Cours de l’action Airbnb: des formes de croix dorées alors que les initiés se débarrassent des actions

Le cours de l’action Airbnb (NASDAQ : ABNB) a effectué un retour en force cette année, la demande de voyages continuant d’augmenter. Les actions ont atteint un sommet de 140 $, le plus haut niveau depuis le 16 février. Ils ont bondi de plus de 67 % par rapport au niveau le plus bas de 2023.

Les initiés d’Airbnb vendent

Airbnb se porte bien alors que les investisseurs applaudissent la reprise en cours de l’industrie du voyage. La plupart des analystes estiment que les voyages cette année seront beaucoup plus élevés que l’année dernière. Et avec la baisse de l’inflation, il est possible que davantage de personnes voyagent à la fois pour les loisirs et pour les affaires.

Cette tendance a été mise en évidence par les récentes performances financières d’Airbnb. Au cours du dernier trimestre, les revenus de la société ont bondi de plus de 20 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars. Comme prévu, son chiffre d’affaires du premier trimestre était de quelques points inférieur aux 1,9 milliard de dollars du quatrième trimestre.

Airbnb est également devenu une entreprise plus rentable. Son bénéfice net au premier trimestre s’est élevé à 117 millions de dollars, en baisse par rapport à une perte de plus de 19 millions de dollars au même trimestre en 2022.

Les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la croissance des revenus d’Airbnb au cours de la prochaine décennie. On s’attend à ce que ses revenus soient de 9,48 milliards de dollars cette année. Il franchira plus de 20 milliards de dollars en 2029.

Airbnb devrait également être très rentable. Son bénéfice par action devrait grimper à 3,45 dollars cette année et atteindre 10,42 dollars en 2030. Par conséquent, alors qu’Airbnb est largement surévalué, les analystes estiment que la croissance de l’entreprise le justifie.

Cependant, il y a un drapeau rouge dans le stock. Un regard sur les transactions d’initiés montre que de nombreux dirigeants de l’entreprise ont vendu leurs actions. Au cours des 12 derniers mois, ces initiés ont vendu pour plus de 741 millions de dollars d’actions. 9 initiés ont vendu leurs avoirs et aucun ne les a achetés.

Les initiés détiennent toujours environ 30% des actions de la société, ce qui est beaucoup plus élevé que d’autres sociétés technologiques comme Tesla et Meta.

Transactions d’initiés Airbnb

Prévision du cours de l’action Airbnb

Graphique ABNB par TradingView

ABNB a des techniques très positives. Sur le graphique journalier, les actions ont dépassé le point de résistance important à 129,15 $, le plus haut niveau du 9 mai. Il s’est déplacé au-dessus du côté supérieur de l’outil Andrews Pitchfork. De plus, le cours de l’action ABNB a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Les actions ont formé une croix dorée, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours font un croisement haussier. Par conséquent, les perspectives pour l’action sont toujours haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 144,13 $, le point le plus élevé du 17 février. Un mouvement au-dessus de ce niveau le fera passer au niveau clé suivant à 150 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.