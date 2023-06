Perspectives taux S2 2023 : la politique de la Fed et ses contradictions inhérentes

Avec l’annonce du FOMC prévue pour le 14 juin, les marchés s’attendent largement à ce que Jay Powell maintienne le statu quo.

Le stratège en chef du marché de Jeffries, David Zervos, estime que,

… le saut a beaucoup de sens … (a) beaucoup de succès avec la désinflation … Je pense qu’ils (la Fed) peuvent se reposer plus facilement et s’ils en ont besoin, faire encore 25 (bps) lors d’une prochaine réunion … Je pense qu’ils peuvent le faire cela et je pense qu’ils conserveront toute la crédibilité…

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, le dilemme de la Fed est le même qu’il a toujours été.

Son double mandat exige un équilibre entre plein emploi et stabilité des prix.

Pour maintenir le plein emploi et la stabilité financière, les décideurs monétaires voudront généralement une politique monétaire plus souple.

D’autre part, la stabilité des prix (gestion de l’inflation) nécessite des politiques plus strictes.

Pourtant, selon les données FedWatch de CME au 12 juin, il n’y a que 26,2 % de chances que les taux augmentent à 5,25 % – 5,50 %.

Or, Eric Rosengren, président de la Fed de Boston de 2007 à 2021, a fait valoir,

Aucun modèle ne dira que l’augmentation des taux d’intérêt en juin plutôt qu’en septembre fera une énorme différence dans la trajectoire de l’inflation…

La vérité est que la justification d’une pause en juin uniquement pour (peut-être) continuer lors de la prochaine réunion n’est peut-être pas idéale.

Cependant, cela peut être une indication que la Fed est très préoccupée par son resserrement excessif, que les portefeuilles pourraient être beaucoup plus faibles que prévu et que le marché du travail pourrait être soumis à un certain degré de stress.

Données sur l’inflation

Dans un effort pour réduire les sommets de quatre décennies de l’inflation, la Réserve fédérale a resserré les taux directeurs à un rythme presque sans précédent.

Source: FRED Database

L’inflation a en effet considérablement baissé depuis que la Fed a commencé son cycle politique, l’IPC se détendant à l’un des taux les plus rapides de l’après-guerre.

Au cours de la réunion de la Fed, des données sur l’IPC, l’IPC de base, l’IPP, l’IPP de base et les derniers chiffres d’un indice d’optimisme des entreprises de premier plan seront publiés.

Ceux-ci auront une incidence sur la décision de la Fed, en particulier s’ils sont loin de leurs estimations de l’industrie.

Source: Tradingeconomics.com

Le PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, a également été abaissé de manière significative au cours des 12 derniers mois.

Source: TradingEconomics.com

Cependant, il reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed, et avec certains indicateurs économiques commençant à montrer des tensions, il est peu probable que cela puisse être atteint sans causer de dommages à l’économie.

Les propres projections de la Fed placent ce calendrier vers la fin de 2024, tandis que 2023 devrait se terminer avec un PCE de 3,3 %.

Compte tenu du PCE élevé au cours des quatre premiers mois de 2023, cela semble difficile à réaliser sans un resserrement supplémentaire ou l’apparition d’un effet décalé fort (mais probablement dommageable).

C’est là que la contradiction dans le mandat de la Fed est exposée.

D’autres hausses de taux sont potentiellement nécessaires pour ralentir l’inflation tenace, tandis que la poursuite du resserrement pourrait entraîner une instabilité financière importante, le chômage et raviver les turbulences du secteur bancaire.

Marché du travail

Les chiffres récemment publiés du NFP (liste de paie non agricole) et de la situation de l’emploi ont été accueillis avec enthousiasme, car la masse salariale de 339 000 en mai 2023 a dépassé les attentes de l’industrie de 190 000.

Il s’agit d’un 14 e mois consécutif record au cours duquel les attentes de l’industrie ont été inférieures aux chiffres publiés.

Étonnamment, cela s’est produit pendant la période de resserrement monétaire la plus prononcée de mémoire récente, ne faisant qu’ajouter à l’optimisme du marché.

Mais cette interprétation est-elle totalement justifiée ?

Voici quelques indications à prendre en compte concernant le dernier rapport sur la situation de l’emploi du BLS :

Les données PFN sont tirées de l’enquête auprès des établissements tandis que les données sur l’emploi sont tirées de l’enquête auprès des ménages.

Alors que les données NFP ont augmenté de 339K, les données sur l’emploi ont chuté de 310K.

Le taux de chômage est passé de son creux historique de 3,4 % à 3,7 %.

Les données NFP sont susceptibles d’être comptées deux fois, car une personne seule ayant plusieurs emplois sera comptée comme des emplois distincts dans l’enquête. Il est possible que davantage de travailleurs cherchent à compléter leurs revenus par un travail supplémentaire.

Ceux qui ont travaillé plus d’une heure pendant la semaine de l’enquête auprès des ménages seront comptés comme ayant un emploi.

En conséquence, ils pourraient gonfler artificiellement les mesures de l’emploi et de la masse salariale, tout en plafonnant le taux de chômage.

Hormis les indications contraires que peuvent produire les données du PFN et de l’emploi, l’augmentation du taux de chômage ne correspond pas au taux d’activité inchangé, et ne semble pas non plus refléter la forte concentration de licenciements dans le secteur technologique.

De plus, les chiffres ont été et sont constamment révisés par des grandeurs importantes, jetant un doute sur la fiabilité des chiffres.

La croissance des salaires de 0,3 % MoM est à nouveau inférieure aux attentes, ne correspondant pas à la santé apparente du marché du travail.

En conséquence, les décideurs de la Fed pourraient commencer à douter du degré de confiance qu’ils ont montré dans le marché du travail, en particulier avec l’accumulation de 5 % de hausses de taux, qui n’ont pas encore fait leur chemin dans l’économie.

Les lecteurs intéressés peuvent trouver plus d’informations sur le rapport JOLTs et le rapport « BLS Wonderland » ici.

Salaires

Source: BLS

La sagesse économique suggère que pour maintenir un niveau d’inflation de 2 %, la croissance des salaires devrait être réduite à 3,0 % – 3,5 %, ce qui signifie que cette mesure a encore du chemin à faire.

Si le rapport sur l’emploi est aussi solide que de nombreuses affirmations, cela ne fera que rendre le travail de la Fed plus difficile tandis que l’inflation restera plus tenace.

Encore une fois, la Fed devrait probablement s’appuyer sur des taux plus élevés ou sur l’impact inconnu des décalages monétaires accumulés.

Les lecteurs intéressés peuvent lire le point de vue de Danielle DiMartino Booth sur les décalages ici.

Conditions bancaires

Dans un article de mars 2023 intitulé “6 signaux clés de la montée des tensions financières dans le système bancaire américain”, j’ai évoqué certains des principaux problèmes auxquels les banques américaines étaient confrontées à l’époque.

Heureusement, les craintes d’une contagion généralisée se sont estompées pour l’instant.

Cela dit, de multiples crises ont secoué le système financier en déclenchant trois des quatre plus grandes faillites bancaires de l’histoire bancaire américaine.

FROM-OIS

Le spread FRA-OIS est un indicateur de la santé du marché des prêts interbancaires.

Plus l’écart est petit, plus les banques se font confiance.

Cet indicateur brosse un tableau assez optimiste avec un écart tombant à 28,1 au 9 juin 2023, nettement inférieur aux près de 60 qu’il avait atteints à la mi-mars.

Cependant, la très importante enquête d’opinion sur les agents de crédit principaux publiée par la Réserve fédérale révèle que les conditions de prêt se sont resserrées au premier trimestre, suite à la politique monétaire agressive de la Fed.

En plus d’être une cause potentielle de l’affaiblissement des portefeuilles de prêts, le rapport note,

En ce qui concerne les prêts aux entreprises, les répondants à l’enquête ont signalé, dans l’ensemble, des normes plus strictes et une demande plus faible de prêts commerciaux et industriels (C&I) aux grandes et moyennes entreprises ainsi qu’aux petites entreprises au cours du premier trimestre. Pendant ce temps, les banques ont signalé des normes plus strictes et une demande plus faible pour toutes les catégories de prêts immobiliers commerciaux (CRE).

Les prêts devraient continuer à se resserrer en 2023, les banques citant,

… des perspectives économiques moins favorables ou plus incertaines, une tolérance réduite au risque, une détérioration des valeurs des garanties et des inquiétudes concernant les coûts de financement et les positions de liquidité des banques.

Source: Federal Reserve

Au cours du premier trimestre 2023, la majorité des institutions financières interrogées ont resserré leurs pratiques de prêt et facturé des primes plus élevées pour les prêts plus risqués, ce qui pourrait entraîner un tarissement du capital plus tard cette année.

Source: Federal Reserve

vents contraires de la CRE

Les prêts immobiliers commerciaux représentent un segment particulièrement vulnérable.

Trepp, un fournisseur de données, d’informations et de solutions technologiques pour les marchés de la finance structurée, de l’immobilier commercial et de la banque, estime que 448 milliards de dollars de prêts arriveront à échéance en 2023, un sous-ensemble du total de 2,56 billions de dollars arrivant à échéance entre 2023 et 2027.

Le graphique ci-dessous illustre la réponse des prêteurs à la détérioration des projets CRE sensibles aux taux d’intérêt au cours du premier trimestre de l’année.

Source: FRED Database

Il reste à voir quelle marge de manœuvre les banques auront pour accorder ces prêts et combien d’emprunteurs seront en mesure de se refinancer à ces taux élevés.

Dans une récente interview, Gerald Celente, consultant en affaires et éditeur du rapport TRENDS, a commenté,

Pour en revenir aux bâtiments commerciaux, maintenant la maison des gens mois après mois après mois ils se disent… Je me lève à cinq heures du matin pour faire une heure et demie de trajet aller-retour. Je ne fais plus ça. Je pourrais travailler de chez moi. Je possède, disons… un espace de bureau. J’ai 12 étages… reste à la maison deux jours par semaine. Je n’ai pas besoin de 12 étages. Je n’ai besoin que de trois. Je vais réduire mes dépenses. Désormais, toutes les entreprises qui dépendaient des navetteurs… (vont) commencer à voir des défauts de paiement sur leurs dettes. Les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne et le grand secteur immobilier… ne peuvent pas payer l’hypothèque. Ce sont des prêts flottants, donc maintenant les taux d’intérêt ont augmenté et maintenant je dois payer plus sur mon prêt et j’ai moins de locataires.

Dans tous les cas, avec des taux en vigueur élevés, ce secteur est susceptible d’exercer une pression récessive considérable sur l’économie.

Dans un article du WSJ, Nick Timiraos a écrit,

Les régulateurs de la Fed surveillent de près 20 à 30 institutions qu’ils considèrent comme plus vulnérables à la suite des turbulences bancaires de ce printemps. Les analystes craignent que davantage de chaussures ne tombent à mesure que l’économie ralentit et que les défauts de paiement augmentent.

Il cite l’ancien président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan,

… vous allez encore avoir des faillites (bancaires et institutionnelles)… Vous allez encore devoir en fusionner un certain nombre.

Des consommateurs plus faibles et une croissance plus faible

Les ventes au détail d’un mois à l’autre ont été inférieures aux prévisions.

Avec des craintes que le coussin financier qui a été fourni aux ménages américains pendant la pandémie ne soit presque éteint, nous pourrions voir un consommateur plus faible dans les mois à venir.

Source: Investing.com

Plus inquiétant encore, les sommets historiques des niveaux d’endettement des cartes de crédit atteignant 980 milliards de dollars.

Le remboursement deviendra encore plus difficile étant donné les niveaux de taux d’intérêt élevés, ce qui freinera probablement davantage la consommation et la croissance.

La Fed prévoit des valeurs médianes du PIB à 0,4 % pour 2023 et 1,2 % en 2024.

Cependant, un récent rapport de la Banque mondiale prévoit une décélération de la croissance à 0,8 % en 2024, là encore en raison de l’impact durable d’une politique monétaire très agressive.

Ambiguïté d’atterrissage brutal

Bien que relativement rarement mentionnée de nos jours, la question de l’atterrissage brutal est encore sans réponse et peut encore se jouer sans trop d’avertissement.

Atteindre les deux objectifs de la Fed sans déclencher de récession semble peu probable, le PCE étant encore assez éloigné du niveau de 2 %.

Dans le même temps, l’enquête emploi et le secteur bancaire ont commencé à montrer des signes de faiblesse.

De nouvelles hausses sont susceptibles de nuire à des facteurs de croissance déjà en ralentissement, ce qui aurait à son tour un impact négatif sur l’emploi.

Le récit de la décision de la Fed de ne pas relever les taux en juin 2023 pourrait-il être un simple aveu de cette faiblesse ?

Stanley Druckenmiller, pour sa part, s’attend à ce que les choses tournent mal et, au mois de mai, il a prévu que le taux de chômage se dirigerait au nord de 5%, que les bénéfices des entreprises chuteraient d’au moins 20% et que les faillites augmenteraient.

Dans le même ordre d’idées, a ajouté Celente,

Le buste bancaire vient de commencer. Le buste bancaire vient de commencer. Cela va frapper les petites et moyennes entreprises, des billions de dollars de dettes s’accumuleront à la fin de cette année et elles ne seront pas en mesure de les payer.

Comme mentionné précédemment, l’un des principaux facteurs susceptibles d’intervenir est le problème des décalages monétaires, qui n’ont pas encore trouvé leur chemin dans l’économie et pourraient entraîner une contraction imprévue de l’activité économique et un resserrement des prêts financiers.

Dernières pensées

La Fed ne peut pas risquer une résurgence de l’inflation.

Si une décision de sauter la hausse des taux de juin est prise, cela pourrait refléter la nouvelle appréhension de la Fed concernant les marchés du travail, l’état des prêts financiers ou la pression des décalages monétaires.

Bien que l’on s’attende à ce que les taux soient stables ou même relevés de 25 à 50 points de base supplémentaires cette année, la trajectoire de la Fed ne deviendra plus claire qu’une fois qu’il y aura un consensus sur la question de l’atterrissage brutal.

Des changements violents et inattendus dans les données sur l’inflation et l’emploi cette année pourraient encore forcer la Fed à conserver l’option d’une baisse des taux.

Timiraos a soutenu,

Les responsables de la Fed ne pensent pas qu’une crise soit imminente… Mais les banquiers centraux actuels et anciens disent que si les tensions s’aggravent, la Fed devra faire face à un compromis plus difficile.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle