendra du temps à venir, mais la capacité du yuan à être une option attrayante dans un environnement hostile comme celui-ci suggère une amélioration des attitudes sociales envers la monnaie.

La crédibilité relativement faible qui a souvent tourmenté les autorités chinoises ainsi que les craintes largement répandues de mettre en colère le gouvernement américain se dissipent et ne doivent pas être sous-estimées dans le processus de dédollarisation.

Si des mécanismes de paiement alternatifs commercialement viables se matérialisent, comme lors du sommet BRICS plus tard cette année, cela pourrait intensifier le défi pour le dollar. Cela serait particulièrement vrai si l’inflation américaine rebondissait fortement plus tard cette année.

Le RMB ne déplacera pas le dollar du jour au lendemain, mais cela peut également se produire à un rythme plus rapide que ce que la sagesse conventionnelle suggère.

