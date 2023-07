Prédiction de prix concernant Chancer alors que l’intérêt pour le marché prédictif basé sur la blockchain prend de l’ampleur

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Le lancement de Chancer par le biais d’une prévente a été accueilli avec enthousiasme par les investisseurs. À peine un mois après le lancement de la prévente de Chancer, les investisseurs ont saisi plus de 615 560 $ de jetons. L’intérêt pour le jeton Chancer (CHANCER) était attendu, compte tenu de la popularité de l’industrie des paris. Cependant, Chancer donne aux paris un nouvel angle grâce à la blockchain. Cela a vu les investisseurs se précipiter pour accumuler des jetons CHANCER avant que son prix n’augmente dans les prochaines phases de la prévente ou après sa cotation en bourse.

Chancer lance une nouvelle ère pour le monde des paris

Chancer est une application de marchés prédictifs peer-to-peer (P2P) basée sur la blockchain. La plate-forme permet aux utilisateurs de créer des marchés de paris sur n’importe quel événement et d’inviter d’autres personnes à faire des pronostics.

Par exemple, vous pouvez prédire que le candidat X remportera une élection et souhaiter lancer un pari dessus. Vous créez un marché de paris P2P personnalisé et invitez un ami à parier sur le résultat. De même, les investisseurs peuvent rejoindre des marchés prédictifs créés par d’autres personnes.

Avec la possibilité de créer des marchés de paris personnalisés, Chancer offre aux investisseurs une flexibilité sur le sujet sur lequel ils peuvent parier, contrairement aux marchés prédictifs traditionnels. De plus, les investisseurs peuvent créer leurs propres cotes et règles sans voir des contraintes dans les restrictions des bookmakers.

CHANCER, est-ce un bon investissement ?

Pensez à toutes les formes de paris qui existent dans le monde entier. La vérité est que les paris sont très populaires et l’un des secteurs à la croissance la plus rapide. Le marché mondial des paris sportifs, le plus populaire, était évalué à 81,03 milliards $ en 2022. Sa valeur devrait grimper à 167,50 milliards $ d’ici 2030. Cela signifie qu’un projet comme Chancer, qui donne au monde des paris une nouvelle proposition de valeur, a une chance de grandir et de rapporter gros aux investisseurs.

Mais Chancer n’est pas seulement conçu pour les paris. Il s’agit plutôt d’un investissement, conférant aux investisseurs différentes façons de gagner. Les paris et les gains sur des prédictions précises ne sont que quelques méthodes que CHANCER utilise pour offrir de la valeur. En permettant aux utilisateurs de parier sur presque tout, Chancer ouvre des opportunités aux investisseurs qui peuvent être bloqués sur les marchés de paris traditionnels.

En utilisant la plate-forme Chancer, les investisseurs peuvent également miser sur le jeton natif pour un revenu passif ou générer des récompenses pour la création de marchés à partir de leurs marchés P2P. Il est également possible de partager la plateforme et de gagner des jetons CHANCER grâce à une fonction Share2Earn. Son large éventail de cas d’utilisation et son potentiel de revenus font de Chancer une opportunité d’investissement viable.

Le jeton CHANCER, atteindra-t-il 0,1 BUSD d’ici 2024 ?

Le prix actuel de CHANCER est de 0,01 BUSD au cours de la première étape de la prévente. Son prix devrait augmenter dans les étapes suivantes, avec le prochain prix fixé à 0,011 BUSD.

Pour que CHANCER atteigne une valeur de 0,1 BUSD, son prix doit augmenter de 1 000 % par rapport à son prix actuel. De telles augmentations de prix sont observées lorsque les jetons sont cotés en bourse. C’est à ce moment-là que la demande monte en flèche alors que le jeton libère des liquidités auprès d’un plus grand nombre d’investisseurs.

D’après la feuille de route du projet de Chancer, le jeton commencera à apparaître sur les bourses au cours du troisième trimestre de 2023, lorsque le jeton fera ses débuts sur Uniswap. Les investisseurs pourraient commencer à assister à des augmentations de prix importantes à partir de là, ce qui signifie que le jeton a une chance d’atteindre 0,1 BUSD en 2024. Cependant, pour les prévisions prudentielles, 0,1 BUSD peut être trop ambitieux car le jeton doit être coté sur plus d’échanges pour voir d’énormes augmentations de valeur.

Est-ce le bon moment pour acheter des jetons CHANCER ?

Le prix de CHANCER est encore bas puisque le jeton est en prévente. Dès que le jeton terminera sa prévente, sa valeur augmentera. De nouvelles augmentations sont attendues lorsque le jeton apparaitra sur les principaux échanges. Acheter des jetons CHANCER maintenant pourrait être une occasion d’acheter le jeton à une faible valorisation et d’avoir accès à la plateforme de paris P2P plus tôt.