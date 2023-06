L’élan d’AltSignals ne s’arrête pas alors que Jerome Powell, président de la Fed, affirme que la crypto-monnaie a une « puissance persistante »

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

La nouvelle d’AltSignals d’aujourd’hui est que la prévente du projet a pris un nouvel élan. C’est arrivé après que les crypto-monnaies se sont ralliées au milieu des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui ont ajouté au sentiment positif sur le marché des crypto-monnaies.

Le marché est également en hausse après avoir rebondi plus tôt dans la semaine, largement catalysé par le dépôt de l’ETF Bitcoin de BlackRock. WisdomTree, Invesco et Valkyrie ont depuis demandé à la SEC des ETF au comptant. La crypto-monnaie est en plein essor et de nouvelles pièces comme AltSignals pourraient être de grands moteurs alors que les investisseurs envisagent le prochain cycle haussier.

Le président de la Fed dit que la crypto-monnaie a le pouvoir de rester

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait remarquer lors d’un témoignage sur la politique monétaire devant le comité des services financiers de la Chambre que la crypto-monnaie émet une « résistance » en tant que classe d’actifs.

Powell a également commenté le marché des pièces stables, notant que la Fed doit jouer un rôle solide dans la réglementation et la surveillance de l’industrie. Mais il a souligné que la banque centrale américaine considère les pièces stables « comme une forme de monnaie ». Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies se sont ralliés à la suite des commentaires.

Dans le grand schéma des choses, les poursuites judiciaires de la SEC contre Binance et Coinbase sont des événements potentiellement percutants à l’horizon, bien que des rapports comme celui-ci suggèrent que les choses pourraient être meilleures. L’environnement macroéconomique pourrait être un autre facteur, surtout après que la Fed a fait allusion à de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir. Mais malgré tout cela, l’entrée des géants financiers de Wall Street et les remarques de Powell selon lesquelles la crypto-monnaie émet une « résistance » en tant que classe d’actifs suggèrent que la clarté réglementaire pourrait faire passer l’adoption de la crypto-monnaie au niveau supérieur.

Des mesures similaires dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui ont vu le Congrès américain présenter cette semaine un projet de loi bipartite pour la réglementation de l’IA, sont les bienvenues alors que les autorités cherchent à protéger les consommateurs. Cela étant, ce sont des scénarios qui pourraient favoriser le projet d’AltSignals, qui intègre la technologie blockchain, la crypto-monnaie et l’IA dans une plate-forme destinée à révolutionner l’industrie du trading.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un projet qui vise à donner aux investisseurs, aux traders et aux passionnés de crypto-monnaies une chance de bénéficier d’un algorithme de trading révolutionnaire se basant sur l’IA. En effet, AltSignals construit un nouvel algorithme alimenté par l’IA qui sera proposé via la plate-forme ActualizeAI.

ActualizeAI intègre la puissance de la technologie blockchain et de l’IA pour donner aux utilisateurs l’accès à un puissant outil de signaux de trading, avec l’avantage supplémentaire d’investir via le jeton ASI natif. Certains des avantages de la détention de jetons ASI incluent un accès exclusif à l’écosystème ActualizeAI, au club de membres, aux tournois de trading et à la gouvernance DAO. Il existe également des opportunités de revenus passifs, y compris le jalonnement.

Tout ce qui est possible avec AltSignals peut être trouvé ici.

Le prix des jetons ASI bondira de 25 % lors de la prochaine étape de la prévente

La prévente de jetons ASI est actuellement ouverte et reste dans sa phase 1 qui a déjà vu 95 % des jetons disponibles se vendre. Cela signifie qu’il reste moins de 5 % des jetons disponibles au prix actuel de 0,015 $. Avec un intérêt élevé pour le projet, comme le montrent les plus d’un million de dollars que les premiers investisseurs ont investis jusqu’à présent, l’étape actuelle est susceptible de se terminer en un rien de temps.

Le prix du jeton ASI augmentera de 25 % à la fin de l’étape actuelle, la valeur du jeton étant de 0,01875 $. Au cours de cette étape, l’équipe d’AltSignals cherchera à collecter 1 171 875 $. Au total, la prévente se déroulera en quatre étapes et le prix du jeton ASI passera à 0,02274 $ lors de l’étape finale.

Étapes clés de la feuille de route d’AltSignals

AltSignals vise à collecter 5 480 600 $ d’ici la fin de la prévente, les fonds étant destinés au développement et au lancement d’ActualizeAI. Selon leur feuille de route, le jeton sera mis en ligne sur le marché au troisième trimestre. L’équipe automatisera également l’algorithme de trading AltAlgo actuel et lancera le marché ActualizeAI Pass NFT au cours du même trimestre.

La gouvernance et la version bêta d’ActualizeAI sont attendues au quatrième trimestre de 2023, tandis que le lancement d’ALPHA et le trading en direct sont prévus pour le premier trimestre de 2024. Au deuxième trimestre de 2024, AltSignals lancera son application mobile et ajoutera l’intégration en 2 clics.