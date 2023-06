Moins de 8 % des jetons de la prévente d’AltSignals sont encore disponibles au milieu d’attentes élevées en matière d’IA liée au trading

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

La prévente d’AltSignals ($ASI) a déjà vendu plus de 92 % de ses jetons. La prévente a jusqu’à présent levé 997 833 $ sur le montant maximum de 1,0 million $, soulignant l’intérêt des investisseurs pour le jeton d’une plate-forme de services de trading d’IA. Alors que la prévente entre dans sa phase finale, les investisseurs s’attendent à ce que le jeton natif soit le premier de son genre dans le monde du trading.

La puissance du trading alimenté par l’IA et AltSignals

Le trading a toujours été un jeu difficile. Les traders qui réussissent ont maîtrisé les compétences permettant de réaliser les bonnes prédictions sur le marché. Pourtant, ils doivent lutter contre les états émotionnels et les complexités du marché. Le trading alimenté par l’IA se présente comme une solution à ces batailles de l’esprit, simplifiant le travail des professionnels. Selon un rapport publié par la SEC américaine en 2020, le trading algorithmique et lié à l’IA a été alimenté par la recherche d’une qualité d’exécution par les investisseurs et leur désir de naviguer sur des marchés complexes.

Lancé en 2017 par une équipe de traders professionnels britanniques, AltSignals est devenu un service de signaux de trading de confiance. Plus de 52 000 traders utilisent les signaux générés par la société, avec une précision moyenne de 64 %. Le service de signaux utilise l’indicateur de trading AltAlgo™, qui a jusqu’à présent été couronné de succès, avec plus de 2,2 millions $ de revenus à son actif. AltSignals va maintenant plus loin en adoptant l’intelligence artificielle pour augmenter la précision des signaux et le nombre d’actifs qu’ils couvrent.

ActualizeAI, un nouveau service de signaux de trading basé sur l’IA

Au cœur du service de signaux de trading lié à l’IA d’AltSignals se trouve ActualizeAI, une nouvelle plate-forme alimentée par la blockchain. Pour devenir membre d’ActualizeAI, il faudra acquérir son jeton natif $ASI qui confère également aux investisseurs des droits de vote sur la plateforme.

ActualizeAI pourrait changer la donne pour AltSignals, compte tenu de la popularité croissante de l’IA dans le monde du trading. La société prévoit d’exploiter la puissance de l’apprentissage automatique pour identifier de manière experte les tendances des marchés et effectuer des transactions plus éclairées. ActualizeAI peut également utiliser des données historiques pour faire des prévisions sur les marchés.

L’analyse sentimentale sera également au cœur de la modélisation prédictive d’ActualizeAI. Le logiciel peut recevoir plusieurs informations sur un instrument financier en fonction du sentiment du marché, permettant ainsi à l’équipe de valider ses stratégies de trading.

Quelle valeur offre le jeton $ASI aux investisseurs ?

Étant donné que $ASI est le jeton derrière la plate-forme ActualizeAI, il apporte de la valeur aux investisseurs qui ont besoin de signaux de trading de qualité pour augmenter leurs résultats. Le service de signaux de trading dispose déjà d’une communauté de traders robuste et croissante, ce qui signifie que le jeton $ASI a le potentiel de croître et de rapporter gros aux investisseurs.

Les investisseurs peuvent également accéder à des événements de préventes exclusives et participer à des tournois de trading pour affiner leurs compétences et gagner des prix en argent. Cela inclut une chance d’appartenir au club des membres AI, qui récompense les investisseurs pour leur contribution aux projets d’AltSignals. La possession de 50 000 jetons ASI donne aux investisseurs la possibilité de créer un laissez-passer exclusif et précieux qui leur permet d’accéder au niveau d’adhésion le plus élevé. Les détenteurs peuvent également participer aux activités d’AltSignals via un modèle de partage des revenus sur les produits nouvellement lancés.

Prédictions pour le jeton $ASI avant les cotations en bourse

La valeur des jetons en prévente explose après leur cotation en bourse, avec des gains de prix de plus de 1 000 % en quelques mois. Bien qu’il soit difficile de prédire combien un jeton comme $ASI peut augmenter une fois coté, il existe des raisons indiquant que les investisseurs peuvent s’attendre à un rendement potentiel de 10x.

$ASI a attiré une énorme demande depuis que la prévente a démarré. C’est en partie parce que le jeton est soutenu par une communauté existante de traders qui lui ont donné le coup de pouce initial. Cette communauté nous pousse à penser que le jeton peut supporter des augmentations de prix car il n’est pas motivé par un quelconque battage médiatique comme les jetons mèmes.

En outre, $ASI a un cas d’utilisation réel, principalement dans le monde du trading, un service très demandé. Alors que de plus en plus d’investisseurs rejoignent le réseau de traders et que le jeton est disponible sur les bourses, $ASI pourrait monter en flèche. Investir dans le jeton en prévente offre une chance de l’acquérir à bas prix pour profiter d’une augmentation de valeur par la suite.