Alors que le naira nigérian plonge, est-ce le prochain dollar zimbabwéen ?

Le naira nigérian a connu une forte baisse, suscitant des comparaisons sauvages avec le dollar zimbabwéen dévalué. Les données de TradingView montrent que le taux de change USD/NGN a bondi à 690, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Il a commencé l’année à environ 420. Le cours du marché noir du naira nigérian a grimpé à environ 760.

Naira nigérian contre USD

Le krach du naira au Nigeria prend de l’ampleur

Copy link to section

Le naira nigérian a connu un effondrement remarquable au cours des dernières années. Par exemple, les données montrent que la devise s’échangeait à 115 en 2008. Cela signifie que le peso a perdu plus de 500 % au cours de cette période, ce qui en fait l’une des devises les moins performantes au monde.

L’effondrement du peso a eu de réels impacts sur la plupart des Nigérians. D’une part, il a anéanti la plupart des retraités et des épargnants depuis que leur pouvoir d’achat a chuté. En même temps, il a éliminé la classe moyenne du pays.

Par exemple, les médecins nigérians expérimentés gagnent environ 500 000 N par mois. Au taux de change officiel, ces médecins gagnent l’équivalent de 724 dollars. En 2020, lorsque l’USD/NGN s’échangeait à 350, les mêmes médecins gagnaient 1 430 $. Cela explique pourquoi de nombreux professionnels nigérians envisagent de partir à l’étranger.

L’effondrement du naira nigérian a conduit certains à le comparer au dollar zimbabwéen, une monnaie devenue sans valeur il y a quelques années. Les deux situations ne sont cependant pas les mêmes. Le dollar ZIM a plongé en raison de l’impression substantielle de devises tandis que le krach du naira nigérian a d’autres facteurs.

Par exemple, le naira plonge à cause du manque de confiance dans l’économie. De plus, le pays importe beaucoup plus qu’il n’exporte. Concernant le commerce, le pays a toujours exporté son pétrole brut et importé des produits pétroliers coûteux.

https://www.youtube.com/watch?v=pbFrI-xb0xo

Montée en flèche de l’inflation au Nigeria

Copy link to section

Les nouvelles les plus récentes sur le naira nigérian étaient les dernières données sur l’inflation à la consommation. Selon l’agence de statistiques, l’inflation globale de la consommation a bondi à 22,41 % en mai. Il progresse de 0,9% en glissement mensuel.

La situation continuera de s’aggraver dans les mois à venir après que la nouvelle administration ait supprimé la subvention au carburant. Avec la hausse des prix du carburant, le coût de faire des affaires continuera de s’aggraver, ce qui stimulera l’inflation.

Le naira nigérian ne finira pas comme le dollar zimbabwéen sans valeur. Cependant, il est difficile de voir comment la devise retrouvera son élan de si tôt. D’une part, de nombreux Nigérians qui ont vu leur naira s’effondrer se tourneront probablement vers des devises étrangères comme le dollar américain ou la livre.

Je soupçonne que le naira nigérian continuera de baisser au cours des prochains mois à mesure que l’inflation augmentera. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera 750.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle