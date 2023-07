ZIM Integrated stock : perspectives alors que la chute des coûts d’expédition se poursuit

Le cours de l’action ZIM Integrated (NYSE : ZIM) a évolué latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs évaluent les tendances du secteur du transport maritime. Les actions se négociaient à 12,62 $, quelques points au-dessus du plus bas depuis le début de l’année de 11,77 $. Ils ont chuté de plus de 25 % cette année et de plus de 71 % au cours des 12 derniers mois.

Les frais de port baissent

Le cours de l’action ZIM Integrated Shipping a été sous pression ces derniers temps alors que les frais d’expédition continuent de baisser. Les données compilées par Freightos montrent que le coût moyen d’expédition des conteneurs est tombé à 1 290 $, le niveau le plus bas depuis septembre 2019.

Cela signifie que les entreprises de transport par conteneurs gagnent désormais moins d’argent qu’elles n’en gagnaient avant le début de la pandémie. Au plus fort de la pandémie, les frais d’expédition atteignaient plus de 10 000 dollars, ce qui a permis aux revenus de ZIM Integrated de grimper à plus de 12 milliards de dollars en 2022.

Les frais de port de conteneurs baissent

Alors que les revenus et la rentabilité de ZIM augmentaient, la société a récompensé ses actionnaires avec certains des meilleurs dividendes de ces dernières années. Il a versé un dividende de 17 $ en avril 2022, le niveau le plus élevé jamais enregistré, ce qui le rend populaire parmi les investisseurs à revenu.

Récemment, cependant, le vent a tourné et l’entreprise gagne moins pour chaque conteneur expédié. Comme je l’écrivais ici , les revenus et la rentabilité de l’entreprise se sont détériorés au dernier trimestre, poussant la direction à suspendre son dividende.

Il est probable que les activités de l’entreprise resteront sous pression pendant un certain temps, car les coûts d’expédition n’ont pas encore atteint leur niveau le plus bas. En tant que tel, ZIM Integrated subira probablement quelques pertes supplémentaires à l’avenir.

D’une part, certains signes indiquent que les flux commerciaux mondiaux ne se portent pas bien. Les données les plus récentes ont montré que les exportations de pays comme la Chine et la Corée du Sud ont fortement chuté au cours des derniers mois. Cette baisse donne aux exportateurs plus de pouvoir de négociation.

ZIM Analyse intégrée du cours des actions

Graphique ZIM par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action ZIM a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. Sa tentative de récupération a échoué à 22,01 $ en mai. L’action se négocie légèrement au-dessus du support important à 11,77 $, le niveau le plus bas depuis décembre de l’année dernière.

Dans le même temps, les actions sont passées sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, le titre continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau psychologique à 10 $. Ce point de vue sera confirmé s’il passe sous le support à 11,77 $.