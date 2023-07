Le gouvernement indien publie la première liste de 30 minéraux critiques

Shivam a commencé sa carrière d'analyste financier à Mumbai, où il analysait les données sur l'inflation et rédigeait des… lire la suite

La semaine dernière, le ministère des Mines du gouvernement indien a publié son rapport très attendu du Comité d’identification des minéraux critiques.

S’appuyant sur l’expérience combinée américaine, européenne et australienne des politiques sur les matériaux critiques, le rapport note qu’une « définition idéale » des minéraux critiques dans le contexte indien serait la suivante :

Les minéraux critiques sont les minéraux essentiels au développement économique et à la sécurité nationale, (tandis que) le manque de disponibilité de ces minéraux ou même la concentration de l’existence, de l’extraction ou de la transformation de ces minéraux dans quelques emplacements géographiques peuvent entraîner une vulnérabilité et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Ces minéraux sont considérés comme « critiques » car ils sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans les économies du futur, en particulier dans les applications de haute technologie pour l’électronique, les télécommunications, les transports et la défense.

De plus, ils deviennent de plus en plus au cœur des trajectoires net zéro que les pays sont susceptibles de suivre.

Le rapport du gouvernement examine spécifiquement la difficulté d’extraction et de traitement des minerais, ainsi que le potentiel de perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Processus de comité

Pour identifier les minéraux critiques d’importance stratégique, le ministère a créé un comité de sept membres en novembre 2022.

Lors de la préparation de la liste, le comité a tenté de jeter les bases d’un écosystème qui pourrait répondre à plusieurs objectifs, notamment soutenir la croissance économique, la création d’emplois et la compétitivité; recherche, innovation et exploration; renforcer les partenariats mondiaux; assurer la sécurité des matières premières pour les besoins de défense du pays ; et promouvoir la protection du climat et de l’environnement.

En conséquence, le comité a également étudié l’établissement d’une chaîne de valeur de bout en bout qui comprenait l’exploration en amont, l’exploitation minière en amont, le traitement, le raffinage et la métallurgie, la fabrication et les applications industrielles, ainsi que la récupération et le recyclage des matériaux.

Les minéraux ont été identifiés grâce à un processus complet en trois étapes,

Identifié 69 éléments classés comme critiques dans les principales économies telles que l’Australie, les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud.

Des réunions ont eu lieu avec les ministères en charge de secteurs d’importance vitale dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, de l’énergie atomique, des énergies renouvelables, des engrais, de l’électronique et des métaux des terres rares. Cette étape a permis au comité d’identifier les minéraux les plus critiques dans le contexte indien.

Le comité a ensuite travaillé “pour dériver un indice de criticité” en consultation avec l’Agence internationale de l’énergie et des experts de recherche connaissant la méthodologie de l’Union européenne qui tenait compte à la fois de “l’importance économique et des risques de la chaîne d’approvisionnement”.

La Commission européenne a publié sa première liste de minéraux bruts critiques en 2011 et a continué de la mettre à jour tous les 3 ans, fournissant un modèle solide pour réfléchir au défi à relever.

Dans le cadre de “l’importance économique”, le comité a analysé le potentiel de perturbation, un indice de substituabilité, un score multiplicateur GVA et un indice transversal.

Le cadre « Supply Risk » a examiné les questions de gouvernance, notamment les licences, les taux de recyclage en fin de vie et le potentiel de récupération, la dépendance aux importations et l’autosuffisance, ainsi que les questions de substituabilité.

Dans la liste finale des minéraux critiques, le comité a donc inclus des éléments qu’il jugeait à la fois d’une « importance économique » élevée, d’un « risque de chaîne d’approvisionnement » élevé et une partie de la liste créée dans la deuxième étape.

Le rapport a identifié trois chaînes de valeur à fort potentiel, à savoir les technologies propres, les technologies de l’information et de la communication (telles que les semi-conducteurs) et la fabrication de pointe.

Les technologies de défense et de sécurité ont également été incluses dans l’analyse de la chaîne de valeur.

En utilisant ce cadre et en tenant compte d’autres variables telles que la dépendance nette aux importations et la position des réserves de l’Inde, le comité a identifié 30 minéraux critiques qui sont disponibles dans le tableau ci-dessous :

Minéraux critiques Chaîne de valeur Principales applications Disponibilité en Inde Antimoine fabrication de pointe ; Technologie propre Retardateurs de flamme, batteries plomb-acide, alliages de plomb, plastiques (catalyseurs et stabilisateurs), verre et céramique Pas de réserves prouvées Béryllium Fabrication de pointe Composants automobiles : transport et défense Fabrication de machines, d’équipements électroniques et de télécommunications Pas disponible Bismuth Fabrication de pointe Produits chimiques, pharmaceutiques, fonderie de fer Pas disponible Cadmium Fabrication de pointe Piles, Pigments, Revêtements Capacité installée de 913 TPA Cobalt Technologie propre Véhicules électriques, batteries, alliages résistants à la corrosion, applications aérospatiales, pigments et colorants Pas disponible Cuivre fabrication de pointe ; Technologie propre Produits électriques et électroniques, Câblage électrique, Panneau solaire, Industrie automobile L’offre intérieure ne représente que 4 % des besoins Gallium TIC Semi-conducteurs, Circuits Intégrés, LED Le gallium est récupéré comme sous-produit lors de la production d’alumine Germanium fabrication de pointe ; technologie propre ; TIC Fibres optiques, satellites, cellules solaires Pas disponible Graphite Technologie propre Batteries, lubrifiants, piles à combustible pour véhicules électriques Réserves de 9 millions de tonnes Hafnium Fabrication de pointe Superalliage, précurseur de catalyseur, semi-conducteurs, oxyde pour réacteurs optiques et nucléaires Trouvé dans les composés de zirconium qui sont produits localement Indium Fabrication de pointe Électronique (ordinateurs portables, moniteurs/téléviseurs LED, smartphones) et semi-conducteurs Pas disponible Lithium technologie propre ; Technologies de défense et de sécurité Véhicules électriques, Batteries, Verrerie, Céramique, Fabrication de carburant, Lubrifiants 5,9 millions de tonnes de réserves de lithium ont été découvertes* Molybdène Fabrication de pointe Alliages d’acier, pigments et colorants, catalyseurs, équipements électriques et électroniques Pas disponible Niobium fabrication de pointe ; Technologie propre BTP, Transport Pas disponible Nickel fabrication de pointe ; technologie propre ; Technologies de défense et de sécurité Acier inoxydable, panneaux solaires, batteries, aérospatiale, applications de défense et véhicules électriques La production de sulfate de nickel et de sulfate de cobalt est de 7500TPA PGE (Groupe Platine) Fabrication de pointe Catalyseur automatique, bijoux, médecine, équipement électronique utilisé par l’armée Environ 16 tonnes de réserves disponibles Phosphoreux Fabrication de pointe Engrais minéral Réserves importantes disponibles Potasse Fabrication de pointe Engrais chimiques, Adoucisseur d’eau Plus de 90 % des réserves sont disponibles au Rajasthan ETR technologie propre ; Technologies de défense et de sécurité Aimants permanents pour générateurs et moteurs électriques, catalyseur, polissage, batteries, électronique, technologies de défense, secteur de l’énergie éolienne, aviation et technologie spatiale Environ 12 tonnes de monazite disponibles dont 55% – 65% sont des oxydes de terres rares Rhénium Fabrication de pointe Superalliages, utilisations aérospatiales et machines, catalyseurs dans l’industrie pétrolière Pas disponible Sélénium Fabrication de pointe Électrolytique, Manganèse, Verre, Pigments Actuellement, aucune production Silicium fabrication de pointe ; TIC Semi-conducteurs, électronique et matériel de transport, peintures, alliages d’aluminium Production déclarée de 59 000 tonnes métriques selon les données de 2022 Strontium Fabrication de pointe Alliages d’Aluminium, Pigments et Charges, Verre, Aimants, Applications Pyrotechniques Pas disponible Tantale fabrication de pointe ; Technologie propre Condensateurs, Superalliages, Carbures, Technologie médicale Pas disponible Tellure Technologie propre Énergie solaire, dispositifs thermoélectriques, vulcanisation du caoutchouc Pas de fabrication Étain Fabrication de pointe Aéronautique, construction, décoration intérieure, électronique, bijouterie et télécommunications Produit sous forme de concentrés et de métal dans le Chhattisgarh Titane fabrication de pointe ; technologie propre ; Technologies de défense et de sécurité Applications Aéronautiques et Défense, Chimie et Pétrochimie, Pigments, Polymères Les installations d’éponges en titane sont situées au Kerala Tungstène Fabrication de pointe Outils de broyage et de coupe, Outils miniers et de construction, Catalyseurs et pigments, Aéronautique et usages énergétiques, Carbure de tungstène Pas disponible Vanadium fabrication de pointe ; Technologie propre Alliages, Batteries Réserves de V2O5 estimées à 64 594 tonnes Zircon fabrication de pointe ; Technologie propre Secteur de la fabrication de produits chimiques et de l’électronique à forte valeur ajoutée Obtenu comme sous-produit lors de la valorisation des sables minéraux lourds Source : Ministère des Mines du GoI ; * Commission géologique de l’Inde

Gestion de la dépendance à l’importation

Actuellement, l’Inde dépend des pays partenaires pour une multitude de minéraux essentiels. À l’avenir, les responsables gouvernementaux chercheront à concentrer leurs efforts sur la diversification des sources et le renforcement des capacités nationales pour certains des minéraux énumérés ci-dessous.

Source: GoI Ministry of Mines; Australia Trade and Investment Comm.

Considérations agricoles

Une caractéristique unique de la stratégie de l’Inde est le poids accordé aux engrais minéraux (ex : phosphates naturels, potasse) pour assurer la sécurité alimentaire et des ressources suffisantes pour le secteur agricole qui représente plus d’un cinquième du PIB.

En outre, l’Inde est le plus grand exportateur de riz au monde, ainsi qu’un important exportateur de blé.

Prochaines étapes

Un rapport dans un grand journal anglais, The Print, a noté,

Selon les experts du secteur, même aujourd’hui, seuls 10 à 20 % du potentiel réel de l’Inde vis-à-vis des minéraux critiques ont été explorés.

Le rapport ajoute,

Le Comité recommande également la création d’un Centre d’Excellence pour les Minéraux Critiques (CECM) au sein du Ministère des Mines. Le Centre d’excellence mettra périodiquement à jour la liste des minéraux critiques pour l’Inde et notifiera de temps à autre la stratégie des minéraux critiques.

Plus loin,

Le Comité est d’avis qu’un exercice statistique détaillé doit être effectué pour le calcul précis de divers facteurs tels que l’indice de substituabilité, l’indice transversal des minéraux, la dépendance à l’importation, etc. Par conséquent, si nécessaire, un sous-comité distinct peut être constitué. par le Ministère des Mines pour élaborer en exclusivité la formule d’élaboration de l’indice de criticité.

Le secrétaire du ministère des Mines, M. Vivek Bhardwaj, a noté qu’un tel rapport a permis d’identifier les domaines les plus cruciaux pour amplifier les efforts et réduire la dépendance à l’égard d’autres pays.