Aperçu BCE : 2 raisons d’acheter l’euro quel que soit le message de la BCE

L’Europe est dans une situation difficile.

La guerre en Ukraine a entraîné une vague de sanctions économiques contre la Russie et un effort économique sans précédent des économies européennes pour soutenir l’Ukraine.

De plus, l’inflation est bien supérieure à l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE). Enfin, l’économie de la zone euro est entrée en récession technique.

Tout cela, et bien d’autres encore, plaide en faveur d’un euro plus faible. Après tout, comment une monnaie, commune, pourrait-elle réussir ?

À tout son crédit, l’euro résiste extrêmement bien dans un tel environnement. Certains argumentent – trop bien.

En effet, il se négocie actuellement à 1,08 contre le dollar américain ou 152 contre le yen japonais. Pour de nombreux commerçants, le taux de change EUR/USD appartient en dessous de la parité.

Mais je dirais ici que ce n’est que le début d’un euro plus fort pour au moins deux raisons. Premièrement, le différentiel de taux d’intérêt avec la Fed va se réduire. Deuxièmement, bien qu’elle soit soumise à de fortes tensions, l’économie de la zone euro devrait bénéficier d’une reprise vigoureuse après la pandémie et de perspectives d’investissement public nettement améliorées.

L’écart de taux d’intérêt avec les États-Unis se réduit

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a annoncé hier qu’elle maintenait sa politique monétaire inchangée. Pas de randonnée – pour la première fois en 15 mois.

Effectivement, la décision a été accompagnée d’une conférence de presse belliciste. Plus précisément, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que davantage de hausses seraient probablement nécessaires à l’avenir. De plus, et peut-être plus important encore, il n’y aura pas de baisse de taux en 2023.

Mais le marché sait que la Fed s’était trompée avant en ce qui concerne l’inflation. Alors pourquoi devrions-nous croire maintenant que la Fed obtient ses bonnes prévisions ?

Pour moi, quelque chose d’étrange apparaît dans la façon dont le marché prévoit les futures hausses de taux. Par exemple, pour juillet, il y a une probabilité de plus de 60 % pour que la Fed augmente.

Mais l’inflation en mai est sortie à 4% – bien en dessous de l’estimation. Le mois prochain, le taux d’inflation est susceptible de baisser davantage, même dans le territoire de 3,5 %.

Alors pourquoi la Fed augmenterait-elle ses taux avec, disons, une inflation à 3,5 % alors qu’elle s’est arrêtée à 4 % ?

Dans le même temps, la BCE dispose encore d’une marge de manœuvre pour remonter les taux directeurs. Il le fera aujourd’hui et restera probablement belliciste.

Ainsi, la divergence entre les deux banques centrales devrait aider l’euro. Et, si le taux de change EUR/USD est soutenu lors des baisses, alors tous les autres croisements de l’euro le seront également.

L’économie de la zone euro est bien positionnée pour une croissance solide

Les changements géopolitiques et la pandémie de COVID-19 ont posé des défis à toutes les économies. En Europe, la guerre en Ukraine a jeté de l’huile sur le feu.

Mais les Européens ont bien fait leur travail. Ils ont agi beaucoup plus rapidement face aux nouvelles menaces, et il est maintenant temps d’en voir les résultats via une croissance économique plus forte.

Le marché du travail s’est remis de la pandémie et nous constatons maintenant des pénuries de main-d’œuvre. Ainsi, la pression pour des salaires plus élevés devrait se poursuivre et, par conséquent, la lutte de la banque centrale contre l’inflation devrait prendre plus de temps. C’est donc haussier pour la monnaie commune.

En outre, une politique budgétaire active a permis d’améliorer considérablement les perspectives d’investissement public. C’est quelque chose que l’Europe a pris du retard dans le passé.

Enfin, l’Europe devrait bénéficier d’une productivité plus élevée grâce à un marché du travail rare et à des salaires plus élevés. Cela devrait suffire à maintenir un plancher en dessous de la monnaie commune et à fournir un biais haussier à moyen et à long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle