Analyse des prix de la BNB au milieu de la part de marché en baisse de Binance et du procès de la SEC : rapport

Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, et ce n’est pas particulièrement proche. Leur domination est à un tel degré qu’elle est qualifiée d’extrêmement ironique, venant dans une industrie qui désigne le concept de décentralisation comme l’un de ses piliers fondamentaux.

Mais Binance a de sérieux problèmes. L’échange a été poursuivi par la SEC lundi, accusée d’une longue liste d’infractions. Sans entrer dans le vif du sujet de ce sujet très discuté, voici quelques-unes des principales allégations :

Commerce contre les clients

Violation de la loi sur les valeurs mobilières

Encourager les clients américains à contourner les contrôles de conformité conçus pour les empêcher d’utiliser la plateforme Binance.com

Le trading manipulateur pour augmenter les volumes

Mélanger des fonds de manière inappropriée

Mais ce n’est pas un article sur le procès. J’ai beaucoup écrit dans le passé sur Binance, y compris cette plongée profonde l’année dernière où j’ai déploré son manque total de transparence. En vérité, j’en ai un peu marre de parler de Binance.

Binance refuse de vérifier quoi que ce soit, au lieu de cela, nous sommes obligés de faire aveuglément confiance aux tweets des PDG assurant au monde que tout va bien, et que ces innombrables enquêtes, poursuites et plaintes sont des chasses aux sorcières injustifiées. Et peut-être qu’ils sont exactement cela. Mais pour une entreprise avec des milliards de dollars de volume d’échanges et une telle importance systémique pour toute une industrie, un tweet n’est pas un substitut suffisant à un audit. Ce n’est pas acceptable. Je l’ai déjà demandé et je ne connais toujours pas la réponse, mais qu’est-il arrivé au mantra crypto de “faire confiance, ne pas vérifier?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Mais je m’égare. Garons l’exaspération autour de l’état de l’industrie et regardons comment les difficultés de Binance sont liées à l’action des prix de son jeton natif, BNB.

Analyse du prix des jetons BNB

BNB est le jeton natif de Binance. Il est utilisé pour une variété de fonctions dans son écosystème, la possibilité pour les titulaires de bénéficier de frais moins élevés sur la plate-forme étant l’une des plus courantes.

J’ai dit dans le passé que lors de la décomposition des tableaux de prix des crypto-monnaies, ils se négocient tous plus ou moins comme des paris à effet de levier sur Bitcoin. Bitcoin monte, altcoi monte plus. Le bitcoin baisse, l’altcoin baisse davantage. Simple.

Avec BNB, cela a largement été le cas (comme je le montrerai sous peu avec quelques graphiques). Mais il y a quelques divergences notables par rapport à ce que vous attendez.

Premièrement, en 2023, il y a eu une rupture de tendance tangible. La BNB est fortement sous-performante par rapport aux indices de référence habituels.

Le tableau ci-dessus résume cela. Malgré six mois dynamiques pour les prix de la cryptographie qui ont vu Bitcoin et Ethereum bondir de 60% et 53% respectivement, BNB n’a ajouté qu’un pourcentage relativement anémique de 5,6%. Si quelqu’un vous avait dit au début de l’année que le Nasdaq serait en hausse de 27,5 % et le Bitcoin en hausse de 60 % d’ici juin, vous auriez supposé que BNB imprimerait des gains vertigineux.

Mais les choses ont changé pour Binance en 2023. Premièrement, la domination de la bourse semble diminuer. Le tableau ci-dessous montre la configuration du terrain entrant en 2023. Binance contrôlait les deux tiers du volume des échanges de l’ensemble de l’espace, comme mentionné ci-dessus. La deuxième place d’échange, Coinbase, n’était assise qu’à 8%.

Deux mois après le début de cette année, cependant, cette part était tombée à 57,5 %, selon CC Data. Aujourd’hui, il est tombé à 43 %. Cela signifie qu’il y a eu une baisse de 24% de la part de marché en six mois. Et la grande raison est, vous l’aurez deviné, la réglementation.

L’arrêt de la pièce BUSD de marque Binance en février a été un coup dur pour Binance, étant le plus grand moteur de liquidité sur leur plate-forme. Ensuite, il y a l’ affaire CFTC, accusant Binance d’exploiter “une entreprise commune intentionnellement opaque”. Et maintenant, la SEC est venue appeler.

Alors, comment tout cela affectera-t-il l’action des prix de BNB ? Eh bien, comme indiqué ci-dessus, examinons maintenant comment BNB se négocie contre Bitcoin. Le graphique ci-dessous affiche la performance jusqu’au sommet du marché haussier en novembre 2021 :

Cela met immédiatement en évidence la relation étroite entre les deux actifs. Mais si vous regardez de plus près, cela montre aussi quelque chose d’autre qui est inhabituel. Malgré ce graphique accompagnant un marché baissier féroce, BNB a surperformé Bitcoin, ce que les altcoins ne font tout simplement pas. Dans les marchés baissiers, Bitcoin chute et les altcoins chutent beaucoup plus.

Regardez à nouveau le tableau ci-dessus. La relation est symbiotique jusqu’en mai/juin 2022 environ, lorsque BNB fait un bond en avant. Les deux actifs se négocient toujours de manière hautement corrélée, mais BNB est plus au nord sur le graphique. Au contraire, presque tous les autres altcoins ont fait le contraire au cours de cette période – en panne et sous-performant considérablement Bitcoin, car l’espace cryptographique plus large a été battu.

Pour illustrer les performances de BNB au cours de cette période, ajustons le graphique ci-dessus pour zoomer sur cette période à partir de mai 2022.

Bien sûr, cette période commence en mai 2022, lorsque la mort de l’UST est tombée à zéro et a plongé l’ensemble du marché de la cryptographie dans le chaos. Peu de temps après, Celsius est devenu pouf, et le marché haussier de la crypto qui a bondi si férocement pendant la pandémie a finalement été renversé.

La croissance de BNB reflète la part de marché croissante de Binance et la domination croissante de l’espace des crypto-monnaies pendant cette période. Avec des rivaux abandonnés, Binance est devenu de plus en plus grand. Vous vous souvenez de cette statistique indiquant que 67 % du volume des transactions ont eu lieu sur Binance à la fin de l’année ? Début 2022, cette métrique était de 48 %. Binance a gagné 19 % de part de marché en un an, alors que la crypto reculait et que ses concurrents se débattaient puissamment. Et son jeton natif, BNB, a surperformé en conséquence.

Le prix du BNB baisse dans le cadre du procès de la SEC

Mais la domination de Binance s’est répercutée cette année, comme décrit ci-dessus. Et avec cette domination en baisse, l’action des prix de BNB est en train de basculer. Le graphique précédent montre une forte baisse au cours des dernières semaines. À un moment donné en avril, BNB n’était en baisse que de 7 % par rapport à sa valeur de mai 2022, avant l’effondrement de Terra. Bitcoin, en revanche, était en baisse de 20%. Aujourd’hui, BNB est en baisse de 31 % par rapport à 29 % pour Bitcoin.

Cela est en grande partie dû au procès de la SEC cette semaine, qui a fait chuter le prix de BNB de 15% tandis que Bitcoin n’a baissé que de 2%. On dirait que l’énorme surperformance de BNB et de Binance à la fois sur Bitcoin et sur le marché de la cryptographie dans son ensemble est enfin terminée.

C’est sans même parler de la liquidité du jeton BNB. La liquidité du jeton BNB est également notoirement faible par rapport aux autres crypto-monnaies « blue chip ». Parmi toutes les principales pièces, la position de BNB en tant que numéro quatre de la capitalisation boursière est la plus déconcertante avec sa liquidité sous-jacente, qui se compare très défavorablement aux pièces qui l’entourent. La fermeture du BUSD n’a pas non plus aidé les choses ici.

C’est souvent le cas avec les jetons natifs, et doit être mentionné comme un motif supplémentaire de prudence chez les investisseurs. Mais pour en revenir à l’évolution des prix, la réalité est que BNB ira aussi loin que Binance. La surperformance tout au long de 2022 par rapport au reste du marché met en évidence la formidable course que Binance a connue, engloutissant des parts de marché et devenant la plus grande société de crypto-monnaie de la planète.

Mais les choses ont changé et l’avenir est désormais empreint d’incertitude. Les affaires judiciaires aux États-Unis se multiplient et la gravité de la situation ne peut être sous-estimée. Si la filiale américaine de Binance est expulsée des États-Unis, c’est un coup colossal. Le jeton a peut-être chuté de 15 % cette semaine, mais si la plus grande économie financière du monde est coupée de Binance, vous pouvez multiplier cette baisse de prix par un ordre de grandeur.

La capitalisation boursière de BNB reste vertigineuse à plus de 40 milliards de dollars. La crypto est notoirement volatile et impossible à prévoir à court terme, et cela pourrait facilement augmenter dans les semaines à venir. Je ne sais vraiment pas, et je ne parodierais jamais une prédiction sans enthousiasme juste pour le plaisir.

Mais je considère le jeton BNB comme une quasi-équité dans Binance (bien qu’avec beaucoup plus d’incertitude par rapport aux actions conventionnelles d’une entreprise, étant donné la nature trouble de la liquidité et certaines des tokenomics impliquées). Et dans ce contexte, et avec le vent arrière de la performance surhumaine de Binance tout au long du marché baissier apparemment annulé, je ne veux tout simplement pas faire partie de cela à une valorisation de 40 milliards de dollars.

Il y a beaucoup trop d’incertitudes sur l’avenir de Binance et trop d’affaires judiciaires en cours pour faire une évaluation fiable. Je vivrai pour me battre un autre jour. Espérons que pour le bien du marché de la cryptographie, Binance le fasse aussi.