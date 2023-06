L’USD/SEK forme un triangle ascendant au milieu d’une Fed belliciste et de la Riksbank

Le taux de change USD/SEK a évolué latéralement après le sentiment belliciste de la Réserve fédérale et de la Riksbank. La paire s’échangeait à 10,80, ce qui était beaucoup plus élevé que le plus bas de ce mois-ci à 10,56. Au total, le taux de change reste quelques points en dessous du point le plus haut cette année.

Hawkish Fed et Riksbank

Jerome Powell a semblé extrêmement belliciste lorsqu’il a prononcé son discours au sommet de la BCE au Portugal. Il a répété que la banque envisageait toujours d’autres hausses de taux dans les mois à venir. Dans sa déclaration, il a déclaré que l’inflation, en particulier de base, était toujours collante.

Son point de vue est étayé par les données économiques solides des États-Unis. Mardi, les données ont montré que la confiance des consommateurs du pays avait bondi en juillet. Les consommateurs sont optimistes quant à l’économie puisque le taux de chômage et l’inflation sont en baisse.

Des données supplémentaires ont révélé que le secteur du logement du pays se porte bien. L’indice des prix des logements a augmenté en avril. De plus, les mises en chantier, les permis de construire et les ventes de maisons neuves et existantes ont continué de bien se porter. Ainsi, la Fed parvient à un atterrissage en douceur.

Pendant ce temps, la Riksbank a décidé de relever à nouveau les taux d’intérêt alors que sa lutte contre l’inflation se poursuivait. La banque a relevé ses taux de 0,25 % à 3,75 %. Il a également laissé entendre que la banque mettra en œuvre au moins une autre hausse de taux cette année.

Les données les plus récentes ont montré que l’inflation suédoise s’élevait à 6,7% en mai, supérieur à l’objectif de 2,0% de la banque. La déclaration a ajouté:

“La faiblesse de la couronne contribue également à maintenir l’inflation à un niveau élevé, et il existe un risque que la répercussion de la couronne sur les hausses de prix soit plus importante dans la situation actuelle de forte inflation.”

Contrairement aux États-Unis, l’économie suisse traverse des vents contraires majeurs. L’inflation ne baisse pas assez vite alors que le marché du logement s’effondre.

Analyse technique USD/SEK

Graphique USDSEK par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/SEK a suivi une tendance haussière au cours des derniers jours. Il est resté au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en noir. La paire a formé ce qui ressemble à un motif triangulaire ascendant.

Le prix USD/SEK a dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. Il a également dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau de résistance à 10,94, le point le plus élevé du 7 juin.

