Le taux de change USD/CAD a dérivé à la baisse mardi avant les prochaines données sur l’inflation américaine et la décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Canada (BdC). La baisse est conforme à la performance de l’indice du dollar américain (DXY), qui a reculé à 102 $. Il est tombé à un plus bas de 1,3252, inférieur au plus haut de 1,3386 de la semaine dernière.

Inflation américaine, décision de la BdC

Le prix USD / CAD sera déplacé par deux nouvelles importantes sur le forex événements cette semaine. Premièrement, les États-Unis publieront mercredi les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juin. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation du pays a continué de baisser en juin.

Ils estiment que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 4% en mai à 3,1% en juin, le niveau le plus bas depuis des mois. L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix de l’alimentation et de l’énergie, devrait chuter à 5,3 %.

Ces chiffres arriveront quelques jours après la publication par les États-Unis des dernières données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP). Dans son rapport, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a montré que l’économie avait créé plus de 209 000 emplois en juin. Un rapport antérieur d’ADP a révélé que les États-Unis avaient créé plus de 400 000 emplois.

Les économistes tablent maintenant sur une autre hausse des taux d’intérêt de la Fed de 0,25 % plus tard ce mois-ci. Dans des déclarations séparées lundi, Loretta Mester, Mary Daly et Raphael Bostic de la Fed ont déclaré que l’inflation restait trop élevée.

L’essentiel de l’actualité CAO sera la prochaine décision de la Banque du Canada. L’inflation canadienne étant extrêmement tenace, les économistes s’attendent à ce que la banque procède à une autre hausse de taux de 0,25 %. Il poussera les taux à un sommet de 22 ans de 5 % dans le but de réduire l’inflation, qui s’élève à 3,4 %. Dans une note, un analyste a déclaré à Reuters :

“Alors que les données publiées depuis la réunion de juin suggèrent que l’économie s’est refroidie sur la marge, les détails ont été uniformément plus solides. Nous prévoyons que la Banque du Canada portera le taux directeur de 25 points de base à 5%.”

Analyse technique USD/CAD

Le taux de change USD/CAD a chuté à un creux de 1,3115 en juin. Depuis lors, il tente de rebondir, atteignant 1,3382 la semaine dernière. Il a formé un canal ascendant représenté en vert et se trouve maintenant dans sa partie inférieure.

La paire s’est déplacée légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes tandis que le MACD a chuté au point neutre. Par conséquent, il est probable que la paire rebondisse alors que les acheteurs ciblent la partie supérieure du canal à 1,3382. Un mouvement en dessous du côté inférieur du canal invalidera la vue haussière.