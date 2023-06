Prévision USD/PKR pour juin : mois charnière pour la roupie pakistanaise

La roupie pakistanaise flâne près de son plus bas historique alors que les investisseurs se préparent à un mois charnière. Le taux de change USD/PKR s’échangeait à 284,91 vendredi, quelques points en dessous de son plus haut historique de 296,58. De même, le prix GBP/PKR s’échangeait à 360, ce qui est légèrement en dessous du record de 373,35.

Discussions entre le Pakistan et le FMI

Le Pakistan est l’un des pays qui traverse une crise économique majeure alors que les dollars s’assèchent et que les dettes augmentent. Les autres pays sur le point sont le Liban, l’Argentine et le Zimbabwe.

Le Pakistan sera à l’honneur ce mois-ci alors que les pourparlers avec le FMI se poursuivent. Le pays n’a plus que quelques jours pour satisfaire le FMI, ce qui l’expose à un risque de défaut. D’une part, il doit maintenant organiser de nouveaux koans étrangers et approuver un nouveau budget conformément à ses directives.

Plus important encore, le FMI a insisté sur le fait que le Pakistan devra laisser le marché libre déterminer la valeur de la roupie. Si le Pakistan ne parvient pas à s’entendre sur cet accord, le FMI ne renouvellera pas son engagement de 6,5 milliards de dollars pris en 2017.

À défaut d’un accord avec le FMI, le Pakistan sera la première grande économie à faire défaut cette année. Un défaut poussera le pays vers un territoire inexploré et conduira à la chute continue de la roupie pakistanaise.

Une telle décision fera s’effondrer une économie déjà vulnérable. Les données les plus récentes montrent que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a bondi à 224,4 en avril. Il était de 183 % à la même période un an plus tôt. Les analystes estiment que l’inflation du pays est beaucoup plus élevée.

Dans le même temps, le gouvernement se concentre également sur la politique. Comme je l’ai écrit dans mon dernier article, la police a arrêté Imran Khan, l’ancien président, ce qui a provoqué des protestations.

Prévisions USD/PKR

Graphique USD/PKR par TradingView

Par conséquent, le gouvernement pakistanais n’aura d’autre choix que de parvenir à un accord avec le FMI en raison de l’impact désastreux d’un défaut de paiement. À court terme, un accord sera positif pour la roupie pakistanaise.

En ce qui concerne le graphique journalier, nous voyons que la paire USD/PKR a été dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines alors que les investisseurs attendent l’accord du FMI. Ce prix se situe quelques points en dessous de son plus haut historique et se situe au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Par conséquent, s’il y a un accord, la paire reculera probablement et retestera le support à 276. Elle reprendra ensuite la tendance haussière alors que les investisseurs adopteront la nouvelle normalité.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle