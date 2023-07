L’indice Hang Seng a chuté de plus de 3% jeudi alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise et la Réserve fédérale se poursuivaient. L’indice, qui suit les plus grandes sociétés de premier ordre en Chine et à Hong Kong, a reculé à 18 562 $ H, le point le plus bas depuis le 1er juin.

Hausse de la Réserve fédérale

L’indice Hang Seng et d’autres indices mondiaux ont légèrement reculé alors que les investisseurs réagissaient aux dernières minutes de la Fed. Ces minutes ont révélé que tous les responsables de la Fed estiment que les États-Unis ont besoin de hausses de taux plus graduelles au cours des prochains mois.

Les responsables estiment que l’inflation reste obstinément élevée malgré sa chute à 4% en mai de cette année. L’inflation sous-jacente et l’indice de la consommation personnelle, en revanche, ont diminué à un rythme plus lent que prévu.

Les actions de la Fed sont importantes pour les actions de Hong Kong en raison de l’ancrage du dollar HKD. En conséquence, les responsables monétaires de Hong Kong augmentent toujours les taux d’intérêt lorsque la Fed le fait et vice versa.

L’indice Hang Seng a également reculé en raison du ralentissement de l’économie chinoise. Les données publiées cette semaine ont montré que les secteurs de la fabrication et des services se redressaient à un rythme plus lent que prévu. Comme nous l’écrivions ici, l’indice PMI des services a chuté à un plus bas de six mois en juin.

Tous les indices Hang Seng étaient dans le rouge jeudi. Le cours de l’action JD Health a mené le plongeon, chutant de plus de 5,38 %. Elle a été suivie par les actions d’Alibaba Health Information, qui ont chuté de plus de 5,30 %. Les produits ENN Energy, Sands China, Budweiser et ANTA Sports ont également chuté de plus de 4 %.

D’autres constituants notables de Hang Seng comme Alibaba, HSBC, Baidu et Hang Seng Bank ont chuté de plus de 3 % jeudi.

Analyse de l’indice Hang Seng

L’indice Hang Seng a subi une pression intense ces derniers jours. Il s’est déplacé vers le point médian du canal descendant. Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes et du niveau de support crucial à 18 794 $, le point le plus bas le 26 juin.

Par conséquent, l’indice Hang Seng continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le côté inférieur du canal descendant à 18 100 $. Cette vue deviendra invalide si le prix dépasse le point de résistance clé à 18 795 $.