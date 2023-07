Analyse iShares Dividend Growth ETF (DGRO) alors que les entrées reprennent

L’ETF iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) est l’un des fonds de dividendes les plus performants cette année. Le fonds a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022. Il a bondi de plus de 8 % au cours des 12 derniers mois tandis que ses pairs comme les fonds SCHD, VYM et HDV ont augmenté de moins de 5 %.

iShares Core Dividend Growth est-il un bon fonds ?

Le fonds iShares Core Dividend Growth est un ETF populaire qui compte plus de 23 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs une exposition aux sociétés qui ont démontré un historique de croissance de leurs dividendes.

Le fonds iShares Core Dividend Growth ETF a un ratio de dépenses de 0,03 %, ce qui est comparable à d’autres fonds du secteur. Plus important encore, le fonds a commencé à gagner du terrain ces derniers jours. Après avoir enregistré des sorties au cours des cinq premiers mois de l’année, il a gagné plus de 145 millions de dollars d’entrées en juin.

Entrées et sorties d’ETF DGRO

L’ETF DGRO suit de nombreuses entreprises qui ont des dividendes à croissance rapide. Ses plus grandes entreprises sont Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil et Chevron. Les autres grandes entreprises du fonds sont Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot et Broadcom.

En termes de composition, les plus grandes entreprises de l’industrie sont dans le secteur des soins de santé avec 18,5 %. Elles sont suivies par les sociétés des secteurs de la finance, des technologies de l’information, de l’industrie, des biens de consommation de base et de l’énergie.

DGRO est un bon ETF pour plusieurs raisons. Premièrement, le fonds détient des sociétés qui ont fait leurs preuves en matière de croissance de leurs dividendes. Deuxièmement, la plupart des entreprises du fonds sont des sociétés de qualité qui ont des dividendes sûrs et des ratios de distribution sains.

Troisièmement, le fonds est très diversifié, les dix premières entreprises n’ayant pas un rôle démesuré dans sa performance.

Le seul défi est que l’ETF iShares Core Dividend Growth ETF a un rendement en dividendes terne. Il a un rendement de seulement 2,4 %, ce qui est inférieur à ce que rapportent les obligations à court terme. Plus important encore, le fonds a une corrélation étroite avec d’autres fonds populaires comme SPY.

Prévision du cours de l’action DGRO ETF

Le graphique journalier montre que l’ETF iShares Core Dividend Growth ETF a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il se négocie maintenant à 51,66 $, quelques points en dessous du sommet de 51,90 $ depuis le début de l’année.

DGRO a formé un motif triangulaire ascendant, qui est généralement un signe haussier. Il oscille également au niveau de retracement de Fibonacci de 78,2 %. Plus important encore, les actions ont formé un triangle ascendant. Par conséquent, l’action continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le niveau de résistance clé à 54,50 $, le point le plus élevé de décembre 2021.

