La demande en plein essor d’IA stimule la croissance des crypto-monnaies basées sur l’IA au milieu de l’assaut actuel de la SEC américaine

La demande croissante de puces d’intelligence artificielle (IA), citée dans le rapport de Nvidia de la fin du mois de mai, a stimulé la croissance des crypto-monnaies basées sur l’IA. Le rallye global du S&P 500 et du Nasdaq Composite mené par Nvidia Corporation (NASDAQ : NVDA) au cours des deux dernières semaines a donné un coup de fouet à l’intelligence artificielle et aux crypto-monnaies liées au Big Data.

Alors que les projets plus anciens comme SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) et Artificial Liquid Intelligence (ALI) ont souffert de l’assaut continu de la SEC américaine sur les crypto-monnaies. Les nouveaux projets de crypto-monnaie sont restés largement insoumis. L’ensemble du marché de la crypto-monnaie est actuellement sous le choc des poursuites de la SEC contre Binance et Coinbase.

Corrélation entre le boom de la crypto-monnaie lié à l’IA et la demande de puces

Les jetons liés à des projets d’IA basés sur la blockchain sont appelés crypto-monnaies d’IA. Par exemple, Fetch.ai s’est engagé à développer le cadre des « services intelligents et autonomes » dans les secteurs des transports, de la finance et bien d’autres domaines. Le « premier ordinateur mondial décentralisé capable d’exécuter des dApps alimentées par l’IA sur la blockchain » est ce que Cortex aspire à être.

Le rallye du S&P 500 et du Nasdaq Composite dirigé par Nvidia, qui a publié des prévisions de vente étonnantes tard le 24 mai et a cité la demande de solutions d’IA, a donné plus de confiance aux traders de crypto-monnaies. Les attentes des analystes concernant ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre de son exercice 2024 ont été dépassées de plus de 50 %.

Certains acteurs du marché dans un secteur particulier de l’industrie technologique croient depuis longtemps que la technologie blockchain peut aider le Far West de l’intelligence artificielle et éventuellement agir comme un catalyseur positif pour le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble. En particulier en utilisant sa capacité à étendre le déploiement de solutions d’identité numérique, la technologie blockchain peut être en mesure d’aider à mesure que l’intelligence artificielle devient plus intelligente et mieux à même de manipuler l’identité des personnes sur Internet.

Et tandis que beaucoup pensent que les deux technologies en sont encore à leurs balbutiements, nous avons vu au cours des derniers mois une augmentation du nombre de projets de crypto-monnaie basés sur l’IA, le plus récent étant AltSignals.io, dont le jeton natif ASI est actuellement en phase de prévente.

Qu’est-ce qu’AltSignals.io ?

Depuis 2017, AltSignals aide les traders des marchés financiers à gagner de l’argent grâce aux variations de prix en développant des indicateurs techniques basés sur des algorithmes et en proposant des signaux de trading. Avant d’ajouter des signaux de trading pour les CFD, les actions et le Forex, il a commencé par envoyer des signaux pour le trading de crypto-monnaies.

AltSignals propose actuellement une analyse fondamentale et technique, un coaching et une assistance aux clients pour placer des ordres et en tirer de l’argent. Pour produire des signaux de trading, il utilise un indicateur technique appelé AltAlgo Indicator.

L’indicateur AltAlgo identifie actuellement les opportunités de trading à l’aide d’une variété de stratégies de trading et d’indicateurs techniques et informe les utilisateurs d’AltSignals lorsqu’une opportunité de trading prometteuse émerge.

AltSignals développe actuellement un algorithme basé sur l’intelligence artificielle dans le cadre de ses efforts visant à utiliser la technologie de l’intelligence artificielle pour accroître l’efficacité de ses services. L’algorithme d’IA utilisera l’indicateur AltAlgo, l’algorithme le plus performant, pour créer une suite de produits d’IA, qui compte en son sein ActualizeAI, un produit alimenté par la crypto-monnaie ASI.

L’objectif principal de la crypto-monnaie ASI est d’agir comme une clé d’adhésion pour l’écosystème AltSignals AI. Les titulaires d’ASI auront accès à l’écosystème et découvriront le nouvel algorithme d’IA, « ActualizeAI », qui est développé en interne par l’équipe AltSignals.

Le prix du jeton ASI devrait augmenter à 0,02274 $ au moment où la prévente prendra fin par rapport au prix actuel de 0,01200 $, ce qui est une bonne proposition pour les premiers investisseurs.

