Prévision du cours de l’action Nvidia : voici pourquoi je n’achèterais jamais NVDA

Le cours de l’action Nvidia (NASDAQ : NVDA) est devenu fou comme je l’avais prédit dans mon aperçu des bénéfices de la société. Les actions ont atteint un sommet de 420,40 $, un record, ce qui lui a valu une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Cela signifie également que le stock a plus que doublé au cours des 12 derniers mois et a bondi de plus de 10 000 % au cours de la dernière décennie.

Les vendeurs à découvert de Nvidia ont été brûlés au fil des ans alors que le stock est devenu parabolique. Par conséquent, il n’est toujours pas recommandé de vendre la société à découvert. D’une part, la plupart des analystes de Wall Street sont optimistes sur le titre. Selon SeekingAlpha, les analystes de Wall Street ont une note moyenne de 4,4, signalant qu’ils sont optimistes pour la société. Et la cote haussière continue d’augmenter. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je n’achète pas d’actions Nvidia .

Nvidia est extrêmement surévalué

Je pense que Nvidia est l’une des actions les plus surévaluées du marché. Il a maintenant une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour une telle entreprise, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle génère des milliards de dollars de revenus et de bénéfices. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Les revenus de Nvidia en 2022 se sont élevés à 26,9 milliards de dollars, quelques points au-dessus des 29,91 milliards de dollars de l’année précédente. Au cours des douze derniers mois, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 25,87 milliards de dollars. Bien que cela représente beaucoup d’argent, nous constatons que les revenus de Nvidia n’augmentent pas si vite.

Dans le même temps, les bénéfices de l’entreprise ne justifient pas la valorisation actuelle. Le bénéfice net annuel de Nvidia a culminé à plus de 9 milliards de dollars pendant la pandémie. Au cours des douze derniers mois, le bénéfice de la société s’est élevé à plus de 4,7 milliards de dollars.

Par conséquent, ces chiffres signifient que Nvidia se négocie à 212 fois son bénéfice de 2022. En d’autres termes, si vous avez dépensé 1 billion de dollars pour acquérir l’entreprise, il vous faudra 212 ans pour atteindre le seuil de rentabilité.

La croissance à terme de Nvidia ne justifie pas cette valorisation

Pendant ce temps, alors que les investisseurs sont toujours optimistes quant au cours de l’action Nvidia, leurs perspectives concernant les revenus et les bénéfices de la société ne justifient pas l’évaluation. Les analystes estiment que les revenus de Nvidia seront de 113 milliards de dollars en 2030. En d’autres termes, la société a un multiple PE 2030 supérieur à 10x, ce qui n’est pas bon marché.

Cette évaluation élevée est principalement due au fait que Nvidia est un stock d’histoire. Bien que la croissance de ses revenus ne supporte pas sa valorisation, la société a créé une histoire sur l’avenir. Il est maintenant devenu le plus grand bénéficiaire de l’intelligence artificielle à cause de ses GPU.

Bien que l’IA soit une industrie majeure, je ne pense pas qu’elle entraînera une demande majeure de GPU et d’autres semi-conducteurs. Rappelez-vous, il y a quelques années, de nombreux investisseurs ont acheté des actions Nvidia en raison de sa part de marché dans le minage de Bitcoin .

Souvenirs de Cisco

L’autre raison pour laquelle je n’investis pas dans Nvidia, ce sont les souvenirs persistants de Cisco. À son apogée pendant la bulle Internet, Cisco était la plus grande entreprise au monde, avec une capitalisation boursière de 536 milliards de dollars. À l’époque, l’idée était que Cisco dominerait l’industrie des réseaux, qui devait connaître un boom à l’ère des dot com.

L’inverse s’est produit et le cours de l’action Cisco a chuté. Aujourd’hui, l’activité réseau de Cisco est confrontée à une forte concurrence et l’entreprise ne s’en est jamais remise.

Je pense que Nvidia verra sa part de marché s’éroder dans les années à venir. L’essentiel de cette concurrence viendra d’AMD, dont les GPU Radeon gagnent des parts de marché. Par conséquent, je pense que la part de marché de l’entreprise sera remise en cause dans les années à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle