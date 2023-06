La prévente de CHANCER a débuté mardi et pourrait raviver l’intérêt pour les paris basés sur la blockchain

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

La plateforme de création de marchés de paris basée sur la blockchain Chancer lance officiellement sa prévente de jetons $CHANCER le 13 juin. Pour gagner un avantage sur le marché des paris en constante croissance, Chancer veut faire les choses différemment – permettant la création peer-to-peer de marchés de paris afin que les utilisateurs puissent gagner de diverses manières.

Chancer et sa proposition de valeur unique

« Votre jeu, vos règles, vos chances. » C’est le slogan qui guide Chancer alors qu’il pénètre dans les eaux inexplorées des paris basés sur la blockchain. Une fois lancée, Chancer sera la première application de marchés prédictifs décentralisée au monde.

La proposition de valeur unique de Chancer réside dans son modèle P2P, qui le distingue des autres plateformes de paris. Au sens traditionnel des paris, les bookmakers offrent un marché pour les paris et génèrent des cotes à partir des compétitions. Les parieurs sont tenus de respecter les règles des bookmakers. Cependant, pour Chancer, les utilisateurs peuvent créer leurs marchés de paris pour n’importe quel événement, situation, compétition et bien d’autres. Vous pouvez parier sur le fait qu’un joueur changera de club avant la fin de la saison. Les utilisateurs peuvent également participer à des marchés créés par d’autres.

Essentiellement, vous pouvez lancer un pari personnel sur presque tout, permettant une plus grande flexibilité et inclusivité. Le plus important est que l’utilisateur peut laisser des amis ou n’importe qui les rejoindre sur leur marché et participer au pari. L’avantage de ceci est qu’il apporte du plaisir tout en gagnant en pariant. Les utilisateurs peuvent également confirmer leurs propres cotes et résolutions qui définissent la manière dont le pari sera examiné. $CHANCER sera le jeton qui alimentera la plateforme Chancer.

Chancer est un support sécurisé, open-source et décentralisé

Chancer est un écosystème de blockchain sécurisé construit sur la chaîne BSC. BSC facilitera les transactions sécurisées, associées à l’avantage de faibles frais pour les utilisateurs. La plate-forme fonctionne sur un mécanisme sécurisé de consensus de preuve de participation. Aucun individu ne peut prendre le contrôle du réseau. La fonction de résistance à la censure fait de Chancer un réseau hautement sécurisé.

Une fonctionnalité de sécurité supplémentaire de Chancer est sa fonctionnalité de contrat intelligent. Ses contrats intelligents sont soigneusement audités et testés par CertiK pour s’attaquer aux vulnérabilités qui pourraient compromettre le réseau.

De plus, Chancer est un code open-source. Tout le monde peut y contribuer, le réviser et proposer des modifications. Cette fonctionnalité fait de Chancer une plateforme axée sur la communauté. Les utilisateurs peuvent également voter sur la gouvernance en utilisant des crédits vocaux sur la plateforme. Chancer fonctionne également comme une solution de stockage décentralisée. Les données sont stockées et accessibles de manière distribuée en s’appuyant sur l’accent mis sur la décentralisation de la plate-forme.

Devriez-vous investir dans $CHANCER ?

Les paris ont été une industrie majeure et en pleine croissance. Les rapports de marché placent les paris sportifs mondiaux, l’un des plus populaires, comme ayant une valeur de 83,65 milliards $ en 2022. L’industrie devrait croître de 10,3 % de 2023 à 2030. Avec cette tendance, il est raisonnable de s’attendre à une nouvelle plate-forme comme Chancer pour créer sa propre niche.

Investir dans $CHANCER donne aux investisseurs une chance de gagner de la valeur à mesure que la demande de marchés de paris basés sur la blockchain augmente.

Il existe d’autres moyens exclusifs de gagner, comme les gains provenant de paris réussis, la création de marché et le jalonnement de jetons natifs $CHANCER. Une fonctionnalité Share2Earn générera également des revenus passifs pour les investisseurs lors du partage du marché Chancer. Les cas d’utilisation et les revenus des jetons pourraient stimuler la demande de $CHANCER et débloquer les liquidités nécessaires pour générer des augmentations de prix exponentielles.

A quel genre d’opportunité appartient la prévente de $CHANCER ?

Dès lors qu’un jeton est cours de prévente, sa valeur est inférieure à ce qu’elle serait après son apparition sur les bourses. Ainsi, des projets avec des propositions de valeur solides comme Chancer pourraient être des opportunités d’investissement. Ces jetons ont augmenté pour atteindre des augmentations de prix à quatre chiffres après leur cotation en bourse. Cela signifie que $CHANCER peut augmenter jusqu’à 10 fois après sa cotation sur les bourses à partir du troisième trimestre. Investir dans la prévente signifie acheter à bas prix pour avoir une chance de profiter des futures augmentations de prix.