Micron pourrait bientôt annoncer un investissement d’un milliard de dollars en Inde

Micron Technology Inc (NASDAQ : MU) est au centre de l’attention ce matin après qu’un rapport a annoncé qu’il était sur le point de réaliser un investissement d’un milliard de dollars en Inde.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg aujourd’hui que la société basée à Boise pourrait bientôt annoncer son intention de dépenser au moins 1,0 milliard de dollars pour mettre en place une usine de conditionnement de puces en Inde.

Narendra Modi – le Premier ministre indien doit se rendre aux États-Unis la semaine prochaine. C’est alors que l’annonce officielle peut être faite.

Néanmoins, les pourparlers sont en cours et la perspective d’un tel accord reste également sur la table, a confirmé la source. Les nouvelles du marché boursier arrivent des mois après que Micron Technology Inc a annoncé sa plus grande perte trimestrielle jamais enregistrée.

A l’écriture, “MU” est toujours en hausse de 30% sur l’année.

La Chine a interdit les puces Micron le mois dernier

Fait intéressant, la société cotée au Nasdaq pourrait même décider de dépenser jusqu’à 2,0 milliards de dollars en Inde, selon des personnes proches du dossier.

Investir dans la troisième plus grande économie d’Asie offre à Micron Technology Inc les moyens de se diversifier hors de Chine et d’éviter d’être pris dans le collimateur des tensions qu’il entretient avec les États-Unis

En mai, l’Administration du cyberespace de Chine a interdit à certaines entreprises d’utiliser les puces Micron, invoquant une menace de sécurité importante, comme l’ a rapporté Invezz ici.

Pourtant, le fabricant de puces américain a promis vendredi 600 millions de dollars supplémentaires à son usine chinoise. Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur le stock de semi-conducteurs.

