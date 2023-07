Le cabernet est roi; Les ventes résilientes de sauvignon blanc montrent que les marchés adoptent des «vins plus légers et plus brillants»

Shivam a commencé sa carrière d'analyste financier à Mumbai, où il analysait les données sur l'inflation et rédigeait des… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Dans les dernières données publiées par NIQ sur les ventes de vin au détail aux États-Unis pour le mois d’avril 2023, les vins de table hors établissement ont chuté de 2,9 % en glissement annuel, principalement alimentés par une baisse de 3,6 % dans la catégorie « vins au verre ».

Les ventes de vin de table hors site font référence aux ventes via de nombreux canaux de vente au détail différents, notamment les épiceries, les pharmacies, les grandes surfaces et une sélection de clubs-entrepôts, entre autres.

Avril 2023 fait référence aux données recueillies pour les quatre semaines précédant le 22 avril 2023.

Les dernières données ont montré que les ventes ont chuté dans toutes les gammes de prix, à l’exception du niveau de prix de 15 $ à 19,99 $, qui est resté pratiquement inchangé par rapport à avril 2022.

La baisse globale a été atténuée par la hausse des ventes de vins en caisse qui ont augmenté de 3,6 % en dollars.

En particulier, les vins en caisse dont le prix était supérieur à 4 $ les 750 ml ont enregistré une solide amélioration de 5 %.

Volumes

Copy link to section

En termes de volume, les ventes de vins de table à emporter ont baissé de 5,9 % en glissement annuel, terminant le mois à 11,2 millions de caisses de 9 L.

Les vins à plus de 4 $ la caisse de 750 ml ont été le seul segment à connaître une augmentation, avec une hausse de 2,2 % au cours du mois en glissement annuel et de l’année complète.

Les vins dont le prix est inférieur à 4 $ et supérieur à 25 $ la bouteille ont tous deux baissé d’environ 11 % en termes de volume.

La catégorie 15 $-19,99 $ a tenu bon, toutes proportions gardées, enregistrant une baisse de 2,2 % par rapport à avril 2022.

Base de 52 semaines

Copy link to section

Sur une base annuelle, les ventes au détail cumulées ont chuté de 2,7 % à 15,7 milliards de dollars, tandis que les vins dont le prix se situait entre 4 et 10,99 $ et au-dessus de 25 $ ont baissé d’environ 5 % et 7,5 %, respectivement.

La catégorie 15 $ à 19,99 $ est restée la plus performante, avec une hausse de 1,3 % au cours de l’année.

En volume, les ventes au détail sur l’ensemble de l’année ont baissé de 6 % pour s’établir à 149,2 millions de caisses de 9L.

Blanc contre rouge

Copy link to section

Selon un rapport de Wine Business Analytics publié dans l’édition de juillet 2023 du Wine Business Monthly, les vins rouges ont continué à se vendre de loin plus que les vins blancs, tandis que le Cabernet Sauvignon rouge est resté,

…le meilleur vin vendu dans les points de vente hors établissement…

Cependant, ont-ils noté,

… alors que les dépenses de consommation s’ajustent après la pandémie… les vins blancs se montrent résilients.

En avril 2023, les ventes de vin rouge étaient en baisse de 4,7 % par rapport au mois correspondant de l’année dernière, tandis que les ventes de vin blanc étaient essentiellement inchangées.

Pour la période de 52 semaines se terminant le 22 avril, les ventes cumulées de vin blanc se sont stabilisées à 6,5 milliards de dollars.

Il s’agit d’une solide performance par rapport à la baisse de 6 % de l’année précédente.

Les vins blancs ont également enregistré une performance impressionnante par rapport aux ventes globales de vins rouges qui ont chuté de 4,1 % au cours des 52 dernières semaines et ont enregistré une baisse de 8 % dans l’intervalle précédent.

Le rapport ajoute que c’est,

…montrant l’engouement croissant des consommateurs pour des vins plus légers et plus brillants.

avril 2023

Copy link to section

Le graphique suivant présente l’activité des ventes de divers vins en avril 2023, montrant à la fois les ventes au détail et la croissance d’une année sur l’autre pour le mois.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

Le Cabernet Sauvignon est resté le leader du marché, tandis que le Chardonnay a dominé la catégorie des vins blancs.

Le sauvignon blanc a connu la plus forte croissance d’une année sur l’autre pour le mois avec des ventes au détail en hausse de 5,3 %.

Le Pinot Grigio/Pinot Gris blanc est la seule autre catégorie à connaître une amélioration, en hausse de 2,2 % par rapport aux ventes d’avril 2022.

Surperformance annuelle des vins blancs

Copy link to section

Le succès relatif des vins blancs au cours de l’année écoulée peut être attribué à une augmentation de 4,8 % des ventes de sauvignon blanc et à une croissance de 1,3 % du pinot grigio/pinot gris.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

Le Cabernet Sauvignon a baissé de 1,9 % sur l’année, tandis que les ventes cumulées de Chardonnay ont reculé de 1,1 %.

La baisse des ventes cumulées sur 52 semaines de vins rosés s’est modérée, passant d’une baisse de 13 % à 6,7 %.

Au cours de l’année complète, tous les autres cépages majeurs ont enregistré des baisses des ventes au détail, le shiraz/syrah, le zinfandel et le zinfandel blanc enregistrant les plus fortes baisses de 12,2 %, 8,9 % et 8,9 %, respectivement.

Importations versus ventes intérieures

Copy link to section

Les importations totales de vin pour la dernière période de 52 semaines et pour avril 2023 ont été enregistrées à 4,3 milliards de dollars et 327,8 millions de dollars, respectivement.

Les importations d’avril 2023 ont diminué de 3,0 % en valeur sur une base annuelle, tandis que les importations cumulées sur 52 semaines ont diminué de 2,9 %.

Importations italiennes

Copy link to section

Sur l’ensemble de l’année, les vins italiens ont représenté 32,3 % des importations totales.

Les importations italiennes se sont élevées à 102,8 millions de dollars pour le mois d’avril 2023 et à 1,39 milliard de dollars pour la période de 52 semaines se terminant le 22 avril.

Sur une base annuelle, ils ont tous deux diminué de 4,6 % et 4,2 %, respectivement.

Le Chili, la Nouvelle-Zélande et le Portugal ont vu leurs importations augmenter en avril 2023 par rapport à l’année dernière, enregistrant une croissance de 1,3 %, 4,4 % et 1,4 %, respectivement.

Pour l’ensemble de l’année, les importations cumulées de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et du Portugal ont affiché une croissance positive de 3,8 %, 1,9 % et 0,7 %, respectivement.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

La croissance de l’Argentine au cours des 52 dernières semaines était pratiquement la même que le taux d’avril 2023, et n’est donc pas clairement visible sur le graphique.

Ventes au détail de produits nationaux

Copy link to section

Le marché intérieur total pour avril 2023 a été enregistré à 853,2 millions de dollars, tandis que pour la dernière période de 52 semaines, il s’est élevé à 11,3 milliards de dollars.

Les ventes intérieures de vin ont éclipsé les importations de 2,6 fois dans les deux cas.

Pour avril 2023 et l’année complète, les ventes intérieures ont diminué de 2,9 % et 2,6 %, respectivement.

Vin de Californie

Pour le mois d’avril 2023, le Golden State représentait 90,5% de l’activité des ventes intérieures à 772,1 millions de dollars.

Par rapport à avril 2022, les ventes totales de vins du mois ont diminué de 2,4 %.

Les ventes cumulées au cours des 52 dernières semaines se sont élevées à 10,27 milliards de dollars, en baisse de 2,2 % depuis l’intervalle précédent.

À titre de comparaison, les ventes au détail du Golden State représentaient 2,4 fois les importations totales et 7,4 fois les importations italiennes sur toute l’année.

Tous les autres grands producteurs d’État ont chuté à la fois sur une base d’avril seulement et sur une année complète.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

La croissance des ventes annuelles du Texas a diminué de 10,4 % pour la dernière période de 52 semaines et pour avril 2023 en glissement annuel, c’est pourquoi le point de données n’est pas visible dans le graphique ci-dessus.

Mise à jour récente du marché

Copy link to section

Le temps couvert persistant dans les régions de plantation, la saison de croissance devrait rester légèrement en retard.

Dans l’ère post-pandémique, en particulier dans la Napa Valley, il y a eu une explosion d’établissements vinicoles activés par le commerce électronique organisant des séances de dégustation virtuelles pour susciter l’intérêt des clients.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.