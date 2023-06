Microsoft signe un accord d’IA avec une startup soutenue par Nvidia

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) est au centre de l’attention aujourd’hui suite à un rapport selon lequel il a signé un accord d’IA avec CoreWeave.

Qu’y a-t-il pour Microsoft ?

Le géant de la technologie aurait accepté de dépenser des milliards de dollars sur plusieurs années pour l’infrastructure cloud de CoreWeave.

Le partenariat avec la startup est un moyen pour Microsoft d’obtenir suffisamment de puissance de calcul pour gérer les charges de travail avancées de l’IA à l’avenir, a déclaré jeudi une source anonyme à CNBC. Microsoft et CoreWeave se sont abstenus de commenter le rapport.

La nouvelle arrive plus d’un mois après que la société cotée au Nasdaq a déclaré que l’intégration de ChatGPT dans “Bing” avait entraîné une croissance de 13% en glissement annuel des revenus de la recherche et de la publicité d’actualités au cours de son troisième trimestre financier (en savoir plus).

Au moment de la rédaction, MSFT est en hausse d’environ 40 % par rapport au début de l’année.

CoreWeave compte Nvidia comme investisseur

Plus tôt cette semaine, CoreWeave a annoncé avoir levé 200 millions de dollars auprès de Magnetar Capital. Cela s’ajoute aux 221 millions de dollars levés en avril auxquels Nvidia a contribué pour environ 100 millions de dollars.

Fait intéressant, Microsoft travaille avec la startup de l’infrastructure de cloud computing depuis des mois, a confirmé la source.

Dans une récente interview, Michael Intrator, le directeur général de CoreWeave, a révélé que les revenus de l’entreprise avaient été multipliés par plusieurs entre 2022 et 2023, mais a refusé de commenter l’accord avec Microsoft.

Fondée en 2017, la startup soutenue par Nvidia qui vaut plus de 2,0 milliards de dollars prétend fournir une puissance de calcul « 35 fois plus rapide et 80 % moins chère que les anciens fournisseurs de cloud ». Elle compte 160 salariés au total.

