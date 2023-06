L’indice Hang Seng doji pointe vers plus de hausse s’il efface ce prix

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’indice Hang Seng a bondi de plus de 3% alors que les actions immobilières montaient en flèche. L’indice des sociétés de premier ordre de Hong Kong et de Chine continentale a atteint un sommet de 18 762 dollars hongkongais, supérieur au creux de 17 943 dollars de ce mois-ci. D’autres indices asiatiques comme le Nikkei 225, le Shanghai Composite et le Taiwan Weighted ont également dérivé vers le haut.

Les actions immobilières en tête

L’indice Hang Seng s’est envolé après la solide performance des actions américaines. Les principaux indices américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont bondi de plus de 1 % jeudi après que la Chambre des représentants des États-Unis a voté pour l’accord sur le plafond de la dette. Du jour au lendemain, le Sénat a fait de même, ce qui signifie que les États-Unis ne manqueront pas à leurs obligations.

Un examen plus approfondi des principaux moteurs de l’indice Hang Seng montre que la plupart d’entre eux appartiennent au secteur immobilier. Les actions de Longfor Properties ont bondi de plus de 10% vendredi alors même que le secteur immobilier en Chine continuait de s’effondrer. Les données les plus récentes montrent que le récent rebond des achats de maisons a commencé à s’essouffler.

Les cours des actions de Country Garden Services et de Country Garden Holdings ont bondi de 10,2 % et 6,57 %, respectivement. D’autres sociétés comme China Resources Mixed Lifestyle, Wharf Real Estate, Hang Lung et China Resources Land ont également vu leurs actions bondir de plus de 5 %.

Les valeurs technologiques de Hang Seng se sont également bien comportées, suivant l’exemple de leurs homologues américaines. Le cours de l’action Alibaba a bondi de plus de 5,82 % tandis que Baidu, JD et Tencent ont bondi de plus de 4 %.

Malgré les gains, l’indice Hang Seng a sous-performé ses pairs asiatiques, européens et américains cette année alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la Chine persistent. L’indice a chuté de plus de 10 % cette année tandis que les autres pairs mondiaux sont en hausse à deux chiffres. Cette performance est principalement due à la lente reprise de l’économie chinoise.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Graphique Hang Seng par TradingView

L’indice Hang Seng a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois après avoir culminé à 22 812 $H en janvier de cette année. Au total, il a chuté de plus de 17 % par rapport à son point culminant cette année. En cours de route, l’indice s’est déplacé légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il tente également de retester le point de résistance crucial à 18 883 $, le niveau le plus bas du 20 mars.

Un examen plus approfondi montre que l’index a formé un petit motif doji. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. Par conséquent, plus de hausse sera confirmée si le prix dépasse la résistance à 18 883 $. Une cassure sous le plus bas de cette semaine de 18 000 $ signalera que les baissiers ont prévalu.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle