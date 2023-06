La prévente de Chancer atteint la barre des 400 000 $ alors que l’euphorie ponctuelle autour de BTC agite le marché des crypto-monnaies

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

À peine deux semaines après le lancement d’une prévente pour inaugurer une application de marchés prédictifs basée sur la blockchain, Chancer a levé 399 277 $ auprès d’investisseurs. Le jeton, qui coûte 0,01 $ BUSD, a attiré la demande en raison de son nouveau modèle commercial centré sur les paris entre pairs. Le prix devant augmenter à 0,011 $ BUSD lors de la prochaine phase de prévente : les investisseurs voient une énorme opportunité dans le fait de se positionner tôt avant un mouvement potentiellement explosif du prix de la pièce. Mais vaut-il la peine d’investir dans $CHANCER ?

L’ETF Bitcoin au comptant augmente la frénésie autour de la crypto-monnaie

Alors que la prévente flash de Chancer témoigne de son écosystème solide, le sentiment pourrait également émaner du reste du marché. Bitcoin tente de franchir la barre des 30 000 $, tandis qu’Ethereum revient à 1 900 $. Les deux principales crypto-monnaies sont souvent considérées comme les meneurs et les baromètres du reste du secteur.

Plus précisément, les tendances de prix sur BTC reflètent les attentes selon lesquelles la SEC cèdera à la pression et acceptera un ETF Bitcoin au comptant. Fidelity est le dernier à avoir exprimé le désir de mettre en place un ETF Bitcoin, alors que BlackRock avait déjà sauté le pas.

Les tendances actuelles des prix du BTC ne sont pas indicatives des performances futures, étant donné que l’incertitude du marché n’est pas encore dissipée. Cependant, cela suggère que les investisseurs n’en ont pas encore fini avec la crypto-monnaie. Ils se concentrent sur les jetons ayant le potentiel de faire de grands pas sur le marché, en particulier ceux qui sont lancés maintenant. $CHANCER pourrait bénéficier de ce sentiment.

Pourquoi Chancer change le monde des paris

Pensez-y simplement… Si vous participez à des paris, vous êtes limité à ce que le bookmaker a fourni et vous devez jouer selon ses cotes et ses règles. Chancer change cela. Plutôt que de rejoindre un marché de paris créé par des bookmakers, vous pouvez créer votre propre marché P2P et parier via celui-ci.

Vous invitez ensuite des pairs sur votre marché des paris ou encore rejoindre leur propre marché, afin de placer des paris et gagner des prix. Ce qui est intéressant à propos de Chancer, c’est que les investisseurs peuvent parier sur presque tout grâce à une plateforme décentralisée.

Chancer, est-ce une plateforme de jeu ou d’investissement ?

Bien que Chancer propose des éléments de pari, ce n’est pas une plateforme de jeu. Il s’agit d’une plate-forme permettant aux investisseurs de s’engager dans des marchés prédictifs P2P et de gagner des récompenses et des revenus passifs. La possibilité de créer de nombreux marchés en direct qui correspondent aux intérêts de l’utilisateur fait de Chancer une plateforme d’investissement idéale.

Outre les revenus liés aux paris, les investisseurs peuvent miser des jetons $CHANCER pour obtenir un revenu passif. Les jetons jalonnés augmentent la liquidité présente sur la plate-forme, permettant ainsi aux investisseurs d’ouvrir et de clôturer leurs positions.

Il existe des récompenses pour la création de marchés sur Chancer, incitant ainsi les investisseurs à continuer à développer la plate-forme. Les investisseurs gagnent également en partageant leurs jetons Chancer avec d’autres via une fonction Share2Earn.

Chancer, est-il prêt pour enregistrer une augmentation de prix de 1 000 % en 2023 ?

Les paris sont une industrie énorme, avec l’adoption croissante de la technologie qui l’amène à de nouveaux niveaux. Chancer entre dans le secteur mais le fait différemment de ses rivaux. En tant que tel, le potentiel de la plate-forme et de son jeton natif est énorme.

Une augmentation de 1 000 % en 2023 pourrait être un pari ambitieux, bien qu’il puisse être atteint en fonction de la demande enregistrée après l’inscription du jeton sur Uniswap au troisième trimestre. Une augmentation de prix qui verrait la valeur du jeton doubler serait une prédiction réaliste pour 2023. Cependant, il n’y a pas de limite pour $CHANCER à l’avenir, car les jetons ont facilement augmenté de marges similaires. En tant que tel, une augmentation de prix de 10 fois est réaliste en 2024.

Est-ce le bon moment pour investir dans $CHANCER ?

$CHANCER est dans la première phase de sa prévente (lorsque le prix est au plus bas). Cela signifie que l’acheter maintenant pourrait être la meilleure opportunité que les joueurs auront pour surfer sur les hausses de prix potentielles avant les prochaines phases de la prévente ou de la cotation des jetons sur les bourses.