N’achetez pas les actions ARKK de Cathie Wood : achetez plutôt cet ETF

L’ETF Ark Innovation Fund (ARKK) a rebondi cette année, aidé par la reprise en cours du marché boursier et des entreprises technologiques. Le fonds phare de Cathie Wood a atteint un sommet de 43,51 $ ce mois-ci, le point le plus élevé depuis février. Il a bondi de plus de 44 % par rapport au niveau le plus bas de 2022. Malgré cela, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense qu’Invesco QQQ est un ETF bien meilleur à acheter qu’ARKK.

ARKK est plus cher que QQQ

Les ETF gagnent de l’argent en facturant une somme modique généralement connue sous le nom de ratio de dépenses. Il s’agit d’une somme modique que le sponsor du fonds verse au cours d’une certaine période. Dans la plupart des cas, les ETF passifs comme QQQ ont tendance à être moins chers que les fonds gérés activement comme ARKK.

Dans ce cas, QQQ a un ratio de dépenses de 0,20 % tandis que ARKK a un ratio de 0,75 %. Ainsi, si vous investissez 100 000 $ dans QQQ et qu’il reste stable en un an, vous paierez des frais de 200 $. En revanche, investir le même montant dans ARKK vous coûtera 750 $.

Dans certains cas, il est logique d’investir dans un fonds géré activement s’il a une performance supérieure, mais ARKK n’a pas du tout surperformé QQQ. Au cours des cinq dernières années, QQQ a augmenté de 100 % tandis qu’ARKK a perdu 7 %.

QQQ verse un dividende et ARKK ne

En plus du rendement du cours de l’action, il est toujours important de tenir compte du dividende versé par un fonds. Il vaut mieux investir dans un fonds qui verse un dividende que dans un autre qui n’en verse pas. Invesco QQQ est connu pour verser un dividende trimestriel. Selon SeekingAlpha, il a un rendement en dividendes de 0,68 % et une moyenne sur quatre ans de 0,63 %. Son taux de croissance du dividende au cours des cinq dernières années était de 10,78 %.

AKK, d’autre part, investit dans des entreprises qui, pour la plupart, ne versent pas de dividendes. Et il est probable qu’il ne versera pas de dividende de si tôt. Par conséquent, dans ce cas, je pense que QQQ est un meilleur fonds dans lequel investir.

QQQ est plus diversifié

La diversification est une chose importante lors de l’investissement. QQQ compte 100 entreprises tandis qu’ARKK en compte 31. Les dix premières entreprises de QQQ représentent environ 58 % de l’ensemble du fonds, tandis que les dix premières d’ARKK représentent 62 %. Par conséquent, pour votre portefeuille à long terme, il est toujours recommandé d’investir dans un ETF avec un pool de capital plus large.

Il existe d’autres raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’investir dans QQQ. Par exemple, il a un historique de performances plus long, il n’a pas de manager “superstar” qui décide et il ne fait pas de paris spéculatifs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle