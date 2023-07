L’USD/SGD forme un triangle ascendant alors que l’économie de Singapour ralentit

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change USD/SGD a évolué latéralement alors que les investisseurs évaluent la force de l’économie de Singapour. La paire s’échangeait à 1,3515 quelques points au-dessus du plus bas depuis le début de l’année de 1,3040. Il reste nettement en dessous du plus haut de l’an dernier à 1,4491.

L’économie de Singapour ralentit

L’économie de Singapour s’est bien comportée au cours des dernières années, la demande pour les produits et services de l’entreprise ayant bondi. Le pays est devenu un lieu de prédilection pour de nombreuses entreprises du secteur des services financiers.

Par exemple, les fonds spéculatifs et autres sociétés de gestion d’actifs de la ville ont augmenté leurs actifs sous gestion (AUM) à un niveau record. La plupart d’entre elles sont des entreprises qui souhaitent avoir un bon accès au marché asiatique. De plus, la plupart d’entre eux sont venus de Hong Kong après que la Chine a mis en œuvre la loi stricte sur la sécurité.

La force de l’économie de Singapour se voit dans le secteur immobilier. Alors que l’immobilier commercial se contracte sur des marchés clés comme Londres et New York, la demande à Singapour reste à un niveau élevé. Le taux d’occupation dans le quartier central des affaires a bondi à plus de 94,4 %.

L’immobilier résidentiel a également explosé, obligeant le gouvernement à imposer des restrictions aux étrangers. En conséquence, ces mesures entraînent une baisse des flux de dollars américains vers la ville. En effet, les données publiées cette semaine ont montré que les prix des logements ont chuté pour la première fois depuis 2020.

Le chef de l’Autorité de politique monétaire de Singapour s’attend à ce que la croissance économique ralentisse cette année. Il voit que l’économie fonctionnera en dessous de sa capacité. Il s’attend également à ce que l’inflation se modère dans les mois à venir.

Le prochain catalyseur important pour la paire de devises USD/SGD sera les prochaines minutes de la Fed et les données sur la masse salariale non agricole (NFP). Les deux événements plaideront probablement en faveur d’au moins deux autres hausses de taux plus tard cette année.

Analyse technique USD/SGD

Le graphique journalier montre que le taux de change entre l’USD et le dollar de Singapour a augmenté au cours des derniers mois. En montant, la paire a formé une configuration en triangle ascendant, dont la partie supérieure était à 1,3566. Ce prix a également coïncidé avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

La paire USD/SGD s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, la paire aura probablement une cassure haussière dans les prochains jours. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera le niveau de retracement de 50 % à 1,3765.