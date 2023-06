A l’instant : Binance Global et Binance US concluent un accord avec la SEC

L’échange de crypto-monnaie Binance et sa branche américaine Binance US ont conclu un nouvel accord avec la Securities & Exchange Commission des États-Unis. L’accord proposé empêche les responsables de Binance Global d’accéder aux outils et portefeuilles de Binance US.

Cette décision fait suite à la requête du régulateur de geler les actifs de la plateforme. L’accord proposé attend l’approbation du juge fédéral. Pendant ce temps, la nouvelle commande suggère que seul le personnel américain de Binance pourrait accéder aux fonds des clients sur la filiale américaine de la bourse. De plus, les employés de Binance Global ne peuvent pas interagir avec le contrôle, les systèmes internes et les clés de portefeuille privé de Binance US.

Binance Holdings et la SEC sont parvenues à un accord

Un nouvel avis de proposition de stipulation et d’ordonnance de consentement montre que Binance, Binance US et la SEC ont conclu un accord, interdisant au personnel de Binance Global l’accès aux portefeuilles et outils Binance US comme Amazon Web Services.

De plus, la société américaine de la bourse soumettra un état financier complet, comprenant une estimation des coûts et des dépenses commerciales, à la SEC des États-Unis dans les semaines à venir.

La dernière décision intervient après qu’un juge a rejeté la proposition du régulateur de geler les actifs américains de Binance. La principale bourse a déclaré que la falsification des actifs des clients mettrait éventuellement fin à ses engagements aux États-Unis.

La Securities & Exchange Commission avait exprimé des inquiétudes quant au fait que Binance pourrait déplacer des fonds à l’étranger en raison du refus d’accorder une ordonnance d’interdiction.

Les autres facettes de l’accord sont que Binance US lance de nouveaux portefeuilles de crypto-monnaie qui restreignent l’accès du personnel de la bourse mondiale, acceptent un programme de découverte accélérée et offrent des informations supplémentaires aux législateurs.

En attendant, les clients américains peuvent toujours retirer leurs fonds.

L’acceptation de l’accord proposé répondra à certaines préoccupations que la SEC a soulignées dans le procès précédent. La semaine dernière, le régulateur a poursuivi Binance Holdings pour mauvaises pratiques, mélange de fonds et offre de titres non enregistrés. De plus, l’accord proposé n’explore pas la combinaison plus large.

