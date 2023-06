“In Gold We Trust”: la triple confrontation de la politique monétaire, de la géopolitique et de l’or

Le rapport « In Gold We Trust » (IGWT) d’Incrementum AG en est maintenant à sa 11 e édition et est largement considéré comme le recueil leader de l’industrie sur l’or et la recherche macroéconomique.

Les auteurs, Ronald-Peter Stöferle et Mark J. Valek sont profondément influencés par les principes de l’école autrichienne de von Mises et Hayek, qui informe une grande partie de leur commentaire.

Pour le rapport de cette année, les auteurs ont choisi le titre opportun et prophétique, « Showdown ».

En passant, qui pourrait oublier l’incroyable ” bataille de rap économique originale ” mettant en vedette “Keynes” et “Hayek” ?

Stöferle et Valek soutiennent que les frictions profondes dans l’économie mondiale sont susceptibles d’entraîner trois confrontations indépendantes mais imbriquées – monétaire, géopolitique et dans le domaine des prix de l’or,

…où les développements économiques, politiques et sociaux sont au bord d’un changement fondamental…

Affrontement monétaire

Au cours des 18 derniers mois, l’inflation a ravagé les États-Unis et d’autres grandes économies.

En avril 2023, le PCE s’élevait à 4,4 %, dépassant de 4,2 % l’impression précédente et atterrissant bien au-dessus des prévisions de l’industrie de 3,9 %.

Il convient de noter que même cette prévision optimiste était le double du niveau cible de la Fed.

En réponse à la grande récession de 2008, les taux d’intérêt de la Fed ont chuté à près de zéro, pour y rester pendant plus de sept ans.

Ces politiques ultra-faciles couplées à un assouplissement quantitatif étaient destinées à être une recette pour une inflation galopante.

Bien sûr, la majeure partie de ces injections bon marché s’est retrouvée dans les instruments des marchés financiers, entraînant des bulles massives d’actifs et retardant l’impact sur les mesures établies et plus visibles de l’inflation.

Les tentatives de la Fed au milieu des années 2010 pour normaliser les taux ont été rapidement abandonnées, car le retrait de liquidités bon marché s’est avéré douloureux et les incitations faussées ont continué d’alimenter les mauvaises allocations de capital.

Avec le déclenchement de la pandémie mondiale, les choses n’étaient que sur le point de devenir plus difficiles, forçant une réduction de 100 points de base en mars 2020 et un retour aux taux les plus bas.

Dans le même temps, les chaînes d’approvisionnement internationales se sont effondrées et les blocages mondiaux ont stoppé l’activité économique dans son élan.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des budgets des ménages, les autorités américaines ont déployé une politique budgétaire sans précédent et 800 milliards de dollars de protections salariales.

Ces événements n’ont pas ébranlé la confiance des décideurs monétaires et des responsables du Trésor qui ont continué à insister sur le fait que l’inflation serait « transitoire », malgré le déplacement du PCE bien au-dessus de l’objectif de 2 %.

Le rapport fait référence à Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, qui a déclaré :

La caractérisation de l’inflation comme transitoire est probablement le pire appel à l’inflation dans l’histoire de la Réserve fédérale, et il en résulte une forte probabilité d’erreur politique.

Cette situation économique fragile et surchargée a rencontré un nouveau choc cataclysmique – l’invasion russe de l’Ukraine, qui a entraîné des chaînes d’approvisionnement alimentaire perturbées, le déploiement incessant de sanctions, un protectionnisme national accéléré et une situation géopolitique précaire.

Fondamentalement, l’image du dollar en tant que réserve de valeur «relativement» neutre a été écornée, peut-être de façon permanente.

La Fed agressive

Pris au dépourvu, les membres de la Fed et d’autres autorités monétaires mondiales se sont empressés de resserrer les conditions et de retirer des liquidités du système.

Sous la direction de Jerome Powell, le FOMC a relevé les taux à un rythme à peine vu auparavant, après avoir resserré lors de 10 réunions successives, dont quatre actions consécutives surdimensionnées de 75 points de base et deux hausses de 50 points de base.

Un article précédent a discuté des vues de Danielle DiMartino Booth sur le resserrement et l’impact potentiel des décalages monétaires.

Comme cela était largement anticipé, l’ère des taux d’intérêt bas prolongés et du refus catégorique de reconnaître le barrage d’inflation imminent a conduit l’IPC à culminer à 9,1 % en juin 2022 (dont le commentaire est disponible ici).

Le taux des fonds fédéraux se situe désormais à 5,0%-5,25%, après avoir été de 0%-0,25% il y a à peine 15 mois.

Cependant, le changement radical de politique de la Fed a eu un prix, les États-Unis ayant subi trois des quatre plus grandes faillites bancaires de son histoire, toutes au début de cette année.

Un article examinant les préoccupations qui dominaient le système bancaire régional est disponible ici.

Remarque de Stöferle et Valek,

Au total, plus de 500 milliards de dollars ont déjà dû être amortis depuis début mars. Il s’agit d’un signal d’alarme clair indiquant que le système financier est beaucoup plus fragile qu’on ne le pense généralement.

Malgré le resserrement agressif de la Fed, l’inflation demeure bien au-dessus de l’objectif de 2 % et menace non seulement de persister, mais aussi d’augmenter.

Plus tôt dans la journée, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, aurait déclaré :

L’inflation est un peu plus rigide, je pense que les gens en viennent à cela, ce qui signifie que les taux devront peut-être augmenter un peu plus. Les gens devraient être un peu préparés à cela.

Les signes de la récession imminente

Dans le même temps, les forces récessives s’accentuent.

La croissance du PIB reste faible, la courbe des taux est profondément inversée alors que l’indice économique avancé du Conference Board continue d’avertir d’une récession dans les 6 prochains mois.

Source: Conference Board

De manière significative, la croissance négative de la masse monétaire est maintenant en territoire inconnu, s’étant contractée pendant cinq mois consécutifs pour la première fois depuis le début des records en 1959, portant un coup à toute attente d’atterrissage en douceur.

Source: FRED Database

Les économistes notent depuis longtemps que la résilience de la situation du travail a été l’ingrédient clé pour donner confiance à l’économie, permettant à la Fed de poursuivre sa trajectoire de resserrement.

Cependant, la robustesse inattendue du marché du travail montre enfin des signes de fatigue.

Par exemple, les données de fabrication ont montré une contraction des heures supplémentaires (sur une base annuelle) depuis août 2022, encore aggravée par une forte baisse de 20 % en février 2023.

Les auteurs de l’IGWT notent que cela a été,

…un indicateur fiable de récession dans le passé.

Le graphique ci-dessous montre également la flambée explosive des licenciements, en particulier dans le secteur de la technologie.

Pour l’instant, tous les regards seront tournés vers les données de la masse salariale non agricole de demain et le rapport sur la situation de l’emploi avec Investing.com prévoyant une augmentation de 180K, en baisse par rapport à la lecture du mois dernier de 253K.

De plus, les auteurs notent que tout au long de l’histoire financière moderne, un krach suit régulièrement le retrait d’un flot artificiel de mesures de relance, comme c’est le cas aujourd’hui.

Source: Incrementum AG

La récession à venir écrasera non seulement les entreprises indisciplinées qui ont été maintenues à flot par le flux d’argent bon marché, mais opposera également la nécessité de maintenir des taux élevés pour lutter contre l’inflation tenace à l’impulsion primordiale de baisser les taux pour faire face aux “effondrements des prix” et aux insolvabilités.

Contrairement à certains commentateurs qui s’attendent à ce que les effets désinflationnistes soient un sous-produit bienvenu de la récession, Stöferle et Valek notent que,

Lorsque des problèmes systémiques surviennent, les Banques Centrales n’ont finalement qu’un seul remède, c’est de fournir des liquidités supplémentaires.

Cela pourrait à son tour ouvrir la voie à une inflation encore plus élevée.

Ainsi, nous avons des motifs pour notre première confrontation majeure.

Étant donné que le PCE est toujours le double du taux cible, la réponse de la Réserve fédérale à l’inflation sera-t-elle nécessairement inflationniste ? L’institution parviendra-t-elle à marcher sur la corde raide au milieu d’un marché du travail qui s’affaiblit, d’un sentiment de consommation blasé et d’une courbe des taux profondément inversée ?

Pour ajouter à la complexité, l’image du dollar a été écornée par les événements de l’année écoulée, comme l’a noté Andy Schectman, président de Miles Franklin Precious Metals,

Et s’ils (les autres pays) commençaient tous à déverser des dollars, et je pense que cela arriverait rapidement, vous auriez un tsunami d’inflation qui frapperait les côtes de l’Occident.

Affrontement géopolitique

Le monde se sépare rapidement.

Pour commencer, la pandémie mondiale a révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et des priorités différenciées autour des soins de santé.

En 2023, les BRICS ont dépassé le PIB collectif du G7, représentant environ 31,5 % du PIB mondial contre 30,7 %.

Alimentés par cette confiance, le protectionnisme, les accords monétaires bilatéraux et la sécurité régionale sont à l’ordre du jour.

Dans l’après-guerre, le dollar a été le ciment de l’ordre international.

Cependant, la vague de sanctions et la militarisation du dollar après l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont eu un impact néfaste sur la réputation du billet vert.

Un article sur Invezz intitulé “Le changement dans les mathématiques de la monnaie de réserve du RMB : une plongée profonde”, note,

Les inquiétudes concernant la capacité des États-Unis à perturber les flux financiers via le réseau SWIFT ne sont pas nouvelles mais sont soudainement devenues la question la plus urgente dans les débats monétaires mondiaux. Le Centre géoéconomique du Conseil de l’Atlantique a répertorié un total de 1 009 entités russes qui ont été sanctionnées par les États-Unis, avec 964 autres actions similaires du Royaume-Uni, de l’UE, du Canada, du Japon, de la Suisse et de l’Australie, au 17 avril 2023.

Pour contourner le contrôle du dollar sur le réseau SWIFT, plusieurs pays ont maintenant commencé à s’engager dans des accords bilatéraux sans dollar, tandis que les BRICS devraient accepter davantage de membres et discuter de la mise en place d’un nouvel écosystème monétaire et d’un mécanisme de paiement lors de la réunion d’août 2023.

En raison de ces tensions croissantes sur les fronts économique, monétaire et des matières premières, les auteurs prévoient que les relations internationales deviendront de plus en plus conflictuelles, avec de la place pour une confrontation entre “l’establishment saturé” (comprenant les États-Unis et les alliés occidentaux) et les “arrivistes affamés”. ‘ (comprenant la Chine, la Russie et leurs partenaires).

L’article mentionné ci-dessus a également noté,

Dans un geste important, le gouvernement chinois a pu négocier un accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran pour reprendre les relations diplomatiques, mettant un terme au conflit régional… C’était presque impensable il n’y a pas si longtemps et a aidé la Chine à se forger une image forte dans la région..

Plus loin,

… le gouvernement chinois est probablement sur le point de formuler un ALE avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprennent les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït.

Cela pourrait exercer une pression considérable sur l’influence américaine dans la région riche en ressources.

De plus, le ministère chinois des Affaires étrangères a lancé une attaque très publique et cinglante contre la politique du dollar américain en février 2023.

Les populations européennes n’ont pas non plus été à l’abri de la colère des sanctions, avec des points d’interrogation majeurs sur la sécurité énergétique à long terme du bloc.

Dans le même temps, le protectionnisme des ressources est en hausse avec des pays comme le Chili en train de nationaliser les mines de lithium prisées (plus de détails sont disponibles ici).

Dans ces circonstances, les auteurs prévoient que le décor est planté pour une collision géopolitique, d’autant plus que le super cycle des matières premières prend de l’ampleur (dont le commentaire est disponible ici).

L’épreuve de force du prix de l’or

Le sujet central de l’IGWT est la probabilité d’une «confrontation» des prix de l’or.

La demande d’or et de produits aurifères devrait continuer à augmenter, notamment en raison de son rôle historique de couverture contre l’inflation.

Comme discuté ci-dessus, le scénario géopolitique est également susceptible de devenir plus tendu, ce qui est un autre facteur haussier pour l’or.

Les auteurs prévoient que la demande des banques centrales, en particulier dans le monde non occidental, sera un moteur important, alors que les pays cherchent à passer des transactions dépendantes du dollar à des accords bilatéraux ou à des efforts multilatéraux.

Source: World Gold Council

L’enquête OMFIF Global Public Investor Survey 2022 a noté que les gestionnaires de réserves souhaitaient augmenter leurs avoirs en or de manière modérée ou significative au cours des 12 à 24 prochains mois.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

Notamment, la Banque nationale de Pologne a acheté 15 tonnes d’or en avril 2023.

L’or atteignant des sommets historiques dans diverses devises, les auteurs s’attendent à ce que cela indique une prochaine cassure des prix de l’or, même en USD.

Un revirement de la politique monétaire restrictive serait très bénéfique pour le métal jaune, les actifs financiers offrant des rendements étant en concurrence directe avec l’or.

Stöferle et Valek prévoient que,

… à de nouveaux sommets historiques, FOMO entrera en jeu et de nouveaux joueurs entreront alors sur le terrain en un éclair.

