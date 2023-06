Le rapport déroutant «BLS Wonderland» ne signale pas un marché du travail solide: une plongée en profondeur

Les donnéessur l’emploi du BLS récemment publiées ont non seulement surpris à la hausse, mais ont dépassé les attentes.

La masse salariale non agricole (NFP) a augmenté de 339K en mai 2023, contre des attentes de 190K.

C’est le moment de se réjouir. Ou est-ce?

Le rapport a reçu une large couverture positive, avec Jim Lebenthal, stratège en chef des actions, Cerity Partners, déclarant,

C’était sacrément bon. C’était sacrément bon.

Ce ne serait pas la première fois qu’un rapport sur la situation de l’emploi surpasse les attentes de l’industrie.

Loin de ça, en fait.

Selon un article de mai publié par ZeroHedge, le rapport du BLS a dépassé les attentes de l’industrie pour un 13 e mois consécutif record.

Source: ZeroHedge

Bien sûr, cela s’élève maintenant à 14.

Malgré la vague incessante de licenciements au cours d’une année qui a vu trois des quatre plus grands effondrements financiers de l’histoire des États-Unis, l’appréhension face à la possibilité d’une contagion bancaire généralisée et, bien sûr, le resserrement sans précédent de la Fed, les chiffres de l’emploi ne semblent pas le moins du monde secoué.

Source: BLS, Federal Reserve

Ainsi, le marché du travail se porte bien mieux que prévu, mais est-ce si simple ?

Fondamentaux de la situation de l’emploi

Le BLS publie le rapport sur la situation de l’emploi le premier vendredi de chaque mois.

Citant un article de janvier 2023 publié sur Invezz,

Le rapport sur la situation de l’emploi du BLS publie deux indicateurs différents – le niveau d’emploi et la masse salariale non agricole (emplois), qui proviennent chacun d’enquêtes distinctes – l’enquête auprès des ménages et l’enquête auprès des établissements, respectivement. Les deux mesures n’impliquent pas la même chose.

En décomposant la différence, nous avons des mesures de l’emploi,

En gros, l’emploi fait référence aux personnes (16 ans ou plus) qui ont travaillé 1 heure ou plus au cours de la semaine au cours de laquelle l’enquête a été menée. Il peut s’agir d’une organisation professionnelle, de leur propre entreprise ou d’une ferme. Dans le cas d’une entreprise familiale, les travailleurs non rémunérés sont également inclus s’ils travaillent plus de 15 heures pendant la semaine. L’emploi comprend également les travailleurs qui étaient temporairement absents du travail dans divers scénarios, notamment les vacances, la maladie, les problèmes personnels et une foule d’autres raisons. Le point clé est que lors du décompte du nombre d’emplois, chaque travailleur n’est compté qu’une seule fois, même s’il occupe plusieurs emplois.

Concernant le PFN,

D’autre part, les masses salariales non agricoles tirées de l’enquête auprès des établissements comptent théoriquement tous les travailleurs américains, à l’exception des employés agricoles et de certaines autres catégories telles que les propriétaires, les employés de maison privés et les bénévoles non rémunérés. Cependant, ce nombre est vulnérable au double comptage, surtout si les travailleurs occupent plusieurs emplois à la fois.

Distorsions définitionnelles

Il convient de noter que même le niveau d’emploi peut masquer la réalité, étant donné que dans de nombreux cas, les répondants n’ont besoin d’avoir travaillé qu’une heure pour se qualifier.

On pense que ceux qui ne travaillent pas et ont renoncé à chercher un emploi ont abandonné la population active, ce qui a réduit le taux de chômage.

La recherche d’emploi en ligne via des annonces ou des portails ne compte pas, ce qui signifie que ces personnes ne seraient pas non plus incluses dans la population active.

En ce qui concerne les données NFP, le BLS note,

…les titulaires d’emplois multiples sont comptés pour chaque emploi salarié non agricole.

Mike Shedlock, un blogueur économique bien connu et conseiller en investissement enregistré, qui a qualifié les derniers chiffres de “The BLS Wonderland”, a noté,

Ces distorsions abaissent artificiellement le taux de chômage, stimulent artificiellement l’emploi à temps plein et augmentent artificiellement le rapport sur les emplois salariés chaque mois.

Divergences graves

En mai, les données roses du NFP ont connu une augmentation de 339 000 en mai 2023, tandis que l’emploi a chuté de 310 000.

C’est exact.

Le niveau d’emploi dans l’enquête auprès des ménages a diminué à peu près dans la même mesure que l’amélioration dans l’enquête auprès des établissements.

Source: Mishtalk

Shedlock a écrit sur les divergences entre les emplois et l’emploi pendant près d’un an, soulignant que le numéro du titre n’est pas l’histoire complète et que le rapport lui-même va souvent dans des directions opposées.

Le graphique ci-dessous est purement illustratif puisque les deux estimations sont tirées de deux enquêtes différentes.

Source: BLS

Taux de chômage et participation au marché du travail

Malgré la hausse du NFP ce mois-ci, le taux de chômage a augmenté assez fortement, passant de son creux historique de 3,4 % à 3,7 %, même si la participation au marché du travail est restée stable à 62,6 %.

Source: BLS

Les creux historiques du taux de chômage et les solides résultats du NFP ne correspondent pas aux nouvelles que nous avons entendues sur les pertes d’emplois dans le secteur de la technologie.

Bien que les licenciements technologiques se soient modérés ces derniers mois, les chiffres de mai étaient toujours supérieurs à la moyenne de 2022 de 13 725 à 14 555.

Source: Layoffs.fyi

De plus, les emplois manufacturiers semblent avoir atteint un sommet, enregistrant une baisse de 2 000 en mai 2023.

Cela a été confirmé par le rapport JOLT de la semaine dernière selon lequel les démissions dans le secteur de la fabrication sont tombées au nombre le plus bas depuis octobre 2020, signalant la réticence des travailleurs à quitter leur emploi.

En ce qui concerne la santé de l’industrie manufacturière et ce qu’elle nous apprend sur le marché du travail, Ronald-Peter Stöferle et Mark J. Valek ont écrit dans leur rapport In Gold We Trust (2023),

…le nombre d’heures supplémentaires travaillées a fortement diminué d’une année sur l’autre, ce qui a été un indicateur fiable de récession dans le passé. En période de politique monétaire restrictive et de ralentissement économique, les entreprises tentent de réduire leurs coûts en réduisant leurs effectifs ou leurs heures de travail. L’affaiblissement des commandes favorise également ce comportement managérial. Un creux temporaire de -18 % des heures supplémentaires s’est formé en février 2023.

Source: Incrementum AG

Les lecteurs intéressés peuvent lire les commentaires détaillés sur le rapport ici.

De plus, le récent rapport JOLTs publié par le BLS au début de la semaine dernière montre que les travailleurs sont relativement réticents à démissionner dans l’ensemble des emplois non agricoles, ce qui implique l’anxiété des travailleurs et un marché du travail plus faible.

Le taux total de démissions non agricoles est tombé à 2,4 % en avril 2023, alors qu’il avait culminé à 3,0 % en avril 2022.

Source: Federal Reserve, BLS

Révisions

L’aspect le plus troublant des chiffres de l’emploi a été l’ampleur des révisions.

Dans le cas du PFN, fin 2022, les révisions dues au processus de benchmarking et aux désaisonnalisations ont été colossales.

Source: Mishtalk

Encore plus frappantes ont été les données sur l’emploi qui se sont améliorées de 894 000 en janvier 2023, dont 810 000 gigantesques se sont avérées être des révisions à partir de 2022.

Pour ajouter à la complexité, contrairement aux données NFP, le gouvernement américain ne signale pas quels mois ont été modifiés et de combien, préférant un nombre agrégé pour l’année sans donner beaucoup de contexte.

2023

En 2023, les révisions (deux par rapport) ont abaissé les estimations du PFN de 45 000, 63 000 et 19 000 en janvier, février et mars, respectivement.

Ainsi, les trois premiers mois ont enregistré une création d’emplois inférieure de 127 000 à celle initialement annoncée.

Cependant, en regardant la deuxième révision de mars dans le rapport de mai, le NFP a été augmenté de 52 000 tandis que les données d’avril ont augmenté de 41 000, pour un total de 93 000 emplois supplémentaires par rapport au premier rapport.

Outre la taille des révisions, on craint que la taille des échantillons ne soit trop petite, l’enquête sur l’emploi interrogeant 60 000 ménages et l’enquête auprès des établissements compilant des données auprès de 122 000 entreprises et agences gouvernementales.

Données sur les heures travaillées et les salaires

En mai, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % d’un mois à l’autre, tandis que la semaine de travail moyenne est tombée à 34,3 heures, contre 34,4 en avril.

À première vue, cela ne correspond pas non plus à l’optimisme suscité par les chiffres élevés du NFP.

De plus, les données salariales les plus importantes sont souvent mises à jour dans les rapports ultérieurs, Investing.com notant 9 révisions de ce type depuis janvier 2022.

U-6

Source: BLS

Bien que le taux de chômage (U-3) ait augmenté à 3,7 %, la mesure la plus complète, U-6, a été enregistrée à 6,7 %.

U-6 comprend les chômeurs, ainsi que ceux qui sont “marginalement attachés” à la population active et les travailleurs à temps partiel qui préféreraient un emploi à temps plein.

Comme pour le U-3, une sous-estimation définitionnelle de la population active peut entraîner des niveaux U-6 sous-déclarés.

Modèle naissance-décès

Le modèle naissance-décès rapporté par le BLS montre la naissance et la mort des entreprises, comme source de l’évolution du marché du travail.

Un rapport SchiffGold note,

Compte tenu de l’incertitude économique, il est difficile de croire que suffisamment de nouvelles entreprises se sont formées en mai (pour soutenir un rapport solide)

En ce qui concerne le modèle en général, a noté Shedlock,

Le modèle est erroné aux tournants économiques et est également fortement révisé et donc essentiellement inutile.

Perspectives

La question clé est de savoir si le rapport sur la situation de l’emploi reflète la réalité du marché du travail.

Le degré de révision, ainsi que la taille limitée de l’échantillon, peuvent soulever des questions quant à la représentativité des données.

Ceci est particulièrement important pour la Fed, qui accorde une grande importance aux données sur l’emploi pour déterminer la trajectoire des taux d’intérêt.

Les dernières données suggèrent que le secteur manufacturier pourrait ralentir, tandis que les licenciements dans le secteur technologique se sont multipliés et rapidement au cours de la dernière année.

En décembre 2022, j’ai écrit un article concernant la préoccupation de Danielle DiMartino Booth concernant un «effet de décalage compressé».

Avec le resserrement rapide de l’année écoulée, pourrait-on encore voir jouer cet effet de décalage, et si oui, le marché du travail est-il à la hauteur du défi ? Pouvons-nous être certains que le marché du travail est aussi solide qu’annoncé ?

Les auteurs de Schiffgold ne sont pas optimistes, notant,

C’est alors que la Fed se précipitera pour intervenir avec des liquidités. Ils l’ont déjà fait à petite échelle avec SVB. Attendez-vous à ce que le prochain soit beaucoup plus grand.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle